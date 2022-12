La clausula sexual de Jennifer Lopez desplazandolo hacia el pelo Ben Affleck no seri­a tan original como parece

En Hollyw d las matrimonios son extranos cuanto menor, No obstante todavia mas los acuerdos prematrimoniales.

Desde que Jennifer Lopez anuncio que se prometia, por segunda vez, con Ben Affleck, han sido demasiadas las bromas y referencias sobre el famoso hit sobre la cantante y no ha transpirado el argolla pa’ matchbox cuando. Si nos tomamos al pata sobre la letra cada, bueno, letra de cancion bailongo de JLo La verdad es que nunca deberia habernos sorprendido la ultima informacion. Las medios mas sensacionalistas e igualmente las que mas luchan contra el aburrimiento un lunes sobre escrito, como nosotros, han esbozado una sonrisa al atender la filtracion de que el consenso prematrimonial entre Jennifer Lopez y no ha transpirado Ben Affleck incluiria la obligacion de cierta cifra sobre sexo semanal. Con cierta cifra nos referimos a cuatro, desplazandolo hacia el pelo si poseemos en cuenta que ambos estan debido a en los cincuenta y Acostumbran A tener demasiadas cosas que efectuar nos da la impresion excesivamente ambiciosa.

Entretanto en las televisiones y no ha transpirado Youtube se divierten con tales “exigencias sexuales” asi­ como debaten dentro de si lo que importa es la cifra o la clase, si “forzar” el sexo en un matrimonio impide que se apague la chispa o mas bien al completo lo contrario, etc, nosotros nos hemos preguntado ?de realidad es tan anormal? Bueno, es Hollyw d, desplazandolo hacia el pelo En Caso De Que algo poseen las estrellas sobre celuloide es que deben mas dinero y no ha transpirado mas sexo que la mayoria sobre seres humanos, y no ha transpirado sobre muchas manera deben “legislarlo”. Algo similar pasaba desplazandolo hacia el pelo ocurre con la realeza, quizas las unicas personas en las que tambien podemos encontrar obligaciones sexuales o sobre progenie en las enlaces. Sin embargo volvamos a las famosos, concretamente a nuestros protagonistas. Por un flanco poseemos a JLo, que supuestamente a dejado a Alex Rodriguez despues de varias infidelidades desplazandolo hacia el pelo la denegacion de comprometerse con ella definitivamente. Por el otro poseemos a Ben Affleck, que sale de una conexion con la espectacular chica muy mas joven que el y no ha transpirado que la novia igual que Ana sobre Armas. Nunca unicamente eso, es un admitido Don Juan con inclinacion a la adiccion al alcohol y no ha transpirado al sexo que pedia a su ex femina, Jennifer Garner, que le acompanase a las rodajes para alejar la tentacion de enlazar con sus companeras de reparto.

Sumamos dos mas dos y entendemos el caso familia de esta clausula, alejar el aparicion de las infidelidades. Asi que nos ha recordado a otro consenso prematrimonial, este muy mas pesimista que el de JLo. Es que, segun TheObjective, Justin Timberlake y no ha transpirado Jessica Biel ademas poseen algo semejante, unicamente que contra el actor. Es que Biel recibe o recibira 500.000 dolares por cada infidelidad de el cantante y no ha transpirado actor (En Caso De Que podemos llamarle cualquier de las 2 cosas). JLo, que nunca anda mas corta de dinero que Ben Affleck, ha optado por una via mas carnal, mas graciosa y, quien conoce En Caso De Que mas efectiva.

No obstante el sexo no seri­a lo unico de lo que cuidarse en la cima de el estrellato. Cuando Nicole Kidman se caso con el musico Keith Urban, ex adepto, acordaron 600.000 dolares de el musico por ano de matrimonio, aunque nada si recaia en las drogas. Igualmente hay desverguenzas machistas como el acuerdo dentro de Michael Douglas asi­ como Catherine Zeta-Jones. A la actriz, 25 anos mas joven que el actor, le corresponderia un millon de dolares por ano de casamiento sin embargo, Conforme elEconosmita, nada si engordaba 10 kilos o mas.

En caso de que os lo estabais preguntando, Ademi?s encontramos alguna cosa relacionado con la infidelidad en el matrimonio sobre estrellas por grandeza. Angelina Jolie se quedaria con la custodia sobre los hijos, desprovisto debate, En Caso De Que habia infidelidad por parte de Pitt. Ellos, por exacto, intentaban alejar esos fantasmas invitando a chicas en menage a trois, sin embargo ese seri­a otro motivo. Lo fundamental aca podri­a ser nos gustaria acontecer abogados matrimoniales de estrellas de Hollyw d, no unicamente ganan una fortuna en comisiones y no ha transpirado conocen a famosos, si no que se pueden divertir con estas cosas. Bueno, salvo los de Johnny Depp y Amber Heard.