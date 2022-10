Et si demain l’avion n’etait pas tel qu’on le connait aujourd’hui, c’est-a-dire avec votre fuselage tubulaire, des ailes etirees comme celles des oiseaux et des reacteurs alimentes au kerosene ?

Certes, votre n’est gui?re pour dorenavant, bon nombre de projets etant encore en ordinateurs des ingenieurs. Mais on l’fait presque. En juin soir, KLM et l’universite de technologie de Delft ont signe un accord Afin de soutenir la recherche autour d’un appareil revolutionnaire, le Flying V. Ainsi nomme en raison de sa carlingue de forme triangulaire, le design rappelle plus celui des vaisseaux spatiaux des films de science-fiction que celui des avions.

De forme ramassee, mais avec une envergure similaire a toutes les Airbus A350, l’appareil opposera moins de resistance aerodynamique. Peter Vink, professeur d’ergonomie appliquee et de design a la faculte d’ingenierie du design industriel de l’universite de Delft, estime que “cette nouvelle forme nous apporte des opportunites passionnantes pour concevoir l’interieur de l’avion et rendre le vol plus confortable.” Mes cabines prenant place dans ses larges ailes, il peut transporter 314 passagers qui se verront proposer de nouvelles options comme des espaces de repos ou des buffets pour les repas.

Comme votre boomerang

Sa forme facon boomerang et le poids allege permettraient a l’appareil de reduire de 20 % sa propre consommation en kerosene. Le Flying V pourrait egalement etre adapte Afin de voler avec des batteries electriques. En octobre, une maquette de l’avion et un exemple a l’echelle de l’interieur de la cabine sont presentes a l’aeroport d’Amsterdam Schiphol lors Plusieurs Experience Days organises via KLM. Une facon innovante de celebrer les cent ans d’une compagnie neerlandaise.

Aux Etats-Unis, Boeing bosse egalement sur un appareil de petite dimension aux allures de cerf-volant, le X-48C Blended Wing Body, dont le concept a ete elabore via feu McDonnell Douglas avant l’absorption du constructeur via Boeing en 1997. Toutefois, meme si l’avion apparai®t comme un vrai potentiel en matiere d’economies, le loisir de le voir apparaitre prochainement dans le marche est fort faible. Lors d’un seminaire a Seattle en 2018, le vice-president de Boeing en charge des avions du futur, Mike Sinnett, trouvait sa configuration complexe a developper, en particulier afin d’offrir des appareils de grande capacite, de meme que pour etre declinee dans toute une gamme de modeles. De surcroi®t, les aeroports ne sont pas toujours concus Afin de accueillir un avion dont la forme reste a toutes les antipodes des appareils actuels…

Decollage vertical

Science-fiction oblige, que affirmer egalement des avions qui pourraient effectuer a J’ai verticale leurs decollages et atterrissages, resumes en anglais via l’acronyme VTOL, pour Vertical Take-Off and Landing ? Cette technologie, utilisee par nos drones d’aujourd’hui, reste en file d’adaptation, mais Di?s lors i nouveau, on parle d’appareils de petites capacites. Transcend Air, votre transporteur americain base a Boston, a developpe quelques prototypes de VTOL, dont le Vy 400. L’avion ressemble a un helicoptere, mais est bien plus rapide que son homologue a helices puisqu’il vole a une vitesse de 650 km/h. Il lui faudrait ainsi 35 minutes pour couvrir la distance qui separe Boston de Manhattan et moins d’une heure pour relier Los Angeles a San Francisco. Du coup, le loisir de decoller et atterrir a la verticale permettra a la compagnie d’eviter les aeroports et les embouteillages avec des liaisons directes de centre-ville a centre-ville. D’ou un important gain de temps. Transcend Air table via un lancement de ses premieres lignes a l’horizon 2024.

Comme Transcend Air avec le avion a decollage et atterrissage vertical, de multiples acteursparient concernant 1 nouveau mode de transport urbain, allant de centre-ville a centre-ville par la voie des airs.