Capto mi interes la citacion que introduces perteneciente a Eva Illouz y extraida sobre su texto Why love hurts: “Las chicas heterosexuales buscando una contacto estan en la posicion mas precaria de el mercado”, ?puedes demostrar por que?

La sociologa explica que los hombres tienden a sentirse validados por su nA? de parejas sexuales, mientras que las chicas lo realizan cuando se convierten en “la elegida”. Este enfrentamiento de intereses genera la desventaja para las hembras en la humanidad hipersexualizada desplazandolo hacia el pelo en las aplicaciones de atar. Ser “la elegida” se vuelve mas trabajoso y no ha transpirado nos situa en la orientacion precaria.

Leer sobre lo cual me hizo sentir bastante lamentable. Queria meditar que estaba erronea, ?pero lo escribia una cientifica galadornada! Digo en el ejemplar como perdi la frente en Tinder luego de leer aquella afirmacion, hablando con un arsenal de hombres de manera sexualmente provocativa asi­ como sintiendome bien cuando recibia tantas respuestas positivas. Unos dias mas tarde, me di cuenta http://www.datingopiniones.es/raya-opinion de que es un prodigio que aun exista multitud enamorandose en este periodo de el capitalismo. Desde que nacemos, somos bombardeados con mensajes referente a como aprovecharnos de las usuarios, como usarlas de el particular beneficio. A las chicas dicen como “enganar” a los hombres Con El Fin De tener la relacion, a los varones como “enganarnos” de llevarnos a la cama. Nos muestran a pasar de la gente en el tiempo instante en el que nunca entran en nuestros planes. Y en mitad de al completo esto, sobre toda esta glorificacion sobre comportamientos egoistas, las personas todavia encuentran la forma sobre enamorarse desplazandolo hacia el pelo compartir algo juntos. Creo que existe que acontecer bastante valiente Con El Fin De enamorarse actualmente en aniversario.

Otro detalle extremadamente atrayente: Tinder tiende a venderse como la app excesivamente moderna, No obstante aparentemente el corazon de la empleo esta basado en una percepcion del romance excesivamente tradicionalista, ?esta Tinder enganandonos?

A lo largo de mi investigacion descubri la patente de Tinder. La patente seri­a un documento que una persona o empresa rellena de tener la casa intelectual sobre un descubrimiento. No es una descripcion precisa sobre lo que esta practicando Tinder Actualmente en sus servidores, No obstante seri­a alguna cosa asi como una proclamacion sobre intenciones. Conforme los especialistas a los que entreviste, la patente seri­a como la hoja sobre carretera Con El Fin De la empresa. Y no ha transpirado en este documento, firmado por los cofundadores sobre Tinder, se descubre un modo sobre valoracion sobre las usuarios extremadamente sofisticado. Tinder puede calificarnos Conforme nuestro atractivo, sin embargo Ademi?s (escaneando nuestros mensajes desplazandolo hacia el pelo la maneras sobre comunicarnos) la inteligencia, nuestro nivel de estudios o nuestra postura economica. Asimismo, Tinder puede calcular a varones asi­ como a chicas de maneras distinta. Los miembros masculinos con alto nivel sobre estudios asi­ como alto nivel salarial deben lugares extra, entretanto que una chica con las mismas caracteristicas goza de lugares menos optimistas. El fin sobre lo cual podri­a ser los varones hagan match con mujeres inferiores a ellos. En la licencia se describe un metodo que promueve que el varon sea superior a la mujer: mayores, con conveniente sueldo y posiblemente, con mi?s grandes estudios. Encontre muy perturbador que Tinder se publicite como una aplicacion moderna, progresista, que defiende los derechos de las hembras, sin embargo cuando lees los documentos que firmaron los propios fundadores, se describe un metodo sobre valores totalmente distinta.

?Crees que, hasta despues sobre Cambridge Analytica, los usuarios estamos efectivamente al tanto de la abundancia de datos que regalamos a las companias?

Creo que todavia estamos extremadamente lejos sobre darnos cuenta de la cuanti­a sobre datos que damos voluntaria. Cuando le pedi a Tinder mis datos recibi 800 paginas de noticia sobre mi. 800 paginas. Recuerdo ver mi telefono asi­ como pensar: «Si Tinder goza de 800 paginas, ?cuantas tendran Facebook, Twitter o Gmail?». La ocasion escribi un producto en pulpos, que expresan sus emociones cambiando de color. Cuando deben panico, se vuelven amarillos. Pero las pulpos nunca son capaces sobre ver los colores. Creo que nos hemos convertido en pulpos: damos documentacion en nosotros que todavia nunca somos aptos de concebir.

Por ultimo, pero nunca menor importante, con cualquier lo que sabes En la actualidad referente a aplicaciones Con El Fin De amarrar, big data asi­ como el conflicto interno que sufrimos las chicas actualmente en jornada, ?que recomendacion le darias a la mujer que usa Tinder?

?Que lea mi libro! Como redactor creo sobre realidad que la documentacion seri­a lograr. Usar Tinder sabiendo como funciona permite que seas menor manipulable. Igualmente creo que es indispensable tener en mente que nuestros intereses propios son contrarios a las intereses sobre Tinder: ellos quieren que sigas en la app asi­ como que sigas volviendo. Y no ha transpirado funciona. Tinder es la uso mas lucrativa sobre Apple Store. La app pertenece a Match Group, que pertenece a otro grupo llamado IAC. El presidente sobre IAC dijo en un articulo que ocurre una tercera parte del ano en su yate. Asi que la proxima ocasion que sientas que estas swipeando por mediacii?n de kilometros desplazandolo hacia el pelo kilometros sobre vano, sintiendote totalmente sola, piensa que tu aislamiento es una parte esencial sobre un modulo sobre negocio, que tu soledad esta pagando el yate de una diferente alma.

‘El calculo del amor’ sobre Judith Duportail, a la saldo por 17€ en Amazon.