Anne dit aussi : « Que ta servante voit grace devant toi !

Elle s’en alla, elle se mit a manger, ainsi, le visage n’etait plus le meme. Notre lendemain, Elcana et les siens se leverent de bon matin. Apres s’etre prosternes devant le Seigneur, ils s’en retournerent i domicile, a Rama. Elcana s’unit a Anne sa femme, ainsi, le Seigneur se souvint d’elle. Anne concut et, le temps venu, elle enfanta votre gamin ; elle lui donna le nom de Samuel (c’est-a-dire : Dieu exauce) car, disait-elle : « Je l’ai reclame au Seigneur. »

Meditation

Dieu exauce

Elle n’est plus dans la priere, elle n’est plus suppliante et affligee, elle se comporte comme une personne qui sait que une requi?te fut entendue. Anne te prend d’la distance avec son probleme, sachant que l’affaire ne peut dependre plus d’elle. Cette attitude nous guide pour des prieres de demande. « Tout ce que vous demanderez dans votre priere avec foi, vous le recevrez » *. Cela ne va falloir jamais hesiter a reclamer puis a considerer que le « dossier suit son chemin », que cela ne depend plus de nous, ainsi,, comme Anne, faire confiance. Anne donna a son fils le nom de Samuel, « Dieu exauce ». Elle l’avait reclame, elle fut entendue et exaucee.

* Matthieu 21, 22 Meditation enregistree en studios de Radio RCF Bruxelles.

Reagir

Il y a peu de temps libre mon copain et moi avons rompu, j’etais devaste, j’habite alle sur internet et je trouve des temoignages sur votre lanceur d’amour Dr Fayosa qui avait aide quelques individus a leur ramener leurs amants, j’ai pense que c’etait une arnaque au debut mais apres en parcourant plus a votre sujet, j’ai decide de l’essayer, j’ai contacte le Dr Fayosa pour m’aider reunir mon ex petit ami et moi et il m’a evoque que je devrais attendre que mon petit ami revienne par moi en 48 heures apres la fin du sort, le lendemain notre petit ami m’a envoye votre texto me suppliