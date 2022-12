Columnista Por favor, dejen de preguntarme si cada pareja con la que salgo es ‘ese adulto especial’

Soy una femina soltera asi­ como en la mitad de mi treintena, que reside en las Angeles desplazandolo hacia el pelo tiene citas casuales (es aseverar, no lo intento con demasiado empeno, No obstante estoy abierta a reconocer hombres), y no ha transpirado siento gran opresion de otras personas en mi vida -asi como de la colectividad en general- por hallar al “hombre especial”.

Todo el mundo conocemos que quiere decir eso mi alma gemela, mi otra mitad, mi preferiblemente amigo, mi complice, la ser que me susurre al oido “tu me completas” justamente anteriormente sobre hacer el amor. Mis colegas esperan que cada novedosa citacion sea mi “ultima primera cita”, que halle a alguien que me lleve a cabo “abandonar Con El Fin De todo el tiempo esas aplicaciones de reconocer gente”. Lo entiendo, ellos quieren verme oportuno desplazandolo hacia el pelo con la vida plena, enriquecedora, asi­ como la civilizacion instila constantemente en todos nosotros que, para que la femina sea feliz desplazandolo hacia el pelo viva la preferiblemente vida, tiene que tener pareja desplazandolo hacia el pelo establecerse.

No obstante, aca esta la disputa yo bien soy atinado desplazandolo hacia el pelo vivo una vida plena desplazandolo hacia el pelo enriquecedora, igual que soltera. ?Es rematado? No. aunque cuando examino las vidas sobre mis colegas que se encuentran casados o tienen hijos, tampoco veo perfeccion alla. Hasta en los mi?s grandes matrimonios y no ha transpirado relaciones veo el estres, el resentimiento, el sacrificio personal, las expectativas nunca cumplidas y las reubicaciones forzadas a los suburbios indeseables, con viviendas asequibles asi­ como buenas escuelas.

Eso no quiere declarar que genera que mis colegas tomaron la determinacion erronea al casarse, o tener hijos, o mudarse a Encino; seri­a solo afirmar que nunca seri­a la preferible eleccion Con El Fin De todo el mundo y que nunca deberia ser considerada igual que lo maximum desplazandolo hacia el pelo lo mas trascendente sobre la vida.

Tengo unas cuantas amigas y parientes que se encuentran profundamente atascadas en las mitos de estas comedias romanticas sobre como deberi?n ser las vidas de estas mujeres. Ellas se encuentran casadas, desplazandolo hacia el pelo su gran esperanza podri­a ser Ademi?s yo lo efectue -tan ri?pido como sea posible, porque ‘el reloj sigue corriendo’-.

No las caracterizaria como las villanas casadas sobre “Bridget Jone’s Diary”; nunca proyectan superioridad en todas las solteras ni rechazan descaradamente mi Modalidad de vida. Sencillamente quieren que todo el mundo las solteros nos sumemos a su flanco, con el santo matrimonio, la bienaventurada monogamia y no ha transpirado completos juegos de hermosos utensilios sobre cocina Le Creuset, cortesia sobre un registro de obsequio sobre bodas. Estas amigas son mas bien “misioneras de el matrimonio”, personas bien intencionada, que asume que seras acertado si abres tu corazon y no ha transpirado dejas que “el varon especial” dentro de a tu vida, por motivo de que eso seri­a lo que conocen desplazandolo hacia el pelo lo que esperan ademas de ti.

Cuando les relato a estas misioneras matrimoniales acerca de un nuevo arquetipo con el que estoy saliendo, nunca importa como lo describa -a el o a la situacion-, invariablemente Durante la reciente respuesta que obtengo es “?Oh, Dios mio, suena a ‘hombre especial’!”, a lo cual usualmente respondo con un generoso asi­ como estremecedor suspiro.

No, no seri­a el ‘hombre especial’, seri­a un actor/camarero sobre 24 anos de vida que vive con tres flingster companeros sobre residencia en el Valle, cuya idea sobre irse es enviarme mensajes de texto cuando esta borracho y no ha transpirado me invita a su cuarto a ver sus nuevos retratos Con El Fin De ayudarlo an escoger los en donde se percibe menor pueril. Ni siquiera podria llamarlo mi ‘novio’, mismamente que bastante menor ‘el adulto especial’. Sobre alguna forma, esto hace que mis amigas misioneras del matrimonio se sientan tristes y no ha transpirado desalentadas (sin embargo tal ocasion las cosas cambien, con el…), tambien cuando les explico nuevamente que estoy bien con tener citas casuales por En la actualidad.

No obstante cuando entras en las 30 nadie desea escucharte aseverar que estas simplemente saliendo. Necesitas constantemente encontrar al ‘especial’, y no ha transpirado si sales con alguien que claramente nunca lo seri­a, entonces estas perdiendo tu costoso tiempo, chica. ?Tus ovulos estan envejeciendo! ?Te sera mas laborioso hallar un varon despues sobre los 40! ?Haz el esfuerzo!”.

La opresion, En Caso De Que alguno se mete en esta disputa, es sofocante. A no ser que seas un adulto, en cuyo caso las ‘citas casuales’ resultan indudablemente en un razon sobre envidia para casi todos las colegas casados.

Desde posteriormente, existe veces en donde permanecer separado puede sentirse alguna cosa solitario, sin embargo no obligatoriamente las 2 cosas van de la mano. Semejante como aprendi observando un episodio sobre mi placer culpable, “The Bachelor”, es conveniente permanecer unicamente en hogar que permanecer con alguien y no ha transpirado desear quedar solo (le doy credito a la exconcursante Emily Maynard por esa excelente oracion).

Existen momentos, definitivamente, en los cuales me siento la marginada en la mundo por ser soltera, pero nunca a un grado semejante que me parezca debilitante. Satisfacer un formulario sobre contacto sobre emergencia en YogaWorks me hace dudar por un segundo, aunque tengo bastantes colegas con algunos que narrar de salvarme de cualquier crisis por una muy-mala-postura-de-yoga-en-mitad-de-la-clase.

Contestar preguntas sobre seguridad al configurar una cuenta online tambien puede resultar desafiante cuando la totalidad de las preguntas inquieren acerca de mi inexistente camino de bodas, mi data sobre aniversario, los cumpleanos sobre mis hijos o el tamano sobre zapatillas de mi conyuge. Asimismo podrian indagar “?A que antiguedad crees que moriras sola por motivo de que Jami?s encontraste al ‘hombre especial’?”.

Quizas un dia halle a un hombre que me haga desear ‘sentar cabeza’ desplazandolo hacia el pelo redactar el ultimo capitulo de mis citas. Sin embargo no tengo que levantarme cada manana deseando desplazandolo hacia el pelo rezando que eso suceda; nunca goza de que determinar ni conducir mi vida. Asi­ como, mientras tanto, vivire desprovisto responsabilidad de mis citas llenas sobre ‘hombres no-especiales’.