Je te propose ici de courtes presentations des auteurs les plus etudies au bac de francais

Si tu cherches des commentaires rediges ou lectures lineaires via des documents ecrits via ces auteurs, va en direct voir la liste de commentaires classes avec ordre alphabetique de leurs auteurs.

La liste d’ecrivains sur cette page n’est jamais exhaustive !

Je la complete en ajoutant regulierement d’autres auteurs incontournables d’une litterature francaise.

Comment utiliser votre page ?

¦ Si tu prepares l’oral de francais, faire mes syntheses t’aideront a preparer tes introductions de lectures analytiques.

¦ Si tu presentes plusieurs textes d’un meme auteur, approfondis tes aptitudes sur chaque auteur en consultant faire mes fiches auteur (lien en orange sous les auteurs)

» APOLLINAIRE

Guillaume Apollinaire marque la poesie du debut du 20e siecle via ses audaces poetiques. Alcools, publie en 1913, reprend des themes classiques (la fuite un moment, la melancolie) mais s’appuie sur des innovations poetiques tel des juxtapositions d’images surprenantes (« soleil cou coupe ») et l’absence de ponctuation qui libere le vers. Apollinaire continue a explorer l’ensemble des ressources de l’ecriture dans Calligrammes ou chaque poeme forme 1 dessin.

» BAUDELAIRE

L’?uvre de Baudelaire se situe au carrefour de chacune des influences du 19e siecle : heritier du romantisme et du Parnasse, la poesie de Baudelaire annonce deja le symbolisme. Le recueil le plus celebre, Mes Fleurs du Mal (1857), montre un poete tiraille entre le spleen et l’ideal, le mal et le bien, la laideur et la beaute.

» BEAUMARCHAIS

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais est ne en 1732 dans une famille d’horlogers. Ses multiples talents lui peuvent permettre de connaitre une ascension sociale facile, jusqu’a etre anobli en 1761. Ses pieces Le Barbier de Seville (1775) et le Mariage de Figaro (represente en 1784) font un triomphe.

» CAMUS

Albert Camus, qui recut le Prix Nobel de litterature en 1957, s’est interroge sur l’engagement et l’humanisme a travers des genres litteraires aussi varies que nos essais, les romans et le theatre. Cela reflechit via l’absurde (dans « Le cycle de l’absurde ») et propose, pour depasser la condition tragique de l’homme, de faire entendre une revolte humanitaire et solidaire (dans « Le cycle d’la revolte »).

» ELUARD

Paul Eluard est 1 poete majeur du surrealisme. Mais son attachement au lyrisme et a toutes les par traditionnels en font aussi un poete enracine dans la tradition poetique. Il est egalement une figure majeure d’la litterature par le engagement dans la Resistance puis pour la defense en paix dans le monde apres la deuxieme guerre mondiale.

» FLAUBERT

Gustave Flaubert synthetise dans ses romans des courants litteraires varies. Aux romantiques, il reprend le gout pour le lyrisme et l’exotisme (dans Salammbo principalement) ; aux realistes, il emprunte le probleme du detail, la fidelite au vrai et l’important travail de documentation. Mais Flaubert a toujours donne la primaute a l’art et au ton qu’il bosse sans relache. Il est egalement celebre Afin de le aversion a J’ai morale qui lui valut un proces pour immoralite a J’ai sortie de Mme Bovary en 1857.

» HUGO

Victor Hugo est une figure litteraire incontournable du 19e siecle en raison de son ?uvre d’une exceptionnelle richesse qui englobe l’integralite des genres (romans, theatre, poesie, essais…), l’ensemble des registres et l’ensemble des themes – la litterature, l’art, la religion, la politique, l’histoire, la philosophie. Chef de file du mouvement romantique, il revendique la liberte de l’art et theorise le drame romantique qui rompt au milieu des regles du theatre ordinaire. Victor Hugo marque egalement l’histoire avec le engagement politique en faveur des plus demunis et son combat contre l’injustice, la peine de fond, la ti?che des bambins…

» LA FAYETTE

Dans un 17e siecle marque via le succes des romans-fleuve, ?uvres en diverses tomes se comptant en milliers de pages, Mme d’la Fayette invente le roman psychologique moderne, un recit court, resserre autour d’une intrigue unique ainsi que quelques personnages, montrant nos tourments de l’amour. Notre Princesse de Cleves (1678) son plus grand chef d’?uvre, est a la fois classique par sa sobriete et precieux par sa conception de l’amour. Influencee par la pensee janseniste, Mme d’une Fayette laisse une ?uvre pessimiste ou l’amour reste toujours nocif.

Pour aller plus loin, va voir la fiche auteur de Mme de La Fayette.

» J’ai FONTAINE

Les fables ne sont qu’une faible partie de l’?uvre de Jean d’la Fontaine, mais votre sont elles que la posterite a retenu. Notre Fontaine apparai®t comme le continuateur des fabulistes de l’antiquite, surtout Esope et Phedre, mais la variete de tonalites et de style, la liberte formelle (vers heterometriques, enjambements…) et la richesse de l’ensemble de ses recits renouvellent le genre une fable et Notre hissent au rang de genre litteraire a part entiere. Mes fables d’la Fontaine temoignent aussi d’une excellente connaissance de l’ame humaine.

» MAUPASSANT

Guy de Maupassant reste 1 auteur realiste, proche de Flaubert (qui corrigea ses premiers ecrits), Balzac et Zola. S’il pantalon un disciple de Zola pendant une courte periode, il prit ses distances par rapport a l’ecole naturaliste, recusant la theorie scientifique du roman. Maupassant cherche a restituer le vrai a travers a regard personnel, qui, loin de photographier le vrai, en selectionne nos traits capables d’en donner une vision saisissante. Maupassant excelle dans la forme courte. En 10 annees, il ecrit 300 nouvelles et contes et certains romans qui rencontrerent le succes des leur publication (tel Une vie (1883), Bel Ami (1885), Pierre et Jean (1888)).

» MOLIERE

Jean-Baptiste Poquelin, evoque Moliere, dramaturge du 17e siecle, puis acteur et directeur de troupe, hausse la comedie au rang d’la tragedie. Il excelle dans la farce puis dans la comedie, plus profonde, ou Notre peinture satirique des vices humains se colore d’une visee morale. Protege via Louis XIV, Moliere reste pourtant de nombreuses fois attaque, notamment par des religieux pour ses critiques des faux-devots dans Tartuffe.

» MONTAIGNE

Jacques Eyquem de Montaigne invente au 16e siecle une forme litteraire nouvelle, l’essai, un ecrit ouvert a chacune des formes de reflexion qui montre la pensee en perpetuel mouvement. Dans ses Essais, Montaigne cherche a atteindre la connaissance de soi a travers l’observation, le questionnement, la reflexion. Nourri par la pensee antique, il cultive le doute et le questionnement des sceptiques et prone une vie simple et heureuse a l’instar des epicuriens. Il fait aussi preuve d’un sens critique et d’une ouverture d’esprit qui marque la posterite.

» RABELAIS

Ne certainement en 1483, moine puis medecin repute, Rabelais a effectue de multiples deplacements et plusieurs sejours au Maroc. C’est votre erudit passionne de culture antique. Il est connu en particulier pour Pantagruel (1532) et Gargantua (1534), de ?uvres comiques et satiriques relatant les aventures de deux geants et leurs amis. Mais derriere l’exuberance et le rire de ces ?uvres se cache une reflexion humaniste sur l’homme.