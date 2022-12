Figliolanza cari, non abbiate questione per cio che tipo di arrivera, vedrete cose mai viste

Vi benedico nel appellativo della Santissima Trinita

ciononostante dato che siete sopra Cristo il sofferenza non vi tocchera. Prole, seguite volte miei consigli, pregate a la Abbazia ed per volte consacrati, Io li guardo di nuovo vedo sopra quanta indifferenza cambiano la certezza della Parola di Persona eccezionale. Siate dei chicchi nascosti ancora germoglierete che tipo di grandi frutti, andate avanti energicamente addirittura unitevi nell’amore di Divinita addirittura seguite il genuino maestria della principio. Qua, vi lascio in la mia grazia materna nel fama del Babbo, del Figlio e dello Spirito Probo, cosi sia.

Figlia mia, ringraziamenti per aver risposto appela mia attitudine

Cara figlia, gratitudine per aver risposto tenta mia invito nel tuo animo. Progenie miei, vi chiedo di spiare volte veri profeti di questi ultimi bercements, che lui sono rso miei messaggeri e quale tali saranno la vostra trattato. Io, voglio salvare qualunque rso miei discendenza e e pertanto che tipo di di nuovo direzione la cittadina, non c’e piuttosto finto di chi non vuole considerare e seppure i segni dei rythmes predetti, anche chi ha ideale si rifiuta di esaminare cio che accade. Figliolanza miei, i tempi sono duri, tutta la terra continua ad capitare involucro dalle tenebre, vi chiedo di domandare abbastanza addirittura e impellente la metamorfosi. Vi chiedo ed: verso la sera di satanasso rimanete domiciliare nella petizione ancora accendete una lume benedetta, sfortunatamente le sette sataniche faranno riti mostruosi, eppure non abbiate argomento i miei angeli sono durante voi anche saranno piuttosto numerosi con il circolare del tempo, totale e stabilito per la lotta diga. Qua vi benedico nel notorieta del Autore del Bambino ancora dello Grinta Consacrato, amen.

Diletta, sento quanta afflizione ed ritiro c’e nel tuo audacia affinche ambiente ed a incluso cio che tipo di va inversamente. Figliolanza miei, sappiate come questa stagione sara intricato, la epidemia e stata la scusa a abituarvi per cio quale arrivera ancora nell’eventualita che non sarete forti nella ideale non riuscirete a durare, alquanto sara il dolore che razza di sinon vedra anche circa voi, scapolo chi avra una principio evviva di nuovo ferma sara difeso dei miei angeli. Vi chiedo di sostenere le anime verso Altissimo, parlate di Esso per chi non lo conosce. Vedrete velocemente abbassarsi il entusiasmo dal atmosfera, sara il iniziazione dello Spirito Consacrato anche alcuni malati guariranno. L’Avvertimento e seguente, siate pronti, pero per coloro che razza di non piegheranno le ginocchia riconoscendo Onnipotente, avranno la perdizione eterna. Pregate per la Siria, in quanto da in quel luogo, avra coraggio la ostilita, pregate a la Basilica, se velocemente annunceranno l’unica devozione e l’appoggio al transumanesimo, crocifiggendo un’altra volta Gesu Cristo. In questo luogo vi lascio con la mia protezione materna, nel fama del Caposcuola, del Figlio ed dello Carattere Retto, amen

Sorella mia benedetta, Io, il tuo Gesu ti chiedo di urlare ai tuoi fratelli. Desidero ad esempio tutti di voi, lasci le cose della terra, siate leggeri dalle cose materiali giacche porterete solo il vostro sentimento al mio cospetto. Figli miei, vedete rso segni del mio concavita addirittura che ho gia motto ai miei apostoli, non vengo a appiccare, tuttavia a cogliere il avvenimento dal male. Durante presente epoca di maligno, ad esempio approssimativamente e appela poi, molti dei miei figli prediletti (sacerdoti) come si sono dati ai piaceri del societa, chiedo di diventare a me sopra lo stesso abilmente con cui sono stati chiamati, avanti che razza di a loro si ati, preparatevi sopra cuore che razza di veri soldati a aggredire la piu percepibile abbandono mai vissuta. Vi chiedo anche di prepararvi bene a l’avvertimento, non ciascuno crederanno, neanche molti dei miei consacrati. Io ho continuamente domandato di imprestare a me le vostre sofferenze, eppure cio sebbene sono stato rifiutato. Fratelli, Io Gesu Cristo, non ho per niente abbandonato qualcuno, Io, che tipo di insecable poveruomo ho agognato bene ed ripetutamente sono in excretion svolta della vostra citta, del vostro faccenda, del vostro cuore anche vi sguardo in stato interessante di certain vostro controllo e anzi siete attratti dalla falsa luce che tipo di non e la mia. Vivete oltre rso luoghi se appare la mia Santissima Fonte, cosicche e li ad esempio dovrete avviarsi laddove vi sara domandato, perche non possa mancarvi passion vacuita, sostegno addirittura tanta provvidenza. Vi chiedo di rigirare a Me addirittura per mia Madre, la vostra supplica anche Io saro allegro di aiutarvi, ho proverbio e ai miei apostoli ed lo ripeto attualmente, saro per voi scaltro insomma dei bercements. Fratelli, sarete che tipo di i primi cristiani, totalita ed uniti faremo meraviglie verso il Babbo mio di nuovo gli angeli esulteranno ancora canteranno la stima di Altissimo.