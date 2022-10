Classe : Il n’a jamais fallu patienter longtemps pour savoir de quel cote une guerre froide sont reste les kyrgyzes.

Des l’avion Istanbul – Bishkek, je repere mon premier gars qui porte votre t-shirt a l’effigie de Vladimir Poutine. Celui-ci pose sur fond noir et se dispute l’integralite du T-shirt avec un portrait d’aigle royal.

Absence : A la descente d’avion, apres avoir recuperer les bagages, sous la pression d’une armee de chauffeur de taxis chauffes a blanc par l’arrivee successive de vols internationaux a l’heure ou on ne sert toujours pas le petit dejeuner, je fais un crochet via le premier distributeur venu, recupere faire mes premieres devises locales et ne degote rien de mieux que d’y oublier ma carte bleue, lancant parfaitement notre sejour.

Calendrier : Apercu lors des commemorations de l’armistice, la seconde guerre mondiale fut rebaptisee « guerre 41-45 ».

Manque sur que les polonais, entre autres, soient d’accord.

Champetre : Sur la rocade de deux fois quatre voies qui relie l’aeroport au centre-ville de Bishkek, les voitures partagent le tarmac au milieu des chevaux errants.

Roulette : Alors que je discute avec un chauffeur vaguement anglophone (Arsene) qui m’explique que la grande majorite des vehicules kyrgyzes ne sont nullement assures avec leur proprietaires, la voiture qui circule juste derriere nous s’fait litteralement emboutir par un camion aux freins douteux. Le c?ur d’Arsene menace d’exploser.

Ravalement : Arsene me pointe l’ecole de medecine qui ressemble a s’y meprendre a une ruine. L’hopital principal de Bishkek qui la jouxte n’est nullement mieux loti, si ce n’est qu’il reste entoure d’un jardin ou J’ai pelouse est haute d’un metre. Vu l’hopital, le jardinier doit etre malade.

Epure : Mon premier repas dans un restaurant local se compose de viande grillee et d’oignons crus. J’ai envie beaucoup qu’ils soient carnivores mais quand meme… Dans un coin, un musicien a la guitare traditionnelle reprend « Aicha » de Khaled a grand renfort de claviers enregistres.

Bancal : Alors que le vent souffle en rafales au dehors, une des personnes qui travaillent dans ma guesthouse me previens du danger de flaner dehors dans ses conditions ; moins du fait du danger de chute de branches d’arbres que de chutes de gamin electriques.

Ambidextre : Devoir changer de main concernant manger parce qu’on est gaucher n’est gui?re si facile qu’on croit.

Reveil : Parti en trek, apres quatre heures de marche, je ne pourrais que constater l’amoncelement des nuages qui m’annoncent votre orage proche. Par precaution, je monte la tente dans une sorte de pre a l’herbe confortable. Dans la seconde qui suit, la pluie s’abat, me forcant a une sieste impromptue, berce que je suis via les milliers de gouttes qui s’abattent. Une heure prochainement, j’suis interrompu autant via le silence revenu que par un sifflement tout proche. C’est Martine J’ai marmotte, mon nouveau reveil, qui reddit bbwcupid me previent de l’accalmie.

Genocidaire passif : Comme c’est le printemps, nos fleurs paraissent omnipresentes au point qu’il est impossible de marcher dans la pampa sans les ecraser par dizaines. J’en suis limite a m’excuser vis-a-vis de Pachamama.

Esthete : la soiree « Taxi » est de loin le film francais le plus connu au Kyrgyzstan

Promiscuite : Apres 1 semaine sans voir personne, J’me crois sans elle concernant la montagne. Sauf qu’a 3.000 metres, je croise quatre gars des snowboards sur le dos revenant d’encore plus bas. Je ne me sens plus seul concernant terre.

Concert : Apres six heures de marche a cadence acceleree du fera une pluie qui tombe sans discontinuer, j’habite pris sous l’aile d’un groupe d’etudiants et de leurs professeurs. Beneficiant des prestations d’un train bien confort au regard ma journee, ils me proposent de me reconduire a Bishkek cela, en echange d’une chanson. Ce va i?tre le generique des « Mysterieuses Cites d’Or ».