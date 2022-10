Fakta om onlineapoteker – Napra afsløret

At købe medicin online kan virke problemfrit og også billigt, men du kan bringe dit velvære i fare. Selvom der er lovlige online-apoteker, er der også nogle, der kan køre ulovligt. Nogle apotekswebsteder kan se troværdige ud, når de ikke er det. Det er nødvendigt altid at inspicere for at sikre, at et onlineapotek er velrenommeret.

74 % af de canadiske websteder køber medicin fra andre steder end Canada. Hvis du køber medicin fra et svigagtigt onlineapotek, kan du bringe dit helbred i fare: Du kan ende med et lægemiddel, der indeholder forkerte eller farlige ingredienser danmark-aptk.com, eller ingen medicinske ingredienser på nogen måde. Dit problem kan forblive det samme, eller du kan blive værre.

Dine individuelle oplysninger og bankoplysninger kan blive swipet. Nogle onlineapoteker erklærer at være licenseret af en canadisk apoteksstyrende myndighed, når de faktisk ikke er det. I Canada er licensering af apoteker og/eller farmaceuter under jurisdiktionen af provins- og også territoriale apoteksmyndigheder, som er deltagere i National Association of Drug Store Regulatory Authorities (NAPRA).

Medicin, der markedsføres på svigagtige online-apoteker, bliver muligvis ikke gemt eller transporteret effektivt. Dit apotek på internettet kan være lovligt, hvis det: kræver en legitim recept fra en læge eller anden sundheds- og wellness-praktiserende læge, der er certificeret til at træne i Canada. Er akkrediteret af en tilsynsmyndighed for landdistrikter eller territorialapoteker i Canada. Har canadisk licenseret farmaceut tilbudt at reagere på bekymringer. Tilbyder en vejadresse beliggende i Canada To måder, du kan kontrollere, om dit online-apotek er lovligt: For websteder, der angiver en canadisk vejadresse, tjek med apotekets regulerende myndighed for den pågældende provins eller territorium for at se, om apoteket er akkrediteret.

For en liste over canadiske apoteksregulerende myndigheder, klik nedenfor. Hvis der ikke er angivet en canadisk adresse, skal du kontrollere, om onlineapoteket tilhører Pharmacy Verified Websites Program, som er et amerikansk program, der hjælper forbrugere med at identificere sikre og også legitime online-apoteker. Rapporter klager vedrørende en sundheds- og wellnessvare købt online til Health and wellness Canada ved at bruge klagetypen sundhed og wellness.

The Of Where To Get The Abort Pill Online – Verywell Family

Hvis du har en klage vedrørende sundheds- og wellnessprodukter købt online med et betydeligt kreditkort eller debetkort, kan du rapportere det til Canadian Anti-Fraud Centreat eller faux@centreantifraude. ca. Canadian Anti-Fraud Centre, der varetages af Royal Canadian Installed Police med Competition Bureau og også Ontario Provincial Authorities, samler oplysninger om ulovlige websteder for at hjælpe med retshåndhævelsesaktiviteter mod ulovlige operationer.

Du kan ikke lovligt importere et receptpligtigt lægemiddel, medmindre du er en praktiserende læge, en medicinproducent, en engros-apoteker, en tilmeldt farmaceut eller bosiddende i en fremmed nation, mens du besøger webstedet i Canada. Hvis du er fristet til at købe en medicin over nettet, da den ikke er akkrediteret i Canada, skal du forstå, at der kan være en mulighed mere.

Endnu mere information om SAP kan findes på følgende weblink: https://www. canada.ca/ en/health-canada/services/ drugs-health-products/special-access/drugs. html. For at mindske risici administrerer Health and wellness Canada sundheds- og wellnessprodukter, der sælges i Canada, for at sikre, at de opfylder kravene til sikkerhed, ydeevne og også høj kvalitet. Når Wellness Canada afgør ikke-godkendte genstande, der kan udgøre alvorlige wellness-risici, tager Wellness Canada ideel aktivitet og uddanner også canadiere.