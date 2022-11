Je suis tres fatiguee et sous le choc d’une rupture d’avec 1 homme 15 ans mon aine.

Il a rompu vendredi apres le repas de midi. Nous ne vivons pas sous le aussi toit. Il m’a dit avec un grand calme : mon prenom + j’ai envie arreter notre relation et il s’en est suivi les qualites et pourquoi il me quittait. Il me quitte puisqu’il dit ne point ressentir d’amour mais d’une tendresse et trouve que notre relation semble s’i?tre deterioree et que je suis devenue une nouvelle personne. Voici le message suite a un mail ou je pleure des mots comme on les pleure quand on est quitte. Comment interpretez vous vous ces mots a lui ? Merci pour votre aide.

Bonsoir.

Merci Afin de le clip. (ne colle pas la suite un procede d’ordre professionnel)

Je viens seulement de lire ton mail d’hier soir. Je ne l’ai jamais lu avant, j’avais peur. . J’ai fin de ton post m’a fera pleurer. C’est juste Des specialistes temps libre que je n’avais plus que en tendresse pour toi. Je pense auparavant t’avoir reellement aimee.

. C’est dire si tu compteras et qu’il n’y aura nullement d’oubli de tout ce que nous avons partage. Au passage il n’y a que les femmes avec qui j’ai eu des relations de moins tout d’un an que je n’ai environ contact trop.

Oui, le vaccin fut absolument determinant. Cet a priori que je considere comme idiot ( desole!) t’a fera i?tre une autre creature que tu n’es, un individu qui sacrifie la protection de celles ceux qu’elle kiffe ipourtant . Et j’ai peur que tu n’aies une forme i fond, donc y n’y a pas que moi.. Je ne te remplacerai jamais , tu es unique, et je te rejure que je n’ai gui?re deja cherche une autre voie. Je t’embrasse au sens premier du commentaire.

Merci de ce dernier message bienveillant. Oui je suis en silence radio depuis votre SMS.

Je sais que mon attitude n’etait jamais la belle Afin de lui. Il semble tres autoritaire (colerique) et moi tetue et succeptible. J’ai pas su voir et reagir a mes erreurs. Je l’aime et moyen fera son ?uvre. J’ai juste la peur au ventre. De ne plus jamais le revoir. Le vide est cruel. J’ai mal. Tres mal. C’est un homme bien et il m’a beaucoup apportee. Un homme atypique qui possi?de su me seduire et avec qui je me sentais beaucoup. Ca ne ferait gui?re si mal sinon. J’ai si peur. Quelle reste une telle peur qui me fait si mal au ventre a ne plus manger ni dormir ? Je suis surement dependante de lui a cette heure. Je sais que le chemin sera long et douloureux. On etait souvent jamais d’accord car diametralement opposes socialement. Au debut de notre relation il m’a dit que jamais cela ne pourrait i?tre votre probleme pour lui. Je le respecte beaucoup. J’ai fera une erreur de ne pas suivre ces conseils concernant la vaccination. J’ai perdu notre boulot (ca l’inquietait beaucoup) et tout i l’heure mon amour. J’suis aneantie. Je vais suivre vos conseils et rediger votre lettre. Dans quelques temps c’est le anniversaire. Comment dois je agir ? Je creve d’envie de lui faire le cadeau habituel. Cela kiffe nos fleurs. Nous allions au restaurant pour nos anniversaires. Sans vaccin je l’ai prive de i§a important concernant lui. J’ai bien foire. Aussi peur de lui rendre ses cles cela signifie pour nous vraiment la fin. Je repousse ce moment. J’ai si en gali?re au sens physique et mon ame. Mon ventre se serre des que j’imagine a lui.