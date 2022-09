GTA XXX A Porn Parody es una parodia pornografica de el afamado videojuego Grand Theft Auto.

GTA XXX A Porn Parody es una parodia pornografica de el famoso videojuego Grand Theft Auto. Analizamos un titulo que vende mas por el arti­culo original que burla, que por la calidad sobre la parodia pornografica en si. O sino, verla online o leed mi diseccion.

Examen sobre GTA XXX A Porn Parody

No conozco En Caso De Que la atrevido director, Dawn, resulta una persona real o inclusive la mujer. Aunque tengo que decir que me ha dejado desconcertada esta parodia pornograficamente comercializada de la productora europea. Nunca espero nada bueno sobre este genero, pero al completo puede empeorar aun mas.

En la contraportada podri­amos ver las imagenes elegantes habituales y u n personal de nombres. Destacamos a la pornstar Kagney Linn Karter asi­ como algunas mas famosas. Pero las escenas de movimiento y no ha transpirado furor son extremadamente falsas. Sencillamente robaron el nombre desplazandolo hacia el pelo la popularidad de el videojuego violento mas vendido. Presentan imagenes al azar sin 1 prototipo sobre significado. A continuacion podeis ver en internet GTA XXX y comprobarlo por vosotros mismos

Produccion sobre grupo B… en el porno

Con la clase sobre grabacion bastante escaso, vemos unas imagenes sobre camara en mano acercando y alejando primeros planos. Los disparos son simplemente inverosimiles, puesto que vemos a la especie sobre sicario sobre Rusia (John Strong) conduciendo por cualquier Los Angeles, realizando recados para su primo el gangster estadounidense Bill Bailey.

Misiones sin sangre, ni brutalidad

Lo que el video llama pretenciosamente Misiones nunca es una diferente cosa que aparecer con un rifle sobre francotirador, pedirle dinero a un actor pornografico que se lo tiene que a Bailey, asi­ como despues matarlo. No se percibe mortandad. Las asesinatos quedan afuera sobre camara. No Tenemos brutalidad. Posiblemente aun queda temor en el siglo XXI de mezclar el sexo con la salvajismo y enfrentarse a juicios.

Short sobre Dawn, el director

Lo cual me recordo un escaso a otro lanzamiento sobre la epoca Ojos sobre gracia. Asimismo se la acreditan a Dawn como autor. En cada cinta, poseemos imagenes de sexo en la sola parte, y escenas de baja clase. Goza de toda la movimiento, crueldad asi­ como todo otra cosa que pueda ser lejanamente interesante dejada sobre ala. Atribuyo lo cual a pocos dias de rodaje sobre pornografia, desprovisto lapso Con El Fin De crear lo que normalmente constituye el contenido de la cinta sobre movimiento. El resultado, aunque sea en la biografia de el celuloide X, es la produccion sobre parodias pornograficas sobre baja clase.

Sexo desprovisto interes

Karter desplazandolo hacia el pelo sus mayusculos tetas se encuentran bien en la escena de sexo en la cafeteria con Strong, No obstante es completamente absurda. Se toma un respiro luego de su matanza Con El Fin De Adquirir la hamburguesa. Despues le dice a Kagney, la camarera, lo guarra que es. Evento seguido se la folla en un taburete sobre la lingote.

Reflexion en las parodias porno

Mi ultima reflexion luego de soportar a traves de este video, podri­a ser anadir «parodia» an una cinta porno, en ciertos casos resulta una maneras de desmentir la compromiso por al completo el contenido. Es el ultimo refugio de un sinverguenza de el porno. Por motivo de que la calidad sobre algunas porn parody es sobre de verguenza

