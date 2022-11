L’hypertension arterielle pointe 1 adulte sur des en France.

Objectif des traitements anti-hypertenseurs : controler la tension afin de se proteger contre les maladies cardio-vasculaires, dont l’AVC. Indications, contre-indications, efficacite des medicaments. Notre point avec le Pr Xavier Girerd, cardiologue.

Qu’est-ce qu’un anti-hypertenseur ?

Mes anti-hypertenseurs sont votre groupe d’electromenager utilises pour normaliser une tension arterielle trop elevee. Mes anti-hypertenseurs ont des mecanismes d’action tres varies et appartiennent a cinq familles d’electromenager : des diuretiques, nos betabloquants, les antagonistes calciques, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), les antagonistes de l’angiotensine II (ARA-II) ou egalement appeles sartans. Le traitement devra etre suivi sur le long terme. Une surveillance reguliere de la tension reste important afin de verifier l’efficacite du traitement.

Quelles seront les indications ?

“On definit l’indication tout d’un traitement quand l’auto-mesure en tension arterielle montre des chiffres de pression arterielle systoliques superieurs a 135 et/ou des chiffres de pression arterielle diastoliques superieurs a 85”, pose le Pr Xavier Girerd, cardiologue a la Pitie-Salpetriere et president de la Fondation de recherche via l’hypertension arterielle.

> Notre pression arterielle systolique correspond a J’ai pression dans les arteres au moment ou le c?ur se contracte, la diastolique a J’ai pression dans les arteres entre deux battements de c?ur.

De sorte i mesurer au mieux votre tension, les experts pronent l’auto-mesure : le patient mesure lui-meme une tension arterielle a l’aide tout d’un tensiometre automatique, appareillage qui n’est toutefois pas rembourse par la Securite sociale. De sorte i realiser une auto-mesure optimal, la Haute Autorite de Sante (HAS) recommande trois mesures a une minute d’intervalle, matin et soir, sur trois semaines consecutifs soit 18 mesures au total. “Avant de presenter un programme medicamenteux a un patient qui souffre d’hypertension, il faut d’abord lui faire baisser sa consommation de sel. Dans le cadre de la consommation excessive, la tension monte promptement dans les heures qui suivent le repas. Toutefois, en 24 heures, 80% de votre sel est elimine au sein des urines. Le traitement debute generalement avec des mesures nutritionnelles, et votre durant 8 journees juste, les effets devant etre immediats.” Passes ces six temps, si la pression arterielle est forcement aussi elevee, un traitement anti-hypertenseur medicamenteux est alors mis en place.

Mesure automatique d’la pression : quand faire votre MAPA ?

Notre MAPA est la Mesure Automatique d’une Pression Arterielle (MAPA) a domicile. Encore appele holter tensionnel, elle va etre proposee lorsqu’un medecin souhaite mesurer la tension arterielle tout d’un patient tout au long d’une journee et etre utile afin d’effectuer le diagnostic d’hypertension arterielle et adapter le traitement.

Quels seront les medicaments anti-hypertenseurs ?

“L’efficacite des medicaments varient en fonction des patients, par rapport i leur niveau de tension et des caracteristiques physio-pharmacologiques qui leur paraissent propres”, pose en amont notre expert. Il y a cinq classes d’electromenager anti-hypertenseurs. L’hypertension arterielle etant une maladie qui contracte les arteres, ces medicaments agissent selon leurs proprietes, sur Notre relaxation des arteres.