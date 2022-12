El estigma sobre tener la sexualidad Kink (2022)

?Que es una sexualidad «normal»?

Comencemos por aclarar que quiere decir la expresion Kink. Este termino, en ingles, engloba aquellas practicas sexuales exteriormente sobre lo «convencional» o, lo que es exactamente lo, son la totalidad de esas eroticas alternativas a lo «normal». Dentro sobre esta clasificacion Existen un gran cantidad de practicas sexuales, consiguiendo en cuenta que lo que se considera «convencional» nunca va mas alla de los besos, la penetracion vaginal o la masturbacion. Para algunas individuos ni siquiera el sexo oral manera pieza de lo «normal». Por tanto, adentro de dicha indole encontraremos el BDSM, las fantasias, las juegos sobre rol, las fetiches, el voyerismo, el exhibicionismo asi­ como el sexo grupal.

?Que es lo normal en sexualidad? Foto Gret sobre Lou. Autor Diego Moser.

Sin embargo, estas practicas nunca son tan poquito tradicional igual que nos imaginabamos. Un estudio sobre Susan Wright nos muestra como los comportamientos sexuales menor convencionales son practicados por un 75% – 90% sobre la colectividad. Asimismo el analisis mas reciente de Justin Lehmiller (2018) nos deje de los altos porcentajes sobre dichas practicas, por tanto actualmente en la sexologia al investigar la conducta sexual humana de forma cientifica y no ha transpirado objetiva, eliminando la pensamiento subjetiva de las seres asi­ como los sesgos morales, se concluye que Existen tanta disparidad que no Existen la manera de fijar lo que seri­a normal.

Apelando a la definicion de salud sexual de la OMS (2002) esta se define como «un estado sobre bienestar fisico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad no seri­a mera partida de enfermedad, disfuncion o indisposicion. La vitalidad sexual requiere un acercamiento conveniente y no ha transpirado respetuoso hacia la sexualidad asi­ como las relaciones sexuales, asi igual que la oportunidad de obtener placer desplazandolo hacia el pelo experiencias sexuales seguras, libres de coaccion, discriminacion desplazandolo hacia el pelo violencia.»

Refran lo anterior, a mi me da la impresion justo asi­ como sano indagar el placer sobre la preferiblemente modo en la que sepamos o generamos lograr obtenerlo, continuamente en las limites del respeto hacia el deseo y la voluntad sobre otros.

Asimismo, Ademi?s igual que dice la OMS (2002), «para que la vitalidad sexual se logre asi­ como se mantenga, los derechos sexuales de la totalidad de los usuarios deben acontecer respetados, protegidos desplazandolo hacia el pelo satisfechos» en tanto considero que es una maneras sobre preservar los derechos sexuales de todas los usuarios incluidos por supuesto las practicantes de BDSM. Para conseguir plena satisfaccion, esta ejercicio deberia dejar sobre acontecer estigmatizada y no ha transpirado considerada externamente de la norma, porque sobre lo opuesto se niega la posibilidad sobre apreciar datingmentor.org/es/citas-adventistas, detras de determinadas conductas o preferencias, un manera creativo sobre concebir la sexualidad, capaz de originar por si mismo la utensilio sobre autoconocimiento y sobre satisfaccion por imaginar que es considerado un desorden o patologia.

Entonces, ?donde esta el contratiempo?

El problema real se haya en las etiquetas. En nunca ver en que se fundamenta la diferencia. En no entender que las preferencias sexuales no definen a la cristiano.

Todas las formas de vivir y gozar la sexualidad son validas continuamente asi­ como cuando se hagan sobre una maneras sana y no ha transpirado consensuada. Continuamente desplazandolo hacia el pelo cuando no originen un inquietud particular o al margen. Asi­ como En Caso De Que esto se cumple ?por que habria que sentirse mal por eso asi­ como por disfrutar de una erotica mas gran?

Nos enfrentamos a la novedosa era en cuanto a lo que implica «salir de el armario» desplazandolo hacia el pelo podri­a ser, sin ir tan lejos, en la lapso de las 60’s la homosexualidad se elimino de el DSM-5 y se reconocio que no era la patologia. Hemos cambiado sobre siglo asi­ como seguimos viviendo las consecuencias de el estigma social, inclusive incluso aun se producen con muertes por homofobia.