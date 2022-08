Desde principios del siglo XX el lugar ocupado por el Bing Bang Bar en la cantidad 7 sobre la calle de la Botella, en pleno corazon de el Raval, ha estado dedicado a la musica en directo

Bing Bang Bar

Asi sigue siendo En la actualidad, cuando en ella se continuan programando conciertos desplazandolo hacia el pelo jam sessions sobre manera semanal.

Los singles amistades de la musica en directo sobre la poblacion Condal poseen apuntada la direccion sobre este local barcelones. Ademas deberian anotarla los aficionados sobre la poesia, la danza, las exposiciones… porque en Bing Bang Bar se puede gozar tanto de la lectura de poesia igual que sobre pases sobre peliculas. La directiva sobre Bing Bang Bar provee tambien el local para poder celebrar en el novio fiestas privadas.

Bares para singles en Gracia

Gracia seri­a Algunos de los barrios barceloneses con una identidad mas acusada. En evidente estilo, este barrio guarda todavia el memoria sobre cuando era un municipio independientemente de Barcelona. En el presente, es un territorio lleno sobre vida y en el que flota acerca de el espacio un evidente aire sobre bohemia. Entre los numerosos bares y locales Con El Fin De singles de Gracia vamos a destacar 3: el Alfa Bar asi­ como el Standard.

Alfa Bar

Ubicada en plena calle genial de Gracia, el Alfa Bar es una de las mas entretenidas, divertidas y no ha transpirado tradicionales discotecas de singles de Barcelona. Alusivo sobre todos los amantes sobre la musica en directo de BCN, las singles que gusten de gozar de las actuaciones sobre tiras sobre musica emergentes encontraran en el Alfa Bar un sitio ideal de disfrutar de un fantastico clima asi­ como unas excelentes copas.

Le Standard

Un bar con claras aspiraciones de promocion cultural es Asimismo Le Standard, otro de las ineludibles locales de singles del barrio de Gracia. En Le Standard se puede gozar de la y no ha transpirado mil copas, No obstante ademas sobre actuaciones de musica en directo, sobre proyecciones cinematograficas, sobre encuentros literarios, etc.

Le Standard esta ubicado en Topazi, 24; cercano de el metro de Fontana de la camino 3 de el Metro de Barcelona.

Otros locales Con El Fin De singles en Barcelona

Con el fin de acabar con este relacion esencial de barres Con El Fin De singles en Barcelona os comentaremos de dos locales con abundante encanto sobre la Ciudad Condal. Individuo de ellos es el Mirablau (ubicado en Sant Gervasi) asi­ como el otro seri­a la cocteleria Torre Rosa, ubicada a tiro de guijarro sobre la parada de metro de Congres sobre la linea 5 de el metro de Barcelona.

Mirablau

Ubicado a las pies de la montana del Tibidabo, en la plaza del Doctor Andreu, se encuentra https://datingopiniones.es/citas-uniformes/ uno de los bares mas emblematicos de Barcelona. Desde su terraza panoramica puede contemplarse una maravillosa vista sobre la ciudad.

El Mirablau dispone de dos vidas: la igual que restaurante y no ha transpirado una diferente como bar sobre copas. Durante el conmemoracion puede disfrutarse sobre su extraordinaria cocina creativa. Las tapas de autor gozan de la justa fama. Al caer la noche, el Mirablau se convierte en un incomparable sitio de bailar o disfrutar de una copa.

Cocteleria Torre Rosado

El color de su fachada da sustantivo a este local Con El Fin De singles sobre la Ciudad Condal ubicado en la calle Francesc Tarrega, 22. Esta fantastica cocteleria esta situada en la vivienda indiana construida a principios del siglo XX.

Con una amplia terraza con huerto asi­ como rodeada de palmeras desplazandolo hacia el pelo pinos centenarios, esta cocteleria fue fundada en 1987 por Cecilica Clavell desplazandolo hacia el pelo las cuatro hijos. Individuo sobre ellos, Jordi Reig, ha sido premiado en diversas situaciones tanto internacional igual que internacionalmente por las cocteles.

En las noches de verano, pocos sitios tan indicados en Barcelona de gozar sobre la copa al viento libre igual que la Cocteleria Torre rosado. Si te gustaria convidar a la chica especial a escoger una copa, este es Algunos de los lugares ideales de Barcelona. Llena sobre encanto, esta cocteleria es una de esas joyas que toda localidad con moda dispone de escondida.

Aparte de esos locales, igualmente podri­amos citar el Quedem Singles Bar (Arizala, cinco, en el barrio de Les Corts), la discoteca Duvet de la avenida Corsega o el Sifo (Espalter, 4).