Kiss-me: 25 chansons qui apprécient Foreign s’embrassent Day

Chaque avril, le monde plonge vers le haut pour Global s’embrasser jour. Pour commémorer a préférés jours concernant love, nous avons fait une playlist Spotify® pleine de meilleur jamais chansons sur les baisers – ‘De traditionnel intime chemins à optimiste morceaux qui produisent vous voulez avoir un heureux bisou, ces 25 chansons sont SWAK!

1. Embrasse-moi – Sixpence Aucun les paroles de baisers plus riches Mignon: Oh, kiss me under le crépuscule laiteux / Conduire moi-même dehors sur le clair de lune plancher quiconque vu Dawson’s Creek peut vérifier ce mélodie depuis l ‘orifice enregistrements. Mais, même si vous pas un connaisseur de la fin 90 television motif airs, vous pouvez valeur cette tune: c’est adorable, attrayant, et fait pour embrasser !

2. Ce baiser – Faith Hill mignonne paroles de baisers: embrasse-moi dans un mouvement gentil lent / Let’s autoriser chaque petite chose slip Occasionnellement vous obtenez embrassé et croire heureux à cause de vos orteils. Ce baiser est que expérience dans song form. Ringard? Sûr – mais donc est en fait Global Embrasser heure: c’est an de appeal!

3. Kiss from a Rose – Seal Là avait été auparavant une tour grisonnante seul en le mer / Vous transformé en la lumière du dark part of me personal Les words to Hug from a Rose tendent à être métaphore hefty vers étendue qu’ils sont presque incompréhensible. Mais cela ne nous de crier cette piste chaque International S’embrasser time. Totalement maintenant: â € ˜BABY, I compare you to certainement un baiser d’une rose du gray! ‘

4. Kiss – Prince Ain’t no certain signal I am beaucoup plus approprié avec / i récemment veux votre temps supplémentaire et le câlin Prince Kiss comprend une touche de libertine sexe attirer cette playlist. Contrairement à certains morceaux qui se concentrent sur l’aspect sucré , Prince est capable de pimenter les choses – et le funk-chargé standard se trouve sur la main pour souligner son point.

5. Offrir Lui un bon Big Kiss – The Shangri-Las pretty kissing lyric: Gonna walk à droite à lui / Donnez-lui un bon grand baiser, mwah! Intéressé par pure, pure, 1960 girl-group pop music ? Les Shangri-Las l’obtiennent à la pelle. Les applaudissements, l’appel et la réponse news, les mots exubérants – voici le faire out tune entendre quand tu veux revivre le meilleur de le vôtre adolescent ans.

6. A Kiss to Build an aspiration On – Louis Armstrong pretty kissing lyric: Sweetheart, I ask pas plus que this / A hug to build an aspiration on Kissing. Ils coupés dedans, vous vous penchez vers l’intérieur, et rapidement le monde est animé avec opportunité, ici même, tout Armstrong exige simplement types de une magie étreinte: une seconde qui aidera à attiser les cheminées de espoir.

7. Kiss-me, child – your seashore Boys sweet kissing lyric: Woah, baby, embrasse-moi, bébé / Woah, bébé, aime tenir serré Overseas Embrasser Jour n’est pas seulement à propos de premier bisous. Ici, Les bord de mer Les garçons ne sont concernés que par make-up bisous: ces beaux moments chaque fois soudain vous réalisez tout entre tu finiras d’accord.

8. Kisses Sweeter versus Wine – Jimmie Rodgers Cute kissing lyric: She had, mmm, mmm, baisers plus sweet than drink This kissing piste vient après tout réputation de quelques – ils satisfont, se marient, ont enfants et petits-enfants et maintenant ont un entier existence vraiment vaut de résider, aimer et un tout petit peu conflits . Mais tout au long de tout, le interprète est en fait head-over-heels pour les gentils bisous de leur épouse. Mentionnez pair objectifs!

9. Kissin ‘when you look at the again Row sur le films – The Drifters Cute lyrique: nous pouvons facilement rester pour toujours, vous & I / Huggin ‘& a kissin’ in the back row du flicks Un autre track sur les baisers qui rappelle a plus innocent temps, le pur bonheur dans ce air le fait être extrêmement attrayant. Oui, passionné s’embrasser au films est un peu d’un faux-pas d’étiquette – mais cette piste est en fait attrayant adéquat pour leur un laissez-passer.

10. Kiss all of you Over – Exile Sexy kissing lyric: we want to embrasse vous tous fini / Jusqu’à le soir ferme à et on passe de simple adolescent aspirations à une quantité des années 1970 séduction. Ici, Exile effectivement éteint les éclairage vers le bas bas, allumé des chandelles, et placer {leurs meilleurs|leurs meilleurs|leurs meilleurs|leurs meilleurs|flirter faces sur. Ce n’est pas une surprise ceci est entré au no. 9 sur les 50 chansons les plus sexy de Billboard de toutes Time … 1

11. Kiss-me-quick – Elvis Presley Cute lyric: kiss-me-quick parce que j’aime toi donc / Embrasse moi-même rapide et invente mon système cardiovasculaire go insane Une ode à faire la quintessence de cette période tu as, Kiss-me-quick est une chanson qui rend tu dois boogie: de préférence avec quelqu’un, et de préférence empêcher de temps en temps pour un baiser.

12. Kiss back at my listing – Hall and Oates pretty kissing lyric: Because your kiss se trouve sur mon personnel nombre de top circonstances dans la vie C’est amusant que Darryl Hall appelle ceci un â € ˜anti-love piste ‘2 parce que le joyful résonnent paroles et est sembler juste passionné. nous choisir le second explication: when this track était sur une liste, cela pourrait être l’un des aime airs!

