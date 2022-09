Clark , CLARK Love HUTSON, Maricela Cavazos , PHIPPS CAVAZOS, Martin J

Ruth Yards. Grau Thomas Grau, Plaintiffs, represented from the Brian D. Ketterer , JANET JENNER SUGGS, pro hac vice, Elisha N. Hawk , JANET JENNER SUGGS, professional hac vice, Kimberly A great. Dougherty , JANET JENNER SUGGS, Lisa S. Lee , JANET JENNER SUGGS, Robert K. Jenner , JANET JENNER SUGGS, specialist hac vice Thomas G. Wilson , WILSON Attorneys.

Pamela Jones Raymond Davis, Plaintiffs, represented by the Alex Barlow , Read ROBINS Cloud Black, Statement Robins, III , Read ROBINS Affect Black colored, John Yards. Black , Read ROBINS Affect Black colored, Jeffrey M. Kuntz , WAGSTAFF CARTMELL Thomas P. Cartmell , WAGSTAFF CARTMELL.

Loretta Grubb, Bernard Grubb, Laurie Kuriplach, Chantese Sinclair, Stacey Butler, Della Brown George Chedick, Plaintiffs, illustrated from the Mary Ellen Wright , FINKELSTEIN Lovers.

Love , CLARK Love HUTSON, Thomas Elizabeth

Kathy Baxter, Plaintiff, represented from the Robert J. Fenstersheib biker planet desktop , ROBERT J. FENSTERSHEIB Associates, Andrew Callahan , FLINT Law firm Jacob Alex Flint , FLINT Attorney.

Marquita Nelson, Ron Nelson, Melinda MacDade, Kathleen Monaghan, Emerald Moore Randall Moore, Plaintiffs, depicted by the Geoffrey T. Moore , MAHER Attorney.

Linda Wilson, Plaintiff, represented from the Benjamin Jacob Steinberg , LOPEZ MCHUGH, Pauline Toboulidis , LOPEZ MCHUGH, Regina S. Johnson , LOPEZ MCHUGH, John T. Boundas , WILLIAMS KHERKHER HART BOUNDAS, Sejal K. Brahmbhatt , WILLIAMS KHERKHER HART BOUNDAS Mathew Coveney , COVENEY Law.

Beth Ann Crigger Elbert Reese Crigger, Plaintiffs, portrayed of the Wendy Roentgen. Fleishman , LIEFF CABRASER HEIMANN BERNSTEIN Cecilia Han , LIEFF CABRASER HEIMANN BERNSTEIN.

Deborah C. Allen Nicholas An effective. Allen, Plaintiffs, depicted by the Clayton A beneficial. Phipps , PHIPPS CAVAZOS Scott Good. Love , CLARK Love HUTSON.

Sheryl Kay McLeroy, Geary McLeroy, Patti Jo Crowley, Clayton Crowley, Connie Louise Dillard, Charles E. Dillard, Katherine Anne Riggs, Thomas Roentgen. Riggs, Brenda Lee Character, Flossie Yards. Constable, Theresa Lynn Polk, Steven C. Polk, Nelda Charlene Eco-friendly, Darin L. Environmentally friendly, Cynthia Ann Mohammad, Ali Y. Melham, Stefanie Lea Lavan, John S. Glenn, Sabrina Leeann Schlegel, Chad Schlegel, Bobbi Lynne Cues, Nancy Age. Lewis, Leroy Lewis, Ester V. Lopez, Hector Lopez, Susan Marie Janson, Charles Meters. Janson, Terry Lynn Norris, Charles Glynn Norris, Deborah Lee Gray, Patrick L. Grey, Marie Lautenschlager, Marsha L. Carder, Gregg Carder, Ida Beatrice Underwood, Cindy Renea Owen, Diane L. Kelly, Marcilynda Marie Robinson, Rebecca Virginia Swingle, Mary Jo Ferreira, Joela Ann Roldan, John J. Roldan, Jennifer E Fritz, Kathleen Ann Rafferty, Craig Elizabeth. Rafferty, Karol Sue Boles, Matthew Age. Boles, Amy Jennifer Jyrkinen, Dorothy Loraine Johnson, Deborah Lynn Daniel, Refugia S. Pecina, Irma Eugenia Garza, Winner Lubin Garza, Sherry A good. Overton, Inis Adams, Anita Susan Schenk, Elmer Schenk, Lori L. Josephson, Eric Josephson, Cheryl J. Henson, Carmen Montano Eugenia Faye Boone, Plaintiffs, illustrated of the Ethan Lee Shaw , SHAW COWART Justin William Fishback , SHAW COWART.

Clark , CLARK Love HUTSON, Scott A

James Finley, truly as well as on account of his partner Linda Kay Finley, Dry, Plaintiffs, illustrated because of the Richard L. Fewell, Jr. .

Charlotte Wilder, James Wilder, Laura Jepperson, Myrtle Mayes, Joanne Estrada, David Estrada, Maria Medrano, Earline Meyer, Jeanne Maschmeier, Bruce Maschmeier, Debra K. Flanigan, Michael Flanigan, Mary Bruno Palumbo, Anthony Palumbo, Audine Royall, Curtis H. Royall, Linda Mustache, Joan Brunette, Shellie J. Hallway, Linda Medlen, Joan Sterling, Jacqueline An effective. Wright, Danny Wright, Genie Meters. Sumney, Dennis C. Sumney, Jr., Ellis, Sarah Reilly, Robert J. Reilly, Lisa Ahrens, Ronald Ahrens, Karla Oldham, David Oldham, Linda Sowels, David Sowels, Catherine Alvarez, John Alvarez, Kim Snyder, Shawnet Morris, Wayne Morris, Jr., Ramona Defender, Pamela Steadman, Lori Lowe, Ron Lowe, Maryann Whiddon, Jacob Whiddon, Diana Benefits, Carolyn Lyman, Jason Elizabeth. Lyman, Carole Isaacks, Katharine Seifert, Duane Seifert Delois Killen, Plaintiffs, represented by the Diana Lizmi , CHANDLER MATHIS ZIVLEY W. Perry Zivley, Jr. , CHANDLER MATHIS ZIVLEY.

Lisa Garcia, Plaintiff, depicted by the Peyton P. Murphy , MURPHY Law practice, Clayton An effective. Schwartz , HOLLORAN White SCHWARTZ GAERTNER W. Michael Moreland , CLARK Love HUTSON.