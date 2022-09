Kommunikation : Nur Was Annahmen Tipp Die Verbindungen?

Die l. a. Trennung und Scheidung von Frank und Jamie McCourt ist wirklich beworben, wie es ist ihr außergewöhnliches weites Spektrum und , der schwer gewogen wird of contention: sie sind streiten sich der Meister des l gehört. a. Dodgers. Der Typ immer geglaubt die Gruppe wurde sein und sie normalerweise geglaubt halb war ihr. Es ist ein $ 700 Millionen Dollar Punkt Streit und kürzlich verfügbarer Artikel der Huffington Post spielt auf den unterschiedlich Gefahren von Annahmen dass wir alle mit In sicher von Interaktionen ansehen. Eine überwältigende effektive studieren, der Inhalt artikuliert auf brillante Weise das weit verbreitete Problem Vermutungen und wie wie wir mit diesen Vermutungen in Beziehungen umgehen. Ursachen, Auswirkungen und Auswirkungen zentriert dieser Annahmen generieren Kette Reaktionen verrückt und Existenz. Es sei denn du weißt sehr gut was zu berücksichtigen account, du wirst sein beenden irgendetwas der Moment es beginnt.

Unausgesprochene Annahmen: wenn Sie rumhängen mit jemandem, erhalten Eindrücke. Du hattest ein romantisches Date, bist {gehst aus|machst dich auf den Weg|wagst|Spaß|am Donnerstag, er wird sammeln den tab. Machbar Missverständnisse bleiben an jedem Ort und durch effiziente Interaktion können Sie minimieren diese unausgesprochenen Annahmen während sie werden diskutiert Verständnis. Talk, talk, chat – es ist das Pfad zur Gewerkschaft Erlösung! {Denken Sie nur an Matchmaking Services an internetbasierte Adult-Dating-Sites – Sie sind suchen Parallelen und erkennen im Voraus genau was irgendein Körper teilt zu Ihnen. Es gibt deutlich weniger Boden für Vermutung und ein verbessertes Boden für Verständnis.

Bereitgestellt Wahrnehmungen tendenziell verdient und nicht vermutet: Wenn Liebhaber nicht erwähnen Annahmen, seine Zucht Oberfläche für Streit. Telekommunikation sein der Kanal sein für Reduzieren des Effekts, dass Annahmen kann haben auf der Beziehung. Diese sind Annahmen {zu sein, {dass jeder|jeder|jeder|Verbindung behandelt. Jedoch als eine Beziehung fortschreitet, Paare beginnen Funktion “auf gleich Seite. ” Das ist wirklich durch effektive Kommunikation geschehen.

Verletzte Annahmen: Alle Beziehungen sicher fortfahren einschließlich Annahmen. Wenn jemand innerhalb Verpflichtung verletzt einem bestimmten Annahmen, jedoch verursacht beider Partner beurteilen wie sie verstehen andere Person weiter. Es ist eine Gelegenheit, um neu zu bewerten, zu prüfen und zu beginnen Interagieren um verhindern Potenzial Missverständnissen auf einem einzigen Problem.

Bias – es tritt auf: in Übereinstimmung mit dem post , Vermutungen auftreten plus sie neigen allererste und all unsere Liebhaber second. ähnlich wie den McCords oben, beide denken “natürlich Ich besitzen die Dodgers! Wie können Sie glauben anders? ” Fest und Verfügbar Linien der Kommunikation get Kilometer in Richtung Vermeidung des potenzielle Risiken, die Vorurteile Geschenkvorschläge inneren unvermeidliche sicher von Annahmen ansehen.

Fläche für Änderung: Einer der größten Vorteile für Kommunikation könnte der “Raum zum” Effekt. Durch regelmäßig Interaktion können ein Paar können make Anpassungen während des Prozesses und ständig schärfen ihre eigene Beziehung. Dies reduziert die Gefahren Vermutungen vorhanden auf dem Weg. noch mehr stimmen Liebhaber weiter Probleme während Menschen, die haben billiger Kommunikation Fähigkeiten zu werden zu verhindern und bleib bei dem nicht interaktiven Welt mache Annahmen. Könnte es möglicherweise sein einfacher Erstellen einer Beziehung wo es gibt kontinuierliche Dialog oder die, die trifft einen Endpunkt und du bist geblieben bei Anwälten zugewiesen mit dem Sortieren aus Wirrwarr von Annahmen Sie entwickelt auf dem Weg?

Zuerst, scheint es herausfordernd und / oder unmännlich über Themen, die wichtig für Sie persönlich in einer Beziehung jenseits den Ort . Sie werden nichts Unwürdiges finden, wenn es darum geht, Gründe Gründe zu sein sprechen mit mit der anderen Person. Je mehr Kommunikation erhalten gewohnt ausführen als ein paar, desto größer aus du wirst sein letztendlich. Und erinnere dich: Chatten unterscheidet sich von den anderen als interagiert. Wir reden den ganzen Tag. Es ist das Diskussionen, die Problem und Einbeziehen des Teilens von Tipps statt einer oberflächlichen Ebene Vereinbarung oder Meinungsverschiedenheit das kann Erhalte Meilen, um {deine|eigenen|Beziehungen auf einem Weg der Erfolge versus einem prädestiniert für Konflikt.