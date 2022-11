Ansiedad en Durante la reciente citacion ?como superarla?

Entrevistamos la doctora Silvia Catalan, del portal de psicologia online siquia , acerca de como hacer cara a los sentimientos sobre ansiedad en una primera cita.

Desde el punto de ojeada psicologico, ?cuales suelen ser los sentimientos normales ante una primera cita?

Es normal que ante una primera citacion nuestros sentimientos y emociones esten a requiebro sobre piel. Las sentimientos mas habituales ante esta etapa generalmente son la inquietud, la entusiasmo asi­ como el panico. Inquietud porque no sabemos que va a pasar, entusiasmo asi­ como miedo por motivo de que estamos ante la posicion recien estrenada en la cual ponemos demasiadas expectativas desplazandolo hacia el pelo tememos que no se cumplan.

?De que forma puede afectar la ansiedad en las primeros momentos sobre la conexion?

Existe muchas personas que aportan la totalidad de sus expectativas vitales en el hecho sobre Adquirir una pareja. Cuando lo cual seri­a asi, la urgencia de que cualquier vaya completo seri­a enorme. Es ahi a donde suele mostrarse la ansiedad. Estas gente intentan por todo el mundo las medios agradar a la recien estrenada pareja, anteponiendo los deseos de el otro a los suyos propios e, hasta, llegando a fingir cosas que no son con semejante de demostrarles que son su pareja ideal.

Estas estados generan muchisima ansiedad Con El Fin De la alma que las vive asi­ como suelen ser bastante contraproducentes. Cuanto mas se esfuerzan en encajar a la culminacion, menor naturales y genuinas se muestran ante las ojos de el otro.

?Es factible dominar de alguna modo esta angustia? ?Que recomendaciones concretas podrian ofrecen al respecto?

Seri­a relevante que se reconozcan las sintomas de la angustia, que podri?n ser fisiologicos, igual que aceleracion del pulso, rubor en las mejillas o ritmo respiratorio acelerado; cognitivos, igual que emocion sobre inseguridad, complicacion para reposar o humor variable, y conductuales, como la tartamudez o las desplazamientos involuntarios de estas extremidades.

Sobre todos ellos, las unicos sintomatologia que mas o menos podemos dominar son los conductuales, ya que los fisiologicos asi­ como las cognitivos son «automaticos». Sin embargo si Tenemos una cosa que podemos elaborar, y es tratar reducir la alternativa de que aparezca la ansiedad.

Para ello aqui van unas pequenas recomendaciones

Pensar en conveniente la citacion no es un examen. Para ambos es una condicion recien estrenada. Relajate y no ha transpirado disfrutala. Ir con ropa desplazandolo hacia el pelo calzado adecuado aunque queramos reproducir, mas vale priorizar la cierta comodidad. Eso te dara mas seguridad ti tiempo y no ha transpirado estaras menor pendiente de ti asi­ como mas sobre tu cita. Planifica tu tiempo si sabes que no vas a poder alcanzar a las siete, queda a las ocho. Mas vale que te en tiempo que nunca que tengas que ir circulando. Mientras vas al coincidencia de tu citacion, respira hondo aprovecha la ocasion primero de que os veais Con El Fin De realizar un par de respiraciones hondas asi­ como relajantes. Si aquellos lugares no nos favorecen, no Hemos tener temor a tener una pensamiento experto de un terapeuta.

?Que temas sobre conversacion serian los mas apropiados en el inicio sobre la relacion? ?Recomiendan a las parejas hablar abiertamente sobre cualquier desde un comienzo o es mejor https://datingmentor.org/es/flirtymature-review/ aplazar ciertos temas mas delicados, como puedan ser la religion o la politica?

La conveniente apuesta para que la comunicacion sea saludable desplazandolo hacia el pelo duradera es la franqueza desplazandolo hacia el pelo la capacidad sobre podernos presentar ante el otro igual desplazandolo hacia el pelo igual que somos. De este modo puesto que, podriamos aseverar que, en general, nunca Tenemos temas sobre chachara mas apropiados que otros, todos son validos continuamente asi­ como cuando las 2 personas implicadas se sientan confortables con ellos.

?De que maneras puede influir la acto o nunca de sexo en las primeras citas sobre cara a la conexion mas a generoso plazo?

Nunca Tenemos estudios concluyentes que demuestren que la practica sobre sexo en las primeras citas sea predictiva sobre la conexion mas extendida o menos. En este interes, en el sexo no Existen reglas mas alla de estas que se establezcan entre las 2 personas implicadas.