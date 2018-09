Hinweisschilder auf Korrekturlesen-ghostwriter, die Sie Wissen Müssen

Der Schlüssel für eine Erfolgreiche Korrektur-ghostwriter

Während einige Redakteure Ladung, die durch das Wort oder Seite, viele Ladung durch die Stunde, so obliegt es Ihnen als Autor zu bereinigen, das Manuskript vor dem senden bearbeitet werden. Ein guter editor hilft Ihnen sagen, perfekte Sache zu genau der richtigen Zeit in Ihrem Artikel (als Gegensatz zu denken zu 10 Minuten nachdem man bereits gebückt um die Ecke und stolperte über Ihre eigenen Füße). Mit einem guten editor ist, wie Der Arzt, Gandalf und Glinda, alles in einem glitzernden person mit wirklich tollen Haaren.

Sie möchten ein editor, der fängt Dinge. Ein editor darf Sie bitten, todelete einige Dinge. Neben einem editor mit keine Verständnis von Grammatik und schreckliche Rechtschreibung, schlechte editor wird Ihnen nicht helfen, finesse Ihr Handwerk, und Sie werden Breite, Allgemeine änderungen, ohne Erklärung und verhängen Ihre Meinung über Ihre Stimme. Er fokussiert sich zu sehr auf die details und ignorieren das größere storyline. Er wird änderungen vornehmen, ohne eine gute Erklärung, oder sagen Sie, das ist genau so, wie es sein soll.

Wenn es nicht, dann mein Autor und ich beide nicht arbeiten auf etwas, was wir wirklich darum gekümmert. Wenn Sie ein Autor sind, fällt in die oben genannten Kategorien ist es wichtig zu verstehen, wer Sie schreibt. Mit einigen Ausnahmen, die meisten selbst veröffentlichte Autoren sind keine Grafik-design-Profis.

Offensichtlich ist der erste Schritt, um ein Buch zu veröffentlichen ist ein Buch zu schreiben. Wo es problematisch sein kann, ist, wenn Sie selbst ein Buch veröffentlichen und es verkauft sich nicht gut. Es gibt nur 2 Möglichkeiten, ein Buch zu schreiben! Wenn Sie möchten, starten Sie Ihr Buch mit starken Mund-zu-Mund schon passiert, dann müssen Sie einige Vorarbeit Monate im Voraus. In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise ein Buch, das ist so offensichtlich kommerzielle der Geist wird bereit sein, zu arbeiten für ein 50% Anteil an den Lizenzgebühren. Wenn es um die selbstverlegten Bücher, die Verlage nur Wette auf den Erfolg, die macht Sinn, wenn man darüber nachdenkt.

Der beste Weg, ein Buch zu schreiben, ist jetzt beginnen, sich selbst. Dann haben ein paar proof-Exemplare gedruckt, die von Ihrem print-on-demand-Anbieter, so dass das Buch nicht wirklich setzen sich auf den Verkauf nur noch. Sie können immer noch jemanden beauftragen, ein Buch zu schreiben, für youthese Menschen werden als Ghostwriter.

Sie verlieren Sie nicht nichts, indem du Ihr frühzeitig buchen. Ihr Buch wird sauber sein, gut Aussehen und in voller distribution. Sobald Sie klar auf, stellen Sie sicher, dass alles in dem Buch unterstützt Ihr Thema. Wenn ein self-published Buch gut tut, es kann nicht nur helfen, Ihre Chancen zu bekommen, das Buch abgeholt von einem großen publisherif das ist, was Sie wantit können auch legen Sie Sie in Linie zu bekommen eine viel größere Sache als Sie es sonst getan hätten.

Wie Sie sehen können, erstellen Sie ein Buch nimmt eine Menge Arbeit. Wenn Sie Bücher schreiben nur zum Spaß oder als hobby, werden Sie wahrscheinlich verbringen weniger Zeit auf das schreiben. Sie Schulden sich selbst, und Ihr Buch, das Ziel geschossen, bevor es auf die Straßen. Nachdem alle, die meisten Bücher haben einen seitenumfang von 10 Seiten, mit 5-Wort-Satz 0n jeder Seite, und einige alberne Grafiken.

Einige Autoren berechnen den Gegenwert von 100 pro Tag, wird Gebühr von 1.000. Viele Autoren sind sich nicht bewusst, dass es verschiedene Arten der Bearbeitung, von denen jede dient einem anderen Zweck. April die Content-Agentur, die Autoren sind wirklich die besten.

Ob Sie benötigen, um Ihre Arbeit zu einem traditionellen Verlag über einen Agenten oder nicht, ein fester Bestandteil Ihrer Arbeit als authorif Sie tun Ihrem schreiben die Gerechtigkeit es deservesis Forschung durchzuführen. Für eine full-size-Roman, erwarten mindestens ein Monat Bearbeitungszeit, wenn nicht mehr, je nachdem, wie viel Arbeit nötig ist. Je weniger Arbeit Sie verlassen den editor zu tun, desto weniger wird es Kosten Sie insgesamt.