Je voudrais une ptite aide de ce part & des conseils par la meme occass:

Alors voila quelque peu l’histoire:

On se connais depuis une telle ete ( 2005 ), une connaisssance amical au debut via un blog de rencontre puis avec le temps , on c’es vu De surcroi®t qui plus est & J’ai longue presque tous les week ends. Pour l’instant, on vie tous chez les parents encore, mais on a l’ensemble des deux deja eu envie de prendre un a demeure mais c’es un tantinet les finances qui bloque. Donc pour la plus part des sorties que l’on fais, je vais le cherche ou vice versa chez des parents. Mise a part les photos que chacun a de l’autre sur le pc , nos parents n’ont jamais i nouveau vu personne.

Alors le sujet es au bout de combien de moment avez vous presente la petit(e) ami(e) a vos parents .

Pourtant ce que j’attend c’es d’avoir vos avis & pourquoi pas des conseils .

Au bout de2-3 mois

On peut nullement dire!y’a nullement qq chose qui devoile DI?S QUE presenter aux parents. c’est quand chacun le sent. ca peut dependre des gens, des parents. une relation! chacun est different, tous evolue a sa propre vitesse!

Une ptite info en +Je n’en es i nouveau pas vraiment parle & j’ose jamais trop abordes le sujet, mais je crois que son pere ignore que nous sommes ensemble, puisqu’il es quelque peu susceptible que une puisse alle aussi vite entre nous, & surtout tel c’es une rencontre sur le net, (mais nous habitons tous proche l’un de l’autre 50Km). Pourtant un bon point c’es que je connais deja sa soeur & son copain.

Alors voilaNous aussi on habitait chez les parents.Les trucs ont fera que j’ai connu sa mere au bout de 3 jours et lui a connu mes parents au bout de 10 semaines! Je ne connais i chaque fois pas son pere au bout de 2ans mais c’est parcequ’ils ne se voient plus!Mais bon apres ca depend des gens!

MerciJe remercie l’ensemble de ceux qui on repondu, & je pense beaucoup qu’il n’y aucun regle, j’imagine que ca va bientot se Realiser de le cote & du cote par la meme occass. Deja que celui-ci a tchatte avec la moman l’autre resilier kasidie jour , elle ete connecte sous mon pseudo pour parle a une de mes tante qui es au sein d’ mes contacts , & il a ete tres gentil au sein d’ votre qu’ila e cris & il a vouvoyes tous de suite la moman , parce que d’entre ils a dis “Salut Lady” tu va bien ” & apres il a changes de look un coup qu’il ete avec ma moman dans le tchatte.Ca va elle le trouve tres bon, rien que deja part ecran interposes alosr j’imagine que le jour J votre est bon.

ReponseSalut, je viens de lire ton message et je te rrepond.J’ai 18ans, cela fait 3 mois que j’suis avec mon amour,quand je l’ai accoster ca fut le coup de foudre, je l’ai presente a faire mes parents au bout de 1mois, car je savais que c’etais serieux, ainsi, qu’on saime.J’ai accoster ces parents au bout de 2mois avec rapport a ma distance.au moment oi? tu sens que c’est serieux, fonce, ne te pose aucune questions.Tu l’aime aussi montre a tes parent l’homme avec qui tu veux partager ta vie.Bonne chance

4 semainesUn dimanche midi, chez ses parents avec la famille au grand complet (soeurs, beau-frere, neveu), et le dimanche apri?m, i la maison les parents paraissent venus Afin de manger.

