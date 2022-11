كيفية خفض تكاليف الوصفات الطبية الخاصة بك – buzzrx pdfs

حتى أن بعض سلاسل متاجر البيع بالتجزئة تقدم مضادات حيوية وصفة طبية أو فصول أخرى مختلفة ، تأكد من السؤال. برنامجك إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كان هناك أي نوع من الخيارات في قائمة المراجعة لمشكلتك الخاصة. إذا كان لديك خيار طلب المخدرات باستخدام Mail () ، فقد يحافظ هذا على نقود (ووقت) أيضًا.

إذا كنت غير متأكد من أنك ستظل على الدواء ، فقد يضيع هذا النقود والأدوية ، حيث لا يمكنك إعادته. إذا قمت بشراء الأدوية ذات التكلفة المنخفضة عبر الإنترنت ، فتأكد من أنها من متاجر الأدوية الجديرة بالثقة وكذلك. تحديد موقع دواء حتى تتمكن من تناوله كما هو أمر بالغ الأهمية.

ابحث عن Out Online (ولكن موثوق بها) يمكن أن https://arabmenhealth.com/estrace/ توفر المال لدورك الخاص ؛ هذه عادة ما تعمل إذا كنت تدفع المال. خذ رمز خفض السعر أو البطاقة إلى أخصائي الصيدلة (أو أظهره على هاتفك) ويمكنهم عادة الذهاب إلى الرمز للحصول على خفض السعر لك. تحصل متاجر الأدوية على مزيد من الراحة مع قبول بطاقات سعر الخصم هذه ، ولكن ليس كل منها.

ضع في اعتبارك أن بعض الصيدليات قد لا تكرم رموز قسيمة خصم للمواد المنظمة مثل الانزعاج الأفيوني أو أدوية القلق. إذا اكتشفت أن تكلفة وصفة طبية لا يمكن الوصول إليها ، فاطلب صيدليك إذا كان بإمكانهم اكتشاف بديل أرخص. في العديد من الحالات ، يمكن التوصية دواء مكافئ يتم تقليله في حسابه لمشكلتك.

تحتوي الكثير من متاجر الأدوية المتسلسلة على تخفيضات في أسعار الوصفات الطبية الداخلية التي يمكنهم استخدامها ، على الرغم من أنك قد تحتاج إلى دفع تكلفة صغيرة. يمكن أن تحافظ هذه الاستراتيجيات في كثير من الأحيان على 10 دولارات أو أكثر لكل وصفة طبية. على الرغم من أنه قد يكون طريقة مغرية للحفاظ على الأموال على الأدوية ، لا تشتري الوصفات الطبية من الدول الدولية أو من مواقع الويب غير المستقرة على الإنترنت.

حسب u.س. إدارة الأغذية والأدوية (FDA) “لم يتم تقييم أمن الأدوية المستوردة وكفاءتها في الواقع من قبل إدارة الأغذية والعقاقير ، ولا يمكن ضمان تحديد هويتها وكذلك الفاعلية.”قد تتلقى الطب الخاطئ ، أو الصلابة غير الصحيحة ، أو الأدوية الزائفة ، أو ربما الأدوية المتقدمة من انتهاء الصلاحية. يمكن أن تساعدك RX في FDA ، الآمنة ، على تحديد الصيدليات المزيفة على الإنترنت والبقاء عليها.

لقد حفز الوباء في الواقع الكثير من الأميركيين على القيام بشراءهم عبر الإنترنت ، والبحث عن الأدوية ليس إعفاء. جنبا إلى جنب مع شركة طلب البريد للسلاسل الكبيرة ، مثل CVS وكذلك Walgreens ، والموردين على الإنترنت المعترف بهم ، مثل Amazon.com وأيضًا ، يوجد حاليًا العديد من المبتدئين في صيدلية الإنترنت ، يتكون من العبقرية ، RX ، Honeybee Health and Wellness ، صيدلية RO ، مخطوطة ، متجر أدوية أول أكسيد الكربون ، وسعر Mark Cuban وكذلك Co Drug Co.

الجميع يحب توفير النقد. ومع ذلك ، يمكنك أن تعتقد أنك محدود عندما يتعلق الأمر بالأدوية التي تحتاجها. إعادة النظر! فيما يلي ست وسائل سهلة للغاية لتوفير المال على الوصفات الطبية الخاصة بك: توزيع الإقامة هو وسيلة آمنة ومريحة للحصول على الأدوية الطبية التي تتعامل معها الروتينية.

بالإضافة إلى أن علماء الصيادلة المهرة بشكل خاص يتوفرون بسهولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خصوصية منزلك. بالإضافة إلى ذلك ، من السهل نقل الوصفات الطبية الخاصة بك. بالنسبة للأدوية العادية ، تستخدم العديد من استراتيجيات متجر الأدوية إمدادات مدتها 90 يومًا لمؤسسة مخفضة يمكن أن تضيف ما يصل إلى مدخرات مالية كبيرة على مر السنين. تأكد من إخبار طبيبك حتى يتمكنوا.الأدوية العامة لها نفس المكونات النشطة مثل الأدوية ذات العلامة التجارية. إنه اقتراح رائع للتقييم بانتظام

أدويةك مع طبيبك أو الصيدلي واسأل عما إذا كان الدواء متاحًا حاليًا بسهولة في النوع العام. محاولة البقاء مع الصيدليات في الشبكة الموصى بها من استراتيجيتك. الكثير من الشبكات واسعة بالإضافة إلى توفير الكثير من البدائل بما في ذلك توزيع المنازل وكذلك مناطق البيع بالتجزئة. كما أشرنا في الماضي ، فإن شحنة الإقامة هي بديلك المثالي للأدوية العادية. يتيح لك كلا هذا النوع من الحساب الأموال المخصصة قبل الالتزامات الضريبية.