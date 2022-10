Bumble yog qhov nrov tshaj plaws yos application hauv Tebchaws Meskas, tsawg kawg ntawm cov neeg siv him or her nyiaj

Grindr tsis muaj txoj haujlwm swiping kom phim koj nrog tus neeg siv. Raws li qhov tshwm sim, txhua tus neeg siv lub platform tuaj yeem tham nrog koj yam tsis tau ua ntej “nyiam” ib leeg. Qhov no yuav ua rau tus neeg siv xa koj cov duab cock. Koj tsuas yog yuav tsum khaws qhov no hauv siab thaum xub thawj!

Koj tuaj yeem qhia koj qhov chaw nyob nrog lwm tus neeg siv Grindr. Peb pom zoo kom koj siv koj lub sijhawm nrog qhov no. Txhawm rau kom paub tseeb tias lawv tus kheej, pib los ntawm kev nug txog tej yam xws li lawv cov Facebook lossis Instagram tus neeg siv lub npe thiab tus lej xov tooj ua ntej muab koj qhov chaw lossis ntsib lawv ntawm tus kheej.

Grindr pab cov bathtub ntxhais kawm ntawv qib siab nyiam nyiam sib deev nrhiav kev sib koom tes homosexual hauv tsev kawm ntawv rau kev sib deev lossis ntau dua. Hmoov tsis zoo, vim Grindr ua rau cov neeg quav yeeb quav tshuaj, nws yog ib qho ntawm cov kev sib txuas zoo tshaj plaws rau cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab. Txhua yam yuav tshwm sim, thiab koj yeej tsis paub.

Qhov kev sib tham app zero ??muaj kev ua tswv cuab yooj yim. Koj tuaj yeem hloov kho mus rau Grindr XTRA kom tshem tawm cov tshaj tawm, saib ntau cov ntaub ntawv, siv cov ntxaij lim dej hwm, xa ntau cov duab ib z. Cov hauv qab zero yog Grindr XTRA tus nqi:

1-lub hlis teev npe: $

3-lub hlis teev npe: $

12-lub hlis teev npe: $

15.Hmoob

eHarmony yog ib qho app sib txuas nrog cov qhab nia sib xws los pab koj nrhiav kev hlub. Qhov kev sib tham app zero tau pab ntau lab tus tib neeg thoob ntiaj teb nrhiav kev hlub tiag.

Thaum koj koom nrog rau lub xaib, koj yuav tsum ua kom tiav 80-nug tus neeg xeem. Cov lus teb no yuav pab pawg neeg sib haum xeeb kom paub koj zoo dua thiab txheeb xyuas tus cwj pwm tseem ceeb.

eHarmony program yuav qhia koj qhov kev sib tw zoo raws li cov ntaub ntawv koj xa tuaj. Yog li, thaum teb cov lus nug, xyuas kom tseeb tias koj muaj tseeb.

Koj tuaj yeem pib txuas nrog cov neeg siv los ntawm kev xa Grins thiab Icebreakers tom qab ua ke nrog lawv.

eHarmony yog ib qho zoo tshaj plaws kev sib txuas applications rau cov bathtub ntxhais kawm ntawv qib siab vim nws pab lawv nrhiav kev hlub ntawm lawv lub neej https://hookupwebsites.org/women-seeking-women/. Txhua qhov kev sib tw koj pom ntawm eHarmony yuav ua rau hnyav li koj. Yog li, vim li cas de figure koj thiaj siv koj lub sijhawm ntawm qhov chaw sib txuas thaum koj tuaj yeem nrhiav kev hlub ntawm eHarmony? Raws li kev tshawb fawb 2020, qhov kev sib tham software zero ??yog nrov ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab.

Koj yuav tau sau npe rau eHarmony vim nws tsis club dawb. Kev ua tswv cuab txhua hli raug nqi $ , loss sister koj tuaj yeem txuag tau nyiaj los ntawm kev yuav ib lub xyoo tus nqi rau $ .

Cov Lus Nug

Raws li Statista International Individual Survey, cov kev pabcuam uas txhawb cov poj niam los pib qhov kev sib tham tau ua tiav thiab dhau Tinder ua qhov nrov tshaj plaws yos software rau her or him nyiaj rau cov neeg siv hauv Tebchaws Meskas.