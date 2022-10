Ces 4 signes astro ne vont JAMAIS revenir avec un ex, suivant les astres

C’est toujours bon de savoir a quel signe du zodiaque on a affaire pour connaitre si sa personnalite est compatible avec la notre. Malheureusement, parfois meme des plus jolies histoires d’amour se terminent. Vous devez donc savoir gerer sa peine favorablement. On vous en dit plus dans l’ex que vous etes et sur quels paraissent les 4 indices qui ne reviendront jamais au grand jamais avec leur ex.

Et si l’automne 2021 etait synonyme de rupture amoureuse ? Pour 4 indices du zodiaque, un coup qu’il y a une separation, c’est fini pour toujours.

Avant de vous lancer dans une relation, il va falloir savoir a connaitre l’autre, y compris le signe astrologique. Avouez le, c’est probablement l’une de vos premieres questions Quand vous arrivez a votre date (et vous avez raison). L’automne 2021 est saison propice a l’amour et aux nouvelles rencontres, mais aussi parfois, a toutes les ruptures.

Apres une rupture amoureuse, tous reagit different et essaie de surmonter une telle epreuve faux profil chatrandom a sa maniere. Parfois, quand une relation se termine, on espere secretement que les choses se reglent dans le but de renouer avec la personne aimee. Que vous soyez Poisson, Vierge ou Cancer, vous ne reagissez nullement pareil face a une rupture amoureuse.

Que votre soit une question d’orgueil ou d’ego, il ne faudrait surtout nullement blesser ces 4 signes astro si vous voulez rester dans leur vie. Sinon ciao !

Astro : voici nos 4 signes qui ne reviendront jamais avec un ex

Verseau : L’ex qui ne se retournera meme jamais

Mes Verseau sont des individus tres individus. Il est fort probable qu’ils voient la rupture comme une agreable nouvelle, tel un nouveau depart. Ce signe d’air a besoin d’aventures sinon il s’ennuie. On doit donc i?tre capable de vivre a sa cadence, au va parfois le perdre. Le natif de ce signe est probablement deja occupe i preparer le futur voyage post-rupture pour se remplacer nos remarques. Le Verseau a besoin d’etre lui meme au coeur d’une relation Afin de etre epanoui.

Le Lion : L’ex qui possi?de trop d’ego

Mes Lion seront probablement les signes les plus compliques avec qui bouger. Qui plus est d’etre possessif et colerique, ils ont un ego surdimensionne. Di?s que les Lion prennent une decision, rien ne pourra les faire remplacer d’idee. Individus tres entiers, ils ont mode a bien apporter en relation et enfin etre decus. Apres une rupture douloureuse, les Lion vont Realiser semblant de gui?re etre atteints. Ils feront croire qu’ils vont bien a coup de stories Instagram bien choisies et de selfies sexy. Ils vont surtout ignorer l’ensemble des techniques de leur ex d’eventuellement les reconquerir bien en les stalkant avec un faux compte Instagram. We see you!

Le Belier : L’ex qui passe vite a autre chose

Les mecs admirent la spontaneite et la confiance en eux des Belier. Et c’est aussi la toute premiere chose qui manque a le ex apres une rupture, mais ca, ce n’est plus le probleme ! Le Belier reste du genre a aller a un blind-date Bumble 24h apres recuperer sa brosse a dents chez son ex. Mes Belier seront aussi tres copains de leurs emotions, alors ils doivent abriter un c?ur en coupant l’integralite des contacts.

Capricorne : L’ex qui avance

Signe de Terre, les Capricorne savent votre qu’ils veulent dans l’existence et surtout, ce qu’ils ne veulent plus. Une fois que un decision est prise de separer de leur conjoint, il n’y a pas de retour en arriere possible. Notre rupture est claire et nette. C’est un signe terre a terre qui ne se laissera jamais convaincre ou manipuler.