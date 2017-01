HYMNE AU COUPÉ

Je suis un incorrigible acheteur de coupé deux portes. À travers le temps, j’ai été propriétaire d’un Fiat 124 coupé, d’une Alfa Roméo Sprint Veloce, d’une BMW 2002, d’une Ford Mainline 2 portières, d’une Borgward Isabella, d’une Chevrolet Corvair Corsa coupé, de plusieurs Porsche, d’une Mercedes-Benz E320 et de quelques autres échantillons de ce que l’on appelait il y a de nombreuses années « des sedans 2 portes ». J’ai toujours adoré l’apparence de ce type de carrosserie et je me demande souvent pourquoi autant de gens s’encombrent de berlines quatre portes moins élégantes, moins épurées quand ils circulent la plupart du temps seul au volant. J’observe régulièrement la circulation quand je suis coincé dans un embouteillage et cette attirance vers les voitures 4 portières est un phénomène dont la logique m’échappe. D’accord, vous allez me dire que c’est indispensable pour « sortir » belle maman ou toute autre personne âgée, mais avouez-le les occasions où vous avez véritablement besoin de 4 portes sont extrêmement rares. À tel point que les constructeurs américains ont presque abandonné cette forme de carrosserie. Pas de Taurus, de Malibu, de Buick Regal deux portes, de Chrysler 300, de Chevrolet Impala ou de Ford Fusion alors que chaque modèle populaire dans les années 50 ou 60 était proposé en version deux ou quatre portes. Et souvent, les deux portes se vendaient mieux parce que les acheteurs les trouvaient plus sécuritaires.

Tout n’est pas perdu cependant et on note un retour aux coupés deux portes au sein de l’industrie automobile. Tenez, au moment où vous lisez ces lignes, je suis en Europe en train d’évaluer le nouveau coupé Mercedes de Classe C. Un autre argument qui favorise les berlines est que les places arrière dans les coupés sont souvent difficiles d’accès et pas très spacieuses. Bonne excuse pour vous défaire de gens qui veulent voyager avec vous, mais que vous n’appréciez guère. Alors qu’il était pratiquement impossible de trouver de jolis coupés deux portes il y a une dizaine d’années, voilà qu’ils reviennent sous la forme du Nissan Altima coupé, du Honda Accord coupé (l’une des plus belles voitures sur le marché), du Kia Forte, du Hyundai Genesis, du coupé Honda CR-Z ou Civic. À cette liste de voitures belles, bonnes et pas chères, on peut ajouter pour les plus fortunés, les coupés BMW de série 3, l’Audi A5 ou la Mercedes E Class Coupé. Et que dire des coupés Ford Mustang qui offrent style, performances et comportement routier à un tarif très raisonnable.

Très bientôt, on pourra ajouter à cette liste le Chevrolet Cruze coupé tout en souhaitant que le VW Scirocco finisse par débarquer au Canada. Alors, payez-vous la traite et offrez-vous un coupé au lieu d’une plate berline.