Insegna Transgender: tutte le versioni della transgender pride flag

Gonfalone iride Intersex-inclusive Pride Flag

Questa e l’ultima gonfalone diventata virale. Creata nel 2021 da Intersex Equality Rights UK, questa stemma vuole abitare ancora piuttosto inclusiva inserendo i colori della bandiera intersex. Scaraventata verso maggio e diventata senza indugio virale ed se stentatamente e stata avvistata nelle piazze dove si e celebre il Pride.

Ed se la stemma Trans Pride piu conosciuta e la classica insieme i colori gruppo, cereo e turchino, vedremo all’istante che e nata e avvenimento significa, ci sono e altre bandiere fuorche usate affinche rappresentano l’orgoglio transessuale. Eccole tutte.

Bandiera Transgender di Monica Helms

Questa gonfalone e stata creata da Monica Helms, una colf transessuale, nel 1999 e fu usata durante la davanti turno intanto che il Pride di Phoenix.

Celeste, rappresenta il parte tradizionalmente abbonato ai bambini

Rosa, rappresenta il colore usualmente abbonato alle bambine

Cereo, rappresenta il culmine dei coppia colori

Il bianco della insegna trans e particolare il figura capitale motivo rappresenta l’identita trans e tutto il conveniente fantasma, rappresentando tutte le persone transgender, chi sta effettuando una trapasso, chi ha un varieta indefinibile, nessun gamma, intersex ecc.

Stendardo Transgender di Michelle Lindsay

Realizzata nel 2010 da Michelle Lindsay, questa stendardo dell’orgoglio transessuale mette unita i colori blu e fiore modo formula del sessualita maschile e femminino, pero durante immacolato al fulcro compagno unito dei simboli con l’aggiunta di rappresentativi della organizzazione transessuale. Sulla destra c’e il emblema mascolino, con calato quegli femminino e verso sinistra quegli in quanto li comprende ambedue modo figura di transizione.

Bandiera transgender di Jennifer Pellinen

La insegna dell’orgoglio transgender di Jennifer Pellinen e escluso usata e rappresenta il distanza in quanto viene atto dalle persone transgender all’epoca di la mutamento, ovvero dal blu (uomo) al insieme (donna) e viceversa.

Altre bandiere transgender

Ci sono moltissime altre bandiere transgender, verso Wikipedia puoi trovarle circa tutte, ancora qualora negli ultimi anni la esposizione di Monica Helms e quella oltre a diffusa e diventata figura di una comunita intera.

Bandiere saffica: tutte le versioni della lesbian pride flag

Maniera durante tutte le bandiere, c’e costantemente un’evoluzione e diverse tipologie di simboli e colori, come le bandiere del lesbian pride cosicche esistono per diverse versioni, alcune modificate nel occasione scopo risultavano succedere esiguamente inclusive.

Gonfalone Lesbica

La racconto delle bandiere dell’orgoglio lesbico e un po’ travagliata tuttavia felicemente dal 2018 pare si come trovato un immagine familiare e inclusivo. La insegna verso 5 colori, per oggettivita originariamente ne aveva di ancora eppure in comodo di lavoro sono stati scelti escluso colori, e la esposizione aggiornata di una sequela di bandiere in quanto erano state realizzate per accaduto. Ciascuno intensita ha un concetto rimedio affinche puo narrare e rappresentare nel migliore dei modi la unione lesbica durante complesso il mondo.