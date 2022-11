Ha veramente senso dire di “lesbian style”? Contro Twitter e dibattito

Sicuramente, oggidi, lo forma delle donne lesbiche sta spopolando in mezzo a le celebrities?

E quegli in quanto sostiene un articolo del New York Post giacche ha specifico avvio a un vertenza sui social sul “lesbian style” ovvero “modo lesbico” in quanto starebbe diventando mainstream. Insieme e lega dalle ritratto di diverse star, da Bella Hadid per Zendaya sagace verso Dakota Johnson e molte altre, che indossano abiti androgini, completi oversize e dai tratti maschili, eppure di nuovo combat boots e canotte. «Dai red carpet alle strade della ingente Mela, le donne eterosessuali stanno sostituendo i loro tacchi da 6 pollici e i loro corsetti schiaccia costole unitamente stivali Dr. Martens e gilet lavorati per maglia», scrive il rivista, «Lo forma lesbico e queer e sopra gran voga». Per molti, tuttavia, pensano in quanto si tratti semplice dei soliti stereotipi.

«Mi vesto che un ragazzino», ha disteso Hadid con una nuovo intervista su Vogue, «Non mi vedrete comodamente con un vestito sopra questa periodo della mia persona. Sguardo all’aperto e vedo un centinaio di persone vestite diligentemente modo me, alla buona per strada di Instagram».

Ed e appunto esso giacche la uso queer fa da costantemente

Va abilmente, quindi aspetto androgini e oversize sono di tendenza, ciononostante atto c’entra lo “espressione da lesbica”? «Gli abiti giacche una acrobazia erano di possesso delle donne queer sono stati resi popolari sui red carpet e nella uso di strada», ha proverbio l’autrice Jill Gutowitz in un saggio in Harper’s Bazaar, «Vedere la voga saffica mainstream e rasserenante, maniera dato che avessimo avuto causa attraverso compiutamente codesto tempo», ha prolungato, parlando di mezzo corrente movimento l’abbia aiutata a osteggiare la sua omofobia interiorizzata.

Verso Twitter, tuttavia, c’e chi fa rilevare in quanto essere lesbiche ha ento erotico che insieme il armadio. Alex Peters, beauty editor di Dazed, lealmente omosessuale, ha chiarito dicendo «Sono soltanto rappresentazione di donne in quanto indossano dei completi». La costume femmineo, del residuo, ha da costantemente funzionante per mezzo di il vestibolo tradizionalmente da uomo, basti ideare verso Coco Chanel e allo forma a la Garconne. Presente ragione l’espressione di gamma non ha niente per cosicche trovare per mezzo di l’orientamento sessuale ovvero con l’identita di gamma. Alla nostra societa piace sancire mediante modo netto cosa e “maschile” e https://besthookupwebsites.org/it/happn-review/ cos’e “femminile”, ma sappiamo perche la avvenimento e ben oltre a complessa di tanto. Adatto durante questa intelligenza, le donne lesbiche hanno indubbiamente consumato gli abiti in esporre la loro riconoscimento e diverbio amministrazione e lo spiega adeguatamente la storica Betty Luthor Hillman: «Adottando quella cosicche sarebbe diventata richiamo appena “uniforme androgina” (ovverosia, per le lesbiche, “dyke uniform”) – numeroso conserva da jeans, camicie da lavoro abbottonate e stivali da attivita, unito in assenza di trucco e reggiseni, e a volte insieme i capelli corti – queste donne liberazioniste e femministe lesbiche hanno mostrato visivamente il loro scopo amministratore di suscitare una organizzazione libera da distinzioni di gamma, sfidando le aspettative perche uomini e donne dovrebbero “apparire diversi” l’uno dall’altra».

Pensiamo alle polemiche contro Harry Styles cosicche indossa gonne e collane di perle o alle passerelle di Alessandro Michele a causa di Gucci sopra cui il gamma dei modelli e delle modelle adesso sembra non avere oltre a alcuna rilievo: la decostruzione degli stereotipi passa e attraverso la costume. E fondamentale rievocare maniera il movimento lesbico abbia utilizzato gli abiti a causa di avviarsi al di la degli stereotipi ed e appropriato affinche le donne lesbiche rivendichino il loro modo ermafrodito. L’importante e non produrre l’ennesima norma del campione «Sei una donna di servizio e ti vesti come un umano? Ovverosia sei saffica ovvero ti vesti che se lo fossi». Il segno, anziche, e capovolgere le norme di qualita, sollevarsi all’eteronormativita e riscoprire la fluidita.