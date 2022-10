Confiscation de vehicule par la police : quand, comment, pourquoi ?

Confiscation du automobile : pourquoi ?

L’article 131-21 du Code penal prevoit les moyens de saisir le vehicule d’automobilistes ayant commis des infractions particulierement graves. Cela est en mesure de s’agir d’une simple immobilisation, ou une saisie definitive d’la voiture avec vente de celle-ci au profit de l’Etat. Cet argent reste conserve par l’Etat pendant 2 ans Dans l’optique de satisfaire les possibles requetes de creanciers. Neanmoins, ne comptez jamais le revoir pour autant si tout est en ordre : apres votre delai le fisc en prend possession.

Confiscation du automobile : quand ?

Seules nos infractions des plus graves peuvent mener sur la confiscation d’un voiture. Prenons un exemple :

Exces de vitesse grave (+ de 50 km/h)

Conduite en etat d’ivresse avance

Conduite d’une voiture demunie de carte grise

Defaut d’assurance

Mise en danger d’une vie des autres usagers

Delit de fuite

Conduire sans permis de conduire

Notre saisie peut etre prononcee directement par les forces de police dans quelque scenario precis. Dans les autres cas de figure, c’est au procureur en Republique qu’il incombe d’ordonner J’ai saisie. Voici les cas qui permettront a toutes les policiers ou a toutes les gendarmes de prendre immediatement possession de la voiture :

Recidive d’exces de vitesse grave (une seconde infraction dans les 3 annees qui suivent la toute premiere)

Recidive de conduite en etat d’ivresse (une seconde infraction au sein des 5 ans qui suivent la toute premiere)

Conduite sans permis de conduire

Refus de passer les controles d’usage

Veuillez noter que la saisie n’est possible que si l’auteur de l’infraction est aussi le titulaire en carte grise du vehicule utilise Afin de la commettre. Autrement devoile, si vous commettez un exces de vitesse En plus de 50 km/h avec disons la voiture de ce femme ou de ce mari, qui est a le nom, l’Etat ne pourra pas la saisir. Et si vous avez un autre vehicule dont le certificat d’immatriculation est a ce nom, il ne pourra etre saisi.

Les recours possibles contre la confiscation de voiture

On voit bien entendu des recours contre ces decisions, mais dans les faits ils font tres peu de chances d’obtenir gain de cause. Mes automobilistes ayant faceflow compte juge la sanction disproportionnee ont surpris leur requete etre rejetee par la Cour de cassation. Mes avocats conseillent aujourd’hui de contester la procedure d’immobilisation prealable (si le vehicule est envoye a la fourriere). Cette contestation se fait aupres du procureur en Republique ou du prefet de ce departement. La loi prevoit un delai de reponse de 5 journees. En cas d’echec, il est quasi impossible de stopper la procedure.

Bonjour, J”ai vendu J’ai voiture de mon frere,une espace Afin de une modite sommes 300euros, j’ai recu une premiere amendes et cela votre multiplie. Qie Realiser j’ai envie Qu’on arrete votre personne. J’ai fera des courriers actuellement il circule dans le 11 eme rue du moulin joly et rue st maur et au 20eme. Si vous trouvez votre voiture immatricule : xxxxxx faites moi signe la police que j’ai rencontre dit qu’il ont surpris votre voiture mais le monsieur n’est gui?re en regle. Cordialement Mme xxxx solange Tel xxxxx

Nous avons consacre un article a votre problematique, malheureusement il n’y a aucune veritable solution : https://www.eplaque.fr/infos/acheteur-voiture-change-pas-carte-grise-pv

Bonjours j’habite passez en crpc le 27 octobre 2021 pour exces de vitesse + teste salivaires possitif j’ai eu le jugement mais aucunes nouvelle ma voiture saisie depuis plus de 7 mois dans un garage , quand j’appelle le tribunal ou la gendarmerie on me dit qu’il va falloir que j’attende une sois disant lettre pour la recuperer mais personne ne me l’envoie et personne ne repond au lettre ( procureur)

Si les autorites font la sourde oreille, vous pouvez saisir le defenseur des droits afin qu’il intervienne.

Bonjour Un membre en famille peut elle recupere un vehicule scelle Afin de eviter les frais de gardiennage

Vous devez avoir l’autorisation des autorites Afin de recuperer le automobile.

Bonjour, ma voiture etait garee dans un parking prive pendant une longe duree, mais tel je projet a l’etranger et que le covid a paralyse les vols dans le pays ou je article. je n’ai pu renouveler mon abonnement et la voiture a ete saisie par la police a terme. Puis quelques mois apres, revendu par l’etat. Maintenant que j’suis finalement rentre en France je suis face a cette situation, quel seront mes recours? J’ai deja posee une main courante, et apres une enquete a mon commissariat local, la voiture a deja ete revendu. J’ai peu d’espoir de revoir mon vehicule mais il il y a t’il possibilite de contester la decision et avoir un dedommagement financier par rapport a la perte du vehicule? Remerciements pour ce temps

Vous pourrez passer par le defenseur des droits Afin de vous assister.

J’ai certain la voiture apres qu’elle ait ete prise par la police j’habite venu leur montrer l’assurance la carte grise et ma carte d’identite il mon refuses de me l’a donner ese normal que puis-je Realiser pour i§a

Si la confiscation a eu lieu pour un defaut d’assurance, on se doit de vous la restituer si vous etes en ordre. Contactez le defenseur des droits Afin de vous assister.

Saisie de vehicule sans aucun papier et n apparaissent au jugement

Plusieurs recours paraissent envisageables, comme mentionne dans la derniere partie de l’article.

Controle en dehors de mon vehicule sur un parking de supermarche. Mes policiers ont ordonne la mise en fourriere ma voiture car je n’avais gui?re des papiers d’assurance.

Plusieurs recours sont possibles, comme mentionne dans la derniere partie de l’article.

Bonjour, je possede une Mercedes que j’ai donc pris et j’ai du mettre Notre carte grise au nom de maman car dit passe plus tard en surendettement j’ai voulu me proteger de la eventuelle saisie de ce vehicule (qui soit evoque de mieux que casiment rien). Maintenant faire mes rapports avec la tante ce sont degrades et elle me demande la copie de cette carte grise a son nom. Que peut-elle Realiser avec? Une saisie policiere? . Merci de ce reponse.