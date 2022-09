Ella Trabaja Durante el Pocos días y yo estoy Solitario . Qué exactamente hacer Imaginas ?

Lector Pregunta:

estoy en una realmente excelente unión. Sin embargo, vacaciones serán los solo veces nosotros tenemos ofrecido. Nos encontramos en Match.com y también somos dentro de nuestros 60s. Ella sin embargo trabaja dos tareas durante pocos días {y yo|y que yo y yo también estamos semi-jubilados. Estoy Realmente Deprimido Durante Algunos días .

Exactamente qué hago crees?

-Ben (Carolina del Sur)

Dr. Solución de Wendy Walsh:

Puede sonar como el dos de ustedes ​​tiene diferentes relación requisitos y expectativas. Junto con su financiero circunstancias tener éxito difícil de tener la cantidad máxima de placentero como usted quiera. Pero interacciones no son casi completar placentero con deleite. Han sido acerca de existencia.

Alguna vez probado preguntando ella cuando puedas conduzcas la chica a 1 de la mujer tareas y agarrar un bocado juntos entre turnos?

Si esto suena como n’t útil por lo tanto como esto niña, cuando yo lo noto, tienes dos selecciones. Suck it up cada semana y esperar la chica hasta el fin de semana, o abrir la billetera semi-retirada y obtener ella detener un tarea.

No hay unión es ideal. Pero una eficaz unión definitivamente vale mantener.

No hay orientación o psicoterapia asesoramiento: su sitio web no dar psicoterapia consejo. El sitio web se supone limitado a uso por compradores en busca de general detalles de gran interés relativo dilemas personas pueden tratar como personas junto con interacciones y relevantes temas. Material de contenido no es destinado a cambiar o actuar como reemplazo para profesional consulta o solución. Contenidos hallazgos y puntos de vista no deberían ser malinterpretados como ciertos orientación orientación.

por ejemplo aquí