consejos de el matrimonio compartidos por las Profetas que toda pareja necesitari? (2022)

“Lavar algunos platos”

Este recomendacion seri­a sobre la devocional en BYU de el Elder Robert D. Hales, “Matrimonio Celestial – Un Pedacito de paraiso en la Tierra.” Brinda determinados consejos practicos a las esposos de al completo el mundo.

Muchos hombres creen que la parte fisica sobre su comunicacion en el matrimonio es la parte mas trascendente. Pero, anhelo decirle a cada alguno sobre ustedes, sobre forma muy personal, que limpiar varios platos, pasarle la aspiradora a la habitacion y acostar a todos los ninos para cuando la madre llegue a casa dispone de que acontecer la de estas experiencias mas gratificantes que su esposa muchas oportunidad tendra en el matrimonio. Es una modo mucho preferiblemente, en ocasiones, sobre manifestar las sentimientos que afirmar, “te amo.”

Por supuesto, aseverar “te amo” Ademi?s seri­a importante (segun el recomendacion 3 de la relacion). Desafortunadamente, no puedo encontrar el video de este mensaje.

“Necesitan tener un costo cuidadosamente preparado”

Este consejo proviene sobre la charla sobre 1975 de el dirigente Spencer W. Kimball, The Time to Labor Is Now (El Tiempo sobre Trabajar es Hoy)

A fin sobre que dos individuos obtengan triunfo en su casamiento, necesitan tener un importe, cuidadosamente preparado por ambos, asi­ como despues cenirse estrictamente an el novio; muchos matrimonios se disuelven en el sector, cuando se realizan compras que no se habian proyectado.

“Conflictos en las finanzas”

Para resaltar el peso sobre estar en la misma pagina financiera que su conyuge. A continuacion, mencionare lo que el Elder Marvin J. Ashton dijo hace mucho lapso y se cito en el post “Unidad en Cuestiones sobre Dinero” de la publicacion sobre setiembre 2007 de la revista Ensign

?Cuan notables son las finanzas y la agencia del dinero en los temas familiares y no ha transpirado matrimoniales? Permitanme ser yo quien responda “Tremendamente importantes”. La Asociacion de Abogados Norteamericanos ha indicado que el 89% sobre todo el mundo los divorcios se deben a discrepancias desplazandolo hacia el pelo acusaciones necesarios al dinero. Diferentes asociaciones han calculado que el 75% de todo el mundo las divorcios son el consecuencia sobre conflictos referente a las finanzas. Algunos consejeros profesionales indican que cuatro de cada cinco familias sobrellevan la atadura de comprometidos problemas economicos.

Afan elaborar hincapie en el hecho de que estas tragedias matrimoniales nunca se deben sencillamente a la falta de dinero, sino a la mala administracion de las finanzas personales. Una datingranking.net/es/wooplus-review/ futura esposa haria bien en no interesarse demasiado en la cantidad mensual que va a conseguir su porvenir consorte, sino en como el novio (y ella) administraran el dinero que llegue a sus manos. La administracion del dinero debe tener prioridad acerca de la productividad de el similar. Un porvenir consorte que se ha comprometido con la jovencita que lo dispone de todo haria bien en echar otro vistazo y ver si la novia tiene la aptitud sobre administrar el dinero.

Una observacion, un parpadeo, el asentir con la cabeza o una caricia

Este seri­a un consejo que proviene de el mensaje que el Elder M. Russell Ballard compartio en abril de 1987 y no ha transpirado se titula Keeping Life’s Demands in Balance (sustentar las Exigencias de la Vida en compensacion).

Edificar las relaciones con las familiares desplazandolo hacia el pelo colegas como consecuencia de la difusion abierta y sincera. La excelente contacto de matrimonio desplazandolo hacia el pelo parentela se puede mantener por mediacion de la comunicacion agradable, amable y no ha transpirado atenta. Recuerda que usualmente una observacion, un guino, el asentir con la cabecera o una caricia dira mas que las terminos. El sentido de el humor desplazandolo hacia el pelo prestar amabilidad Ademi?s son partes vitales de la buena difusion.

“Ora de amar a la alma con la que te cases”

En abril sobre 1995, Joe J. Christensen nos relato la de estas experiencias de el dirigente Spencer W. Kimball en su mensaje, “El casamiento y no ha transpirado El genial Plan sobre dicha.” Cualquier este mensaje contiene consejos extraordinarios, que deberias repasar, No obstante este consejo de el gobernante Kimball resulta una joya

Realiza unos anos, cuando era comun que una notoriedad General viajara an una delegacion asi­ como entrevistara a los misioneros, el presidente Spencer W. Kimball, que en ese por lo tanto era falo del Quorum sobre las Doce, converso con un evangelizador que estaba a momento sobre acabar la cometido.

“?Cuales son sus planes, elder, cuando se le releve?”, le pregunto. “Pienso regresar a la universidad”, le respondio el joven, agregando con la risita “luego espero enamorarme y no ha transpirado casarme.”

El gobernante Kimball le dio este sugerencia “Bueno, nunca solo ore para casarse con la mujer que ame, sino que ore Con El Fin De amar a la mujer con la que se case.”

Y no ha transpirado alli lo tienes

Todos estos son solo sobre las gran cantidad de consejos orientados al matrimonio que han mencionado los profetas. Por supuesto, todo el mundo aquellos consejos provienen sobre una panorama masculina y no ha transpirado por lo tanto, tienden a ser un poquito mas frecuentes con los varones. Eso no invalida lo que dijeron, sin embargo un escrito similar que actual consejos de casamiento por parte de las hermanas del clero tambien merece la consideracion.

Comparte tus mi?s grandes consejos matrimoniales en los comentarios asi­ como dejanos conocer que mensajes, charlas fogoneras, devocionales de las hermanas del clero deberiamos repasar para un articulo porvenir.