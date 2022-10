Depuis que Dieu, en Jesus de Nazareth, s’est manifeste dans la chair – le monde est en gestation.

Et qu’est-ce qui reste en train de naitre ? Le plaisir de Dieu qui decouvre en Jesus l’humanite accomplie, la joie de l’homme qui decouvre en Jesus la promesse que Dieu lui faite.

L’Avent est un temps libre d’attente, et c’est pourquoi on va pouvoir voir ce temps libre liturgique comme un temps de gestation. Mais votre temps libre est marque par la figure de Sophie, la femme qui attend la naissance de Jesus : or la Tradition voit dans le webmaster de Sophie en attente d’une naissance de Jesus, une figure de l’Eglise qui attend la realisation des promesses.

C’est et cela peut nous inviter a voir l’Eglise comme 1 corps en gestation. Qu’est-ce que l’Eglise attend vraiment ? Ici il faut ajouter aussitot, qu’en traitant de l’Eglise, on considere non pas une institution exterieure, sociale et politique, comme on parlerait d’un syndicat, tout d’un parti politique, ou de la region, mais l’ensemble des chretiens, et donc nous-memes, tous comme membres du corps.

L’attente d’la naissance du Seigneur

Notre phrase qui va guider une telle reflexion est une parole du Magnificat dont la traduction liturgique (Luc 1, 38) est : Marie evoque alors : “Voici Notre servante du Seigneur ; que bien se passe i mon sens d’apri?s ta parole”. Alors l’ange la quitta. L’Avent reste un moment, ou, pour une part, mais pour une part seulement, l’Eglise fera memoire de l’attente une naissance du Sauveur dans J’ai chair. En effet, c’est un aspect de l’Avent, d’etre un temps de preparation a Noel.

Et en traitant ainsi, je pense que Afin de de nombreuses chretiens, Noel reste percu d’abord comme la fete une naissance de Jesus a Bethleem, aussi si la date du 25 decembre n’est souvent pas la date anniversaire de l’evenement historique d’une naissance de Jesus.

Or le cycle Avent-Noel-Epiphanie est moins la memoire d’la naissance de Jesus qu’une grande celebration d’une manifestation du Seigneur. Le mot Epiphanie renvoie a celui de manifestation. Mais qu’est-ce qui se manifeste au juste ?

Dieu se rend visible a des yeux

Dieu l’invisible, l’eternel, celui lequel pourra penser en toute verite ” j’habite Dieu, ainsi, non pas homme” s’fait homme parmi les hommes, l’un d’entre nous. Il entre dans notre histoire et fait donc de l’histoire humaine un temps de gestation. C’est pourquoi l’Avent nous rappelle que moyen que nous vivons, depuis Notre naissance du Christ a Bethleem, mais surtout depuis sa fond et sa resurrection, reste 1 temps de gestation.

Il va falloir donc avoir present a l’atmosphi?re que dans le plan de Dieu, c’est toute l’histoire du Salut, l’aventure de Dieu au milieu des hommes, qui reste un temps de gestation. Dans les faits, la phrase “j’habite Dieu, ainsi, non pas homme” (un post qui est lu pour la fete du Sacre-Coeur) doit etre mise dans le contexte. “Je n’agirai pas selon l’ardeur ma colere, je ne detruirai plus Israel, car j’habite Dieu, et non nullement homme : au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens jamais Afin de exterminer” (Osee 11,9). Notre venue de Dieu parmi les hommes reste une histoire de salut. Dieu au milieu de nous est une bonne nouvelle et non le signal d’un danger.

On comprend alors que durant le temps de Noel, plus precisement le 27 decembre, Au moment ou l’Eglise fera memoire de l’apotre Jean, la liturgie fera resonner le debut en premiere lettre de saint Jean :

“et cela etait depuis le commencement, votre que nous avis meetmindful avons entendu, ce que nous avons contemple de les yeux, votre que nous avons vu et que des mains ont touche, c’est le Verbe, la Parole de la vie. Oui, notre vie s’est manifestee, nous l’avons contemplee, et nous portons temoignage : nous vous annoncons une telle vie eternelle qui etait aupres du Pere et qui s’est manifestee a nous. Ce que nous avons contemple, votre que nous avons entendu, nous vous l’annoncons a vous aussi, afin que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et nous, nous sommes en communion avec le Pere et avec son Fils, Jesus-Christ. Et c’est nous qui ecrivons ceci, afin que nous ayons la plenitude d’la joie” (1 Jean 1, 1-4).

Un temps de joie

L’Avent et Noel font donc memoire en manifestation de Dieu dans l’histoire des hommes et c’est pourquoi effectivement, il va i?tre juste de parler de ce temps comme un temps de joie. Mais le plaisir ne vient jamais tellement d’la naissance de l’enfant, que de votre qu’elle signifie : Dieu avec nous, comme on l’entendra le 4e dimanche de l’Avent pendant la lecture de la prophetie d’Isaie 7. Le Seigneur lui-meme vous apportera un signe : « Voici que la jeune femme reste enceinte, elle enfantera 1 fils, ainsi, on l’appellera Emmanuel », (c’est-a-dire : Dieu-avec-nous) (Isaie 7,14).

Premiere consequence Afin de notre reflexion : si l’Eglise est en gestation, c’est d’abord parce que Dieu est venu a la rencontre de l’humanite. Depuis que Dieu est entre dans l’histoire des hommes – et c’est le sens des alliances de l’Ancien Testament, avec Abraham, avec Moise, et surtout depuis que Dieu, en Jesus de Nazareth, s’est manifeste dans la chair – l’univers reste en gestation.Et qu’est-ce qui est en train de naitre ? Le bonheur de la rencontre, le bonheur de Dieu qui decouvre en Jesus l’humanite accomplie, le bonheur de l’homme qui decouvre en Jesus la promesse que Dieu lui faite.

Dire que l’Eglise reste en gestation, c’est donc en fera se laisser decentrer en tournant nos regards par Dieu qui est venu a la rencontre de l’humanite. S’il pourra y avoir gestation, c’est parce que Dieu te prend l’initiative, que dans sa misericorde, il a decide de faire alliance.Mais la bien, il ne faut nullement reduire moyen de l’Avent a cet aspect juste.