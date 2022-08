Existen lugares desastrosos para unir asi­ como otros en que los vientos podri­an acontecer favorables si jugamos medianamente bien modelos cartas

Los 5 superiores bares de atar en Barcelona (I)

Pese a que barrios como Gracia o el Raval suelen ser territorios hostiles de el ligoteo, tambien en ellos hemos visto algun reducto sobre buen karma que nos brindara la oportunidad de acabar la noche acompanados. A ti, trasnochado, que todavia ligas igual que antano pese a que las del Meetic asi­ como el Grindr se rian en tu rostro, a ti que aparcas tu corcel en la puerta de el Magic deseando apanarte a una doncella, a ti va dirigido este post. Por motivo de que no seri­a comodo citas en lГ­nea gratis con strapon, dicen, No obstante aun se puede atar falto ciencia de por medio.

1- brillo sobre gas. Seri­a el santuario de el ligoteo por excelencia, y a partir de estas 4 de la manana el sexo planea en el espacio de semejante modo que parece que incluso puedes tocarlo. Nada de ‘eye contact’ a altas horas de la manana si no tienes clara tu jugada o acabaras aguantando la chapa de un arquetipo con entradas recien divorciado que te explicara los pormenores sobre la custodia sobre las hijos. Si juegas bien, ligaras bastante, variadito desplazandolo hacia el pelo carente esfuerzos, y no ha transpirado si no temes que tu ‘partner’ huviese compartido pupitre con tu bisabuelo te trataran sobre habladuria, te pagaran las copas, posiblemente te llevaran a hogar en carro y no ha transpirado disfrutaras de la habilidad de ocurrir la noche en un sarcofago. Bailotearas con su musica comercial (es de las pocos sitios de el universo en las que todavia aportan el ‘We will Rock you‘ sobre Queen) asi­ como disfrutaras sobre sus gin-tonics sobre ginebra gran, en copa balon y no ha transpirado facturados ‘comme il faut’.

Luz sobre Gas. Muntaner, 246.

2- Magic. Mas que un lugar Con El Fin De atar, Magic es ese pequeno paraiso competente sobre subir de inmediato cualquier moral maltrecha. Conforme las estadisticas, en la biografia de el local jamas ha ocurrido que alguien huviese ido al Magic asi­ como no exista ligado, de modo que seri­a simple que a mesura avanza la noche te vayas creciendo ante la abundancia sobre acercamientos de que eres objetivo y no ha transpirado acabes sintiendote Kate Moss o Javier Bardem. Magic es entretenido desplazandolo hacia el pelo la musica, dentro de rock, ‘indie’ y no ha transpirado algunos exitos comerciales que no sientan ninguna cosa mal al conjunto, esta la mar de bien. Los usuarios seri­a ci?modo asi­ como bailona, asi­ como en lineas generales educada pese a las copas que lleve arriba, lo que te genera la certeza de que nunca vas a meter dentro de tus sabanas a un psicopata. No obstante Magic, Cristalino, goza de peros, que no poseen por que importar: a/ invariablemente existe la cola terrible, b/ de el primeramente al ultimo de las miembros sobre su clientela parecen descartes sobre otros locales, es decir, las tipicos a los que nunca dejan entrar en el Apolo por razones relacionados con un ‘outfit’ escaso concorde con las tendencias imperantes en el siglo XXI, c/hace calor y no ha transpirado el local es chiquito, con lo que acabas sintiendo como propio la sudoracii?n del sobre al aspecto, seguramente alguien que nunca se exista cortado las unas por su propia voluntad, desplazandolo hacia el pelo d/ puedes encontrarte a Jordi Canas asi­ como acabar sobre chachara con el a lo largo de toda la noche (este ultimo punto esta basado, de quien dude de el rigor periodistico, en un hecho real).

Magic. Pg. Picasso, 40.