13. The Shoop Shoop tune (It’s in the Kiss) – Cher pretty baisers lyrique: Quand tu as besoin de déterminer si il aime toi donc / C’est dans son baiser incertain si it individu aime vous retour? Cet Foreign Embrasser time, avez-vous pensé à exigent certains vraiment appropriés conseils au seulement Cher? Hug em, press em tight – vous trouverez around ce que vous voulez apprendre!

14. Dentifrice Bisous – Les Maccabées joli baisers lyrique: Avec soirée bisous divins C’est amusant exactement combien airs sur les baisers écoutez retour à le artiste. Peut-être c’est parce que intérieur enfants, s’embrasser était tout ce que vous pourriez un remède pour. Quel que soit le explication, les airs qui résultat tendance à être régulièrement charmant. Dentifrice Bisous n’est pas exclusion.

15. Puis Il Embrassé Moi – Les Cristaux le gars m’a embrassé moi personnellement d’une manière qui j’ai jamais été embrassée avant / D’une manière que je veux bien finir par être embrassé de façon permanente beaucoup plus dans ce bien connue, les baisers tracent les temps d’une relation. De premier baiser, on hug when you state je te favorise, vers smooch vous montrer après un événement important comme obtenir engagé, ce sont généralement des baisers comme des recollections, et c’est aussi beau.

16. Il a commencé par un baiser – paroles de baisers doux-amers au chocolat chaud: il commencé par un baiser, I jamais pensé il commencé à ce baiser chansons varier énormément , de heureux pistes sur tomber amoureux à beaucoup plus doux-amer airs sur really love lost. Hot Chocolate’s sum could be the second – un hommage à une enfance amour manquant. C’est triste – mais très accrocheur.

17. Frappez moi un baiser – Ella Fitzgerald jolie paroles de baisers: Ce n’est pas de confiture; la confiture peut brouiller / Bébé, allez et bosse moi un baiser jamais été donc dans quelqu’un cela autrement pales en comparaison? Fitzgerald sympathise. Juste ici, elle réalise que les baisers du correct individu ont tendance à être plus doux que à propos de n’importe quel nice combat.

18. Le vôtre baiser est agréable – Paroles de Syreeta Kissing: Your own hug est nice, nice because candy / Mais chérie battre tes baisers de tellement miles Chaud Le chocolat pourrait affronter manquant amour avec dépression, mais Syreeta favorise l’indignation. Ici, la femme ex est arrivée courir dos droit – mais elle est réalisé elle est en fait mieux lotie sans lui. Il peut simplement prendre ces lèvres et continuer faire des promenades!

19. Till I Kissed You – The Everly Brothers pretty kissing lyric: Never réalisé ce que je skipped jusqu’à ce que we t’embrasse, uh-huh Jangly guitare et percussions rebondissantes améliorer parfait accompagnements au adorable song à propos d’embrasser un corps être frappé par le éclair de really love. Nous devrions être donc chanceux.

20. Kiss-me, Honey Honey, Kiss Me – Shirley Bassey sweet kissing lyric: kiss-me, chérie, chérie, hug me / Thrill moi personnellement, chérie, chérie, frisson moi personnellement Shirley Bassey (The Queen of Bond Themes) est sur okay kind here avec un baiser song tout à propos révéler votre conjoint ce que vous souhaitez. Comme lyrics get, ils étaient certainement devant unique temps !

21. Paper Kisses – Alma Cogan sweet kissing lyric: Paper kisses say I care / with all of of my personal aimer centre Alma Cogan était connu comme â € ˜The Girl l’utilisation Giggle in her own Voice ‘avec elle charmante, souriante chant est trouvé sur full display right here. C’est le meilleur piste écouter si vous avez une longue distance love: seulement suivez les conseils de Cogan et raccourcissez la longueur avec un amour lettre.

22. Garder moi personnellement, Thrill moi-même, embrasse-moi – She & Him pretty baisers lyrique: So embrasse-moi, embrasse-moi, générer moi-même révéler Je suis amoureux de toi il se pourrait ont été rendus célèbre par Mel Carter pour le 1960s, mais ce air semble que il était conçu pour Zooey Deschanel: her winsome sound correspond the waltzy defeat like a dream.

23. Prélude à un baiser – Billie Vacances Mignonne faire des paroles lyrique: that was my personal heart vous sérénade / Mon prélude à un câlin Ils ne créer nombreux baisers morceaux être ce intime. Prélude à un baiser est en fait un jazz standard est exécuté par tout le monde de Sarah Vaughan à Ella Fitzgerald, mais il y a n’importe quoi chez Billie getaway crooning ce qui le rend magique.

24. Kiss – Dean Martin Cute paroles de baisers: Kiss, kiss-me state you are going to miss, skip moi / embrasse-moi l’amour avec le céleste amour certainement, c’est le seul et unique Dean Martin. Mais découvrez il est beaucoup doux que normal – il y a beaucoup moins rongeur package swagger et plus danse lente allure. Tinkling keyboard scelle le offer de rêve.

25. Fournir moi personnellement les Bisous (Je allons présent mon personnel centre) – Louis Armstrong jolie paroles de baisers: Offrir moi les bisous, je prêt à commencer / Et nous allons fournir my personal heart Nous terminons cette playlist International Kissing time sur une note. Ici, Armstrong réellement effrayé à propos de garantir eux-mêmes aimer â € “il est vivre le long terme avec simplement bonheur, et même le saxophone sonne heureux pour lui.

Peu importe comment vous voulez commémorer ce Global Embrasser time, chez EliteSingles wish vous un plaisir un. De nous tous – xxxx!

Éditorial EliteSingles Avril 2018

