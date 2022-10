Faire l’amour pendant les regles n’est ni tabou, ni dangereux, au contraire

Medecin, psycho-sexologue et journaliste

C’est une periode qui reste taboue et n’incite pas a la bagatelle. Bon nombre de jeunes filles refusent nos rapports sexuels durant leurs regles et bon nombre d’hommes seront degoutes par le sang. Tout est affaire de sensibilite et de gouts, comme souvent en sexualite.

Notre majorite des religions voyaient les regles comme sales et l’actrice comme impure a votre periode. Elles ont foutu en place des interdits, qui perdurent maintenant, parfois inconsciemment. La plupart jeunes femmes ont ainsi peur de degouter leur partenaire a cette periode, d’autres se sentent mal a l’aise du fait du sang. Il faut avouer que claque de de saigner durant le rapport, de tacher les draps, de gener le mari, peuvent limiter l’adhesion au rapport et le ravissement que l’on en retire. Notre vue du sang sur les cuisses et le sein est parfois derangeante et mal vecue. Quant aux hommes, ils peuvent partager votre sentiment de mal-etre a l’idee d’effectuer l’amour a ce moment du cycle, ou s’en moquer franchement.

Autres facteurs limitants: la fatigue, l’irritabilite ou l’hypersensibilite, frequentes durant des menstruations, ne mettent nullement d’humeur caline. Notre syndrome menstruel, cet ensemble de signes a la fois physiques et psychologiques qui precedent des regles, ne poussent franchement gui?re ces dames a avoir l’atmosphi?re coquin. Les hormones jouent votre role puisqu’elles sont a un plus bas niveau et elles n’incitent nullement au rapprochement et a toutes les contacts perso.

De surcroi®t, les maux de ventre, qui concernent beaucoup de femmes, limitent des rapports. Les regles correspondent a l’elimination en muqueuse de l’uterus, en l’absence de fecondation de l’ovule produit en milieu de cycle. L’uterus se contracte aussi, sous l’effet des prostaglandines et ces contractions sont correctement desagreables, au pire tres douloureuses. Or nos douleurs n’incitent vraiment nullement a la bagatelle!

Ce constat est a nuancer puisque diverses jeunes femmes voient leur libido augmenter et prennent grand plaisir a Realiser l’amour durant une telle periode.

Un risque au niveau medical?

Les rapports sexuels paraissent pleinement possibles durant les regles. Seule limite, l’existence d’une infection sexuellement transmissible (IST), qui sera plus rapidement transmise du fait du sang, si le partenaire presente une plaie. Si c’est l’homme qui est infecte via une IST, Cela reste je veux recommande d’utiliser un preservatif car la i nouveau, la presence du sang en abondance augmente le risque de transmission.

La prise d’une contraception ou l’utilisation tout d’un preservatif est important pour eviter une grossesse non desiree. Indeniablement, celle-ci est possible, notamment chez ces dames qui ont un cycle court et celles qui ont des regles grandes.

Oui au plaisir durant des regles

Vous en avez la totalite des deux envie? Alors ne vous privez pas de ce bonheur sous pretexte que vous avez vos regles. Mes galipettes detendent grace a toutes les endorphines secretees durant l’orgasme et elles diminuent aussi les douleurs parfois. Eventuellement, faites une toilette intime si vous etes genee avec l’odeur; attention, aucune douche vaginale qui altere la flore vaginale. Au niveau pratique, vous pourrez poser une grande serviette dans le lit ou opter Afin de une douche coquine.

Et si vous n’etes pas a l’aise avec la penetration a ce moment du cycle, privilegiez les autres confortables. C’est l’instant ideal de varier les plaisirs: sextoys clitoridiens, masturbation, fellation (le cunnilingus reste plus rarement fera durant les regles mais il n’est gui?re interdit), massage erotique ou relaxant. Depuis de quoi s’amuser, non? Ceci etant dit, si vous n’etes pas d’humeur, un simple calin l’un contre l’autre se revelera tres reconfortant et appreciable.

