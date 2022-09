Chicas solteras, no son imaginaciones vuestras realmente nunca existe suficientes varones

Todos poseemos una amiga guapa, inteligente desplazandolo hacia el pelo resuelta que —como Katherine Heigl en todas las comedias romanticas— no seri­a apto sobre encontrar un varon limpio. Todos los hombres con los que sale Son acontecer unos imbeciles; se empena en proceder con personas que nunca esta a su longitud y no ha transpirado esta apunto de darse por vencida en la exploracion de una conexion estable.

Escaso luego sobre cumplir las treinta, el periodista Jon Birger se dio cuenta que tanto el novio como su esposa conocian a muchas mujeres que estaban en la misma etapa. Por otra parte, las amigos solteros eran contados. Birger me explico que la de sus amigas “estuvo con un modelo unos 2 anos. Parecia que al completo iba bien y que se iban a casar. La novia estaba a momento sobre cumplir las 40 asi­ como el novio le llevaba ciertos anos de vida de diferenciacion. La novia queria casarse y tener hijos; el paquete rotundo. De hecho, esa femina era fabulosa en todos los aspectos”.

Un fecha, en la alimento, Birger le pregunto en su prometido. “Le cambio la expresion por completo”, explico Birger. Acababan de suprimir. “Llevaban mas sobre 2 anos de vida juntos sin embargo el salio con que nunca estaba listo de sentar cabeza”.

Lo cual hizo que Birger, excolumnista de bienes en Fortune y Money, se preguntara Como es concebible que un adulto sobre esa antiguedad se atreva an una mujer tan extraordinario? asi­ como por que hay tantos casos sobre mujeres asombrosas que no pueden hallar la pareja curioso? Por que hay tantas chicas increibles solteras? Donde estan los hombres increibles solteros?

Birger utilizo las conocimientos sobre finanzas y no ha transpirado estadistica Con El Fin De hallar la replica. El efecto esta en su nuevo ejemplar, Date-onomics How Dating Became a Lopsided Numbers Game (Economia de el amor como el amor se convirtio en un esparcimiento sobre numeros asimetrico), una leida importante con la conclusion alarmante no Tenemos suficientes varones solteros con instruccion de arriba. Por cada cuatro chicas de mi procreacion que estudiaron en la universidad, hay tres hombres con estudios universitarios. El consecuencia seri­a lo que Birger llama “las sillitas” del corazon a mesura que los hombres encuentran pareja, las posibilidades de estas hembras heterosexuales carente pareja se van reduciendo. Al final, millones sobre chicas se van an estar carente opciones.

Me reuni con Birger para conocer por que cada vez menor varones se graduan de la universidad, por que tu mejor amiga sigue soltera y no ha transpirado por que mas mujeres deberian considerar mudarse a otro estado.

VICE Como determinaste que existe un deficit de varones preparados? Jon Birger Cuando comence la investigacion, crei que el fruto iba an acontecer dispar. Supuse que era un contratiempo exclusivo de estas urbes grandes. Por ejemplo https://besthookupwebsites.org/es/sugarbook-review/, en el caso de recien estrenada York, crei que tenia una cosa que ver con el comercio laboral sobre alla; la tendencia, las relaciones publicas desplazandolo hacia el pelo los medios atraen a demasiadas chicas desplazandolo hacia el pelo Wall Street ya no es un punto exclusivo para varones igual que anteriormente. Sin embargo estaba equivocado. Sobre hecho, el deficit sobre varones preparados seri­a infimo en estados rurales como Montana desplazandolo hacia el pelo Mississippi que en California y no ha transpirado Nueva York. Seri­a un engendro nacional.

Donde estan los hombres? Hay, solo nunca estan yendo a la universidad. No seri­a como en China o India, a donde existe mas hombres que mujeres por la conjunto sobre medidas extremas. Tenemos varones suficientes, solo que nunca estudian. El anualidad pasado hubo un 35 por ciento mas mujeres que varones que acabaron la universidad.