3- Heliogabal. El nucleo neuralgico del culturetismo en Gracia es un buen lugar Con El Fin De atar invariablemente que tengas Naturalmente que a tus hipoteticos ‘partners’ solo les interesa una cosa en la vida por encima sobre cualquier: ellos mismos. A mesura que el reloj avanza en Heliogabal, porque inclusive que las gin-tonics van practicando su objetivo aquello seri­a un funeral, viviras acercamientos sutiles y no ha transpirado la cosa discurrira mas debido a intelectual que debido a puramente sexual, al contrario que en destello sobre Gas. La secuencia podria acontecer alguna cosa de este modo. Tu probable ligue: «Pues ninguna cosa, que acabo sobre regresar sobre Berlin de el festival desplazandolo hacia el pelo hoy por hoy estoy traduciendo unos textos sobre autores bulgaros del siglo XII de una editorial independiente». Tu: «Vaya, ya que veras, resulta que a mi me acaban de clavar un cuchillo y no ha transpirado aun lo tengo incrustado en las entranas, que a ver si me podias asistir a sacarmelo o voy a morir». Tu probable ligue: «Cuanto detesto el etnocentrismo germano, ya lo dejo Cristalino en mi novela». Y no ha transpirado nunca es que quiera que te desangres, podri­a ser esta demasiado enamorado sobre si tiempo y no ha transpirado simplemente no te ha oreja. Tambien En Caso De Que la cosa llega a buen puerto posiblemente esa noche tampoco vaya a arder Troya, sin embargo enlazar, lo que es unir, se liga. La carretera esta a reventar y la musica, que se mueve invariablemente en los parametros del ‘indie’, es una maravilla.

Heliogabal. Ramon desplazandolo hacia el pelo Cajal, 80.

4-Karma. Este bastion sobre la Plaza Real todo el tiempo ha sido un precio con total seguridad al momento de atar. El caso es con quien. Porque si lo tuyo son las jovenes guiris despistadetes sobre estetica ‘indie’ debes andar unos pasos desplazandolo hacia el pelo acercarte al vecino Sidecar. Si tu target sentimental, no obstante, todo el tiempo ha sido asi­ como sera aquella familia que estuvo en aquel mitico concierto que organizo el PSUC en el 81 y que trajo a los Ramones desplazandolo hacia el pelo Mike Oldfield a Barcelona, compi, estas sobre enhorabuena. Se encuentran todo el mundo aqui. Y son los mismos, y no ha transpirado seguramente no se hayan cortado el cabello desde entonces, puede que ni siquiera se hayan cambiado de ropa, No obstante alli los tienes, dispuestos a continuar ofreciendo la espalda a todo cosa que tenga que ver con el siglo XXI y no ha transpirado a seguir llevando el identico prototipo de vida inclusive los 65 anos. Birras, buen atmosfera, rock y no ha transpirado muchas posibilidades de entablar conversaciones interesantes mas alla del «estudias o trabajas» con alguien a quien le adquisicion la ropa interior su madre.

Karma. Plaza Real, 10.

5- Sifo. Es una excelente alternativa Con El Fin De procurar sujetar, No obstante Sifo seri­a imprevisible, asi­ como igual ocasii?n esa sea su humor. Lo que nos encontraremos en su mini-pista que en realidad ni siquiera resulta una pista es desde un festival sobre ordago, con toda la publico al unisono practicamente bailando la conga, o un cuadro soporifero en buena condicion fisica de barbudos departiendo en grupo acerca de bicis o celuloide sobre autor, en el conveniente sobre las casos, o barbudos callados escuchando la musica con unas dosis sobre concentracion equivalente a la de un piloto sobre Formula 1 en el pesimo sobre los casos. No obstante si las planetas se alinean encontraras buen atmosfera, un publico muy heterogeneo sobre veintintantos a treintaytantos, union entre guiri desplazandolo hacia el pelo autoctono, que te abordara con ciudadania asi­ como reaccionara de la misma manera En Caso De Que eres tu quien de el transito. Abertura, cierran a las 3, de manera que la noche puede adquirir un cariz sordido (No obstante atractiva) En Caso De Que apuestas por acabar la noche en el Kentucky.