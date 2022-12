Jusqu’a 5 fois plus pratique avec rapport a une imprimante jet d’encre, une imprimante laser couleur vous permet egalement de faire des economies en termes de cout par page et en cartouches d’encre.

Le marche actuel est inonde d’offres diversifiees. Afin de denicher le modele ideal, faites confiance a notre guide comparatif des meilleures imprimantes laser couleur.

Le choix en redaction

Imprimante laser couleur Brother MFC-L3750CDW

La meilleure imprimante laser couleur en 2021

Notre Brother MFC-L3750CDW reste une imprimante laser couleur 4-en-1 robuste, rapide et efficace. On adore une connectivite, qui en fera un choix ideal Afin de les auto-entrepreneurs et les PME.

La Brother MFC-L3750CDW reste une imprimante laser couleur 4-en-1 (fax, scanner, photocopieuse, imprimante). Legerement plus pratique que des autres imprimantes que nous pure avons retenues, elle apporte 1 cout d’impression passionnant en noir et blanc. C’est une excellente imprimante dotee de chacune des fonctions qu’on pourrait patienter a votre niveau tarifaire (y compris le port USB en facade).

Elle est, il convient le reconnaitre, quelque peu plus bruyante que quelques de l’ensemble de ses concurrentes et un brin plus chere pour l’impression en couleurs (15 centimes/page contre 13 centimes/page concernant d’autres), mais elle est beaucoup plus pratique et plus fiable, subissant moins de bourrages.

Meilleure gui?re chere

Imprimante laser couleur HP Color Laser 150a

J’ai meilleure imprimante laser couleur d’entree de gamme

Adaptee a toutes les petits bureaux, l’imprimante laser couleur HP Color Laser 150a reste 1 modele commode qui vous offre le meilleur de l’impression laser a 1 tarifs abordable. Vous pourrez compter sur cette imprimante pour imprimer en un rien de moment.

Beneficiant d’un design epoustouflant et minimaliste, votre imprimante laser couleur est la plus compacte de sa categorie. Avec 1 design qui comprend des rabats et des plateaux extensibles, la HP Color Laser 150a s’adapte a coup sur ou que vous le placiez, sans prendre trop d’espace. Elle vous permet de garder ce travail organise, sans necessiter trop d’efforts Afin de l’installation.

Offrant une resolution allant jusqu’a 600 x 600 ppp, cette imprimante fonctionne a une vitesse d’impression allant jusqu’a 18 ppm Afin de l’impression noir et blanc et 4 ppm pour l’impression couleur. Sa technologie laser procure une qualite constante pour les textes et les graphiques, bien que l’imprimante soit exceptionnellement jolie. Vous pouvez vous recevoir a des textes nets et des images vibrantes, car le toner est reparti uniformement, en quantites controlees, de sorte qu’il n’y a aucun risque de maculage. Son cycle d’utilisation atteint jusqu’a 20 000 pages par mois.

Meilleure haut de gamme

Imprimante laser couleur Canon i-SENSYS

J’ai meilleure imprimante laser couleur de stylistes renommes

Canon fabrique egalement d’excellentes imprimantes laser, comme l’i-SENSYS MF643CDW. Connectivite Wi-Fi, vitesse d’impression a 21 ppm, excellente resolution pour l’impression et le scan seront au menu.

Cette imprimante laser multifonction est la seule de ce comparatif a proposer une impression recto verso automatique. Et elle ne s’arrete pas en si bon chemin puisque la resolution d’impression atteint 1200 x 1200 dpi. Avec ca, vous pourrez imprimer de tres belles photos avec un rendu bien au-dessus des imprimantes multifonctions des autres marques. Capable d’imprimer a une vitesse de 21 ppm en noir et en couleurs, la Canon i-SENSYS MF643CDW supporte egalement une utilisation intensive.