Evidentemente, cuando quedeis en alma ella va a escuchar tu voz y no ha transpirado va a ver como te expresas, No obstante aunque sea en cristiano tendras todos tus lugares fuertes disponibles Con El Fin De permitirse desquitar esa parte de ti que no seri­a tan excelente.

Por ponerte un ej, hay gurus guaperas de la seduccion que recomiendan que anteriormente de mantenerse con una chica de Tinder hagas la video llamada por WhatsApp o por Skype con la novia o que le envies un video selfie hablando sobre lo que sea, porque dicen que eso hara que te vean con mas seguridad desplazandolo hacia el pelo que deseen quedar contigo mucho mas.

LOL. Claro, eso funciona feten cuando eres un guaperas desplazandolo hacia el pelo tienes la gran caraza para presentar, ?pero que crees que hubiera anterior si yo, que lo peor que tengo seri­a la rostro, hubiera enviado un video selfie a la totalidad de las chicas que me dieron su WhatsApp en Tinder?

Ya sabes la replica.

Asi que si consideras que este seri­a individuo de tus puntos flojos ya sabes, evita mandar mensajes sobre voz por WhatsApp a las chicas con las que quieras ligar.

Con el fin de que los audios sobre WhatsApp te ayuden a unir debes hacer las cosas de la manera adecuada

En que destinar solamente la novia te de su WhatsApp, debido a tendri­as un ejemplo en el casamiento que te acabo de poner un par de lineas mas arriba, pero lo voy a copiar Ademi?s a continuacion:

Te he memorizado igual que (Maria futura arquitecta, o Maria sonrisas, o Maria ibicenca… o todo cosa que se te ocurra de diferenciarla desplazandolo hacia el pelo hacerla apreciar particular)… y bueno, creo que tu podrias memorizarme a mi como Carlos tio muy extremadamente genial (o Carlos pequeno muy interesante o cualquier cosa que te suene bien)… estoy seguro sobre que mismamente te acordaras bien de mi cuando yo te escriba…

Y deberias decirlo con tu preferible voz (lo mas delicado concebible), muy natural y no ha transpirado sonriendo/flirteando (porque pero no te lo creas, se nota muchisimo cuando sonries entretanto hablas). No obstante tampoco te descojones tu unico, nunca hagas un jiji jaja. Igual que dirian en EEUU, que te salga cool asi­ como natural.

A partir de aqui, Ahora deberas usar tu creatividad, si bien no voy a concluir falto antes darte unos cuantos consejos.

Con el fin de emprender, no envies mensajes demasiado de verano. Si le envias mensajes de voz sobre 1 o 2 segundos en los que solo le dices cosas como “si”, “no”, “vale”, “y que semejante tu?”, etc. vas a parecer un puto vago desplazandolo hacia el pelo la vas a disponer sobre los nervios.

No obstante En Caso De Que le envias audios de varios min., en punto sobre despertar su curiosidad, lo que vas a hacer es matarla (a su intriga desplazandolo hacia el pelo a ella Asimismo). David y yo nos enviamos audios largazos que mas bien parecen mini podcast’s, por motivo de que nos fascina contarnos los LOLes desplazandolo hacia el pelo echarnos unas risas, No obstante al momento sobre unir intentamos enviarlos cortitos.

Por una diferente pieza, no seri­a aconsejable que envies muchos mensajes de voz, envia solo los que creas imprescindibles para despertar su curiosidad. Lo mas probable podri­a ser con uno sea mas que razonable.

Asi­ como seri­a cierto que y no ha transpirado en ocasiones he tenido pequenas conversaciones a traves de notas sobre voz, aunque esto solo lo he hecho cuando he visto que ha sido la novia Durante la reciente que se ha venido bastante en lo alto con las audios e igualmente he sido siempre yo el que ha cortado la chachara en audio y ha vuelto al escrito (o me he despedido por motivo de que tenia otras cosas que realizar).

Recuerda, el WhatsApp debe acontecer la util para administrar la logistica y quedar con ella para tener una cita lo primeramente probable, nunca seri­a nada mas. No es un canal para que os conteis la vida, eso dejalo para las huelebragas que se protegen todo el tiempo en la friendzone.

Para finalizar, seri­a fundamental que antes sobre cursar el audio tengas listo lo que vas a afirmar, aunque tan fundamental igual que esto, seri­a igualmente que nunca se note que lo tenias al completo advertido.

Por ponerte un prototipo, habia una mujer de 40 anos en Instagram que pretendia tener un Modalidad sobre vida de la chica de 16 asi­ como a David desplazandolo hacia el pelo a mi nos hacia mucha chispa por motivo de que sus stories estaban sobremanera preparados y sobreactuados. Se notaba mil que la mujer se habia grabado cincuenta veces diciendo lo mismo, desplazandolo hacia el pelo al final al completo era tan escaso natural que hasta hacia gracejo.

Para prevenir caer en esta argucia, lo que yo pavimento realizar es mandar las audios de WhatsApp mientras voy caminando por la calle, y no ha transpirado podri­a ser unicamente el hecho sobre quedar caminando debido a te distrae lo suficiente como con el fin de que al completo quede abundante mas natural. Ademas, que el sonido de la avenida Asimismo favorece y no ha transpirado si estas por alli, invariablemente quedara esa sensacion sobre tio ocupado que permite cosas.

Lo opuesto a lo cual seria enviar un mensaje de voz que llevas practicando bien 7 veces entretanto estas sentado en el escritorio sobre tu habitacion en silencio total. En caso de que lo haces mismamente, seguramente nunca quedara tan bien.

Conclusion

Los mensajes de voz (o audios) sobre WhatsApp podri­an ayudarte a sujetar, pueden realizar que las chicas que conozcas en Tinder o por medio de cualquier app posean mas ganas sobre mantenerse contigo y conocerte, sin embargo recuerda, usalos sobre la manera adecuada y no ha transpirado en su justa mesura, y no ha transpirado solo si crees que en tu caso personal te haran sumar lugares.

Un saludo a todo el mundo y feliz fin de semana, Carlos Montoro Autor de el texto Como acontecer un HOMBRE DE ESTATUS