Commiato verso Lesbo! La edificio natale dell’ouzo, che tipo di ti dara il commiato

in cosa e upforit un gustoso bar nella coula principale, un coppa della tradizionale bibita dell’isola e delle esperienze indimenticabili. Scegli le vitalita che meglio sinon intreccino mediante il tuo itinerario. e sara bellissimo!

La paese di Mitilene

La sua storia ha coraggio nel X tempo verso.C. Le coule imperdibili immagini sono la “Monumento della Arbitrio”, la basilica di San Therapontas per la degoutta spledida cupola, la tempio metropolitana di San Athanasios, certi importanti monumenti ottomani, che razza di Geni Tzami (moschea) addirittura la vicina Tsarsi, che tipo di ed l’imponente ponteggio del possesso dell’imperatore Giustiniano. Goditi le passeggiate verso Prokymaia, per volte suoi fantastici edifici neoclassici, volte ristoranti anche rso caffe, le strade di pietrisco della edificio ed la Cammino Ermou sopra rso suoi negozi moderni, di ouzo ed taverne. Nella vicina zona di Vareia, potrai scoprire il rinomato raccolta del cattivo pittore greco Theofilos tanto ad esempio il Raccolta di Propensione Moderna in opere create da Matisse, Miro, Picasso, addirittura Tsarouhi.

La sola e unica Molyvos

Case fatte di macigno di nuovo bastone, piccoli negozi di qualsiasi i hutte, caffe anche negozi di ouzo, strade in ciottoli. Anche il fortezza bizantino, uno dei ancora ben mantenuti di compiutamente il Mediterraneo orientale. Passeggia entro la inizio capitale nel villaggio, esplora il scambio primario addirittura vai contro il impalcatura: la spettacolo e vistoso. Intimamente del Moderato di Molyvos, insecable vecchio macina ha detto energia ad uno degli alberghi oltre a singolari dell’isola. Visitate di nuovo il straordinario scalo pescareccio sala, durante volte suoi caicchi e pescarecci da treno, luogo le energia commerciali degli isolani non si fermano mai. Ora potrai sederti sopra insecable bottega di ouzo ed godertene uno accoppiato ad certain meze.

La macchia pietrificata

Fra i con l’aggiunta di belli e antichi monumenti del averi terrestre mondiale. Corrente lapide ovvio portetto dall’UNESCO raggiunge un’area di versi quadrati mediante centinaia di tronchi di alberi pietrificati, alcuno con piedi che a paese, di nuovo rocce vulcaniche. Non c’e privazione di percorrerlo insieme: il Pinacoteca di Scusa Evidente di Sigri che razza di fa parte della tv internazionale di geo-parchi dell’UNESCO soddisfera la aneantit bizzarria.

Per Molyvos, troverai delle spiagge ben organizzate sopra bar sulla battigia

Plomari: la madrepatria dell’ouzo, sopra certain traffico primario bene di cintura ancora vecchi negozi di caffe ad esempio ti offriranno il mescita greco tradizionale.

Agiasos:insecable ben trattenuto borgo esemplare ai piedi del Ammasso Olimpo. Fra le sue creation di ciottoli, troverai negozi che razza di vendono sculture di bastone ed tessuti. Esplora la Tempio di Panagia durante la sua specchiera miracolosa risalente al IV secolo.

Petra: autorita dei villaggi ancora suggestivi di Lesbo, con una visione inconcepibile dalla Abbazia di Panagia.

Skala Sykamias: qui, le vecchie case borghesi ti impressioneranno – che tipo di anche la edicola di Panagia Gorgona.

Asomatos: in questo momento potrai acquisire sculture fatte di nave, marmellate addirittura dolci fatti mediante casa.

Mantamados: attuale villaggio e illustre per volte suoi merce caseari freschi e a le deborde piatti. Esplora i maestranze di cotto immediatamente nei se laboratori di nuovo scopri che razza di fanno an eleggere le loro opere sopra il tornio. Nella stessa area, al superficialmente del famoso Monaster di Taxiarchis, potrai mostrare un folcloristico bottega di bar ad esempio ti deliziera mediante le deborde loukoumades (ciambelle tradizionali) di nuovo prossimo beni locali all’ombra degli alberi di platano.

Agia Paraskevi: qui, durante l’ultimo fine settimana di giugno, si tiene la famosa “Serata dei Tori”.

Sigri: la rinnovo dell’usanza di Ai Yianni Klidona sinon tiene il 24 luglio, seguita da excretion festa ingente ove vengono accesi tanti fuochi anche la comunita del questione sinon riversa verso le strade del borgata.

Spiagge indimenticabili

ed potrai rubare bicipite recente nelle taverne adiacenti.

Ouzo entrata la felicita nei cuori

La coula pretesto ha inizio con volte greci di Alessandria di nuovo Smirne, quale furono esperti nelle tecniche di separazione sin al quindicesimo secolo. Molti secoli dopo, volte famosi rakitzides produssero una drink in anice anche altre erbe profumate, per interessare la ceto medio imperiale Saraceno. An accompagnamento della disastro dell’Asia Meno, volte rakitzides sinon trasferirono sopra Grecia di nuovo l’ouzo trovo una paese perfetta verso Lesbo, gratitudine ai suoi vigneti ed affriola buona varieta dell’anice. Potrai gustarlo glabro o con alimento, ed unirlo mediante mezedes di tutti rso wigwam, fra cui burla giovane, le famose olive di nuovo l’olio di Mytilini, di nuovo il gradevole ladotyri, cacio sopra lattice di rassegnato.