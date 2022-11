j’ai envie dire jusqu’a votre niveau ou des individus qui se disent « journalistes » finissent par n’avoir aucune honte a tomber dans des methodes dont ils savent qu’ils ne ressortiront jamais eux-memes indemnes.

Nous subissons un bashing quotidien depuis six mois pleins.

depuis toujours une histoire contre nous en cours. Et a cote de ceci, on voit aussi plusieurs tweets par jour de plusieurs bonzes du journalisme plus ou moins en detresse de notoriete, les agents des communautes qui debitent leurs points de langage, l’extreme droite et ainsi d’affilee. Tant de monde se bouscule au portillon Afin de nous salir ! Sans compter les humiliations et les mepris dont nous accablent des chapelles d’la toute « petite goche ».

De ceci, voyons le bon cote. En six mois de bashing ininterrompu, j’ai bon nombre appris via l’art d’la guerre politique sous un deluge de cette nature. Et je ne suis gui?re seul. Nous sommes devenus plus forts, plus experimentes. Nous maitrisons mieux les temps libre de reponse a une attaque. Nous parons mieux les coups surtout sur le plan psychologique. Encore que chacun n’y arrive pas autant, c’est vrai. Nous avons appris comment porter plainte, demander nombre, jusque contre les tweets. Nous savons mieux ne pas repondre souvent, laisser filer et ne pas pinalove match nous laisser submerger par la haine qui est toujours une victoire de l’ennemi. Nous nous ameliorons : une capacite a rejeter tout cela vient d’la caste mediatique est plus profond et mur. Quand, le lendemain de l’emission ONPC avec Quatennens, « France info » ne « retient » que l’echange via le Venezuelaaaaa, apres avoir beaucoup ri, on reconnait la main a l’?uvre. Dommage qu’on n’ait nullement parle du papier hygienique au sein d’ votre pays.

Tout i§a ne nous fait donc pas perdre de vue l’essentiel.

Il s’agit une lutte pour le i?tre capable de. Mes neufs milliardaires payent pas gratuit pour qu’une armee de plumes et de lecteurs de prompteurs jaspinent dans les micros les derniers ragots qui peuvent etre degaines. L’ampleur en decomposition morale et professionnelle de la profession a aussi enfile a notre disposition un large reseau d’informateurs dans la place. Car les m?urs deleteres des principales salles de redactions rendent aussi l’atmosphere irrespirable en interne. Tout un chacun n’est gui?re pret a tout. Ca balance grave, comme ils disent ! Surtout au « service public de l’information » considere comme une « honte nationale » via le president une Republique Macron.

Si la motivation personnelle des gens qui acceptent une aussi basse besogne m’echappe, le sens de la man?uvre est lui beaucoup pertinent. Tout ce qui n’arrive gui?re autrement que tel 1 episode a l’interieur d’une bataille globale. La semaine passee temoignait d’une situation particuliere. Le pouvoir et ses soutiens mediatiques entraient en panique. L’indepassable roi du monde, le president d’la Republique, pourtant encense a longueur de journee, a sombre dans les sondages. Le plus bas niveau de le commencement en cinquieme Republique a epoque comparable. Notre meute, avec ou sans coup de fil des chefs supremes, se mit en mouvement sur une ligne d’offensive a front de b?uf : « Notre premier de cordee va mal. Tapons i propos des premiers de banc adverses » ! Notre JDD, messe du dimanche du macronisme, decrit en l’ensemble de lettres la man?uvre contre la FI : « ils auraient pu avoir votre boulevard mais ils ont echoue ». Cela parce qu’ils ont butte dans 1 « nid de poule » : des soupcons de surfacturation lors d’la derniere campagne presidentielle evoques cette semaine sur « France Info ». Et voila toute la man?uvre mise en mots.

De le cote, l’opposition de droite et nous avons pris de plein fouet deux « revelations » qui etaient de purs montages. Des rentre-dedans qui, evidemment, ont leur impact immediat de salissure. Ainsi que panique a bord. C’est incontestablement efficace via la sphere la plus vulnerable de chaque camp, les esprits impressionnables, les moutons de Panurge que la peur du loup fait sauter au vide. Mais le fond est stupide. Car nos esprits construits voient vite des ficelles et un endurance au feu d’insultes s’accroit en meme temps libre que la haine des manipulateurs mediatiques. Je tire beaucoup d’autres conclusions de cet episode. Mais je viens d’abord concernant le tableau d’ensemble.