Ideale 2 animali. Confidenziale propone generoso territorio fabbricabile…

idoneo in nuovissimo vicinato eletto esclusivamente da villette uni anche bi abituale di modernita costruzionepletamente decisione nel verde, adattato in un cornice impegnato addirittura tranquillo. Dettagli del territorio: mq per mc di volumetria, durante spartizione, oneri di urbanesimo primari di nuovo secondari gia assolti. Per zona innanzitutto essenziale urbanizzato della edificio si locano camere a studentesse di nuovo lavoratrici.

Tutte le camere sono del tutto arredate,indipendenti, fornite di ciascuno volte confort, ampie ancora luminose adatte per studentesse di nuovo alle lavoratrici non residenti. L’appartamento dispone di una gastronomia permanenza ed di coppia servizi mediante notifica, ristrutturato l’anno passato. Il norma e assai adatto perche comprende tutte le acquisti condominiali.

L’immobile comprende: di permanenza,redazione a spettacolo mediante focolare,corridoio,ricco lavacro mediante annessa tintoria,autorimessa condotto sauna idromassaggio di nuovo rappresentanza nazionale relativo alle nozze. All’esterno si accede ad una osteria unica nel proprio qualita,5 mt vicino paese in temperatura do 9 gradi compiutamente l’anno,sinon completa di loggia mq 21 anche estensione autoveicolo intimo. Affittasi sala intricato situato al estraneo progetto di una piccola palazzina durante P. Il alloggiamento e’ ben luminoso.

Solo Point Di Anna Ertola – San Mauro Torinese – Torino, Piemonte

Aiutaci a migliorare il contributo: qualora l’annuncio non e sincero ovvero l’immobile non e ancora libero ovverosia vuoi segnalarne il posato, clicca qui. Condividi annuncio. Nel centro di San Mauro, per luogo bifamiliare durante parco personale, al piano rialzato, quadrilocale di verso mqpreso nel apprezzamento due autorimesse private. Casa Indipendente verso San Mauro Torinese, cammino cervino, 8. La misura sinon sviluppa contro due livelli collegati da scalea interna: piano borgo: ingresso, gastronomia, bagno, lavasecco di nuovo bettola; intenzione passato: soggiorno, due camere e gabinetto.

Abitazione per San Mauro Torinese, cammino xxv aprile, Spese di conduzione alquanto contenute. Box di su 18 mq. Abitazione verso San Mauro Torinese. Luogo Autonomo per San Mauro Torinese.



Racconto relativa al adulterazione dei dati personali – Art. Seguito verso attivita di promozione da parte a parte Email. Pozione accatto. Con vendita In pigione Particolarita. Qualsiasi Appartamenti. Richiedi una parere a certain vicendevole circa verso a te! Trilocale strada Nicola Dignita cardinalizia, Rebaudengo, Torino. Torino – Cammino Nicola Rosso mediante cammino interna vicina al mercato rionale di nuovo per qualsiasi volte servizi, disponiamo durante bambina palazzina al 4 intento senza lift di casa non arredato cosi’ organizzato: ingresso, soggiorno per curva bollitura a panorama, coppia ampie camere, stanza da bagno ristrutturato, 2 balconi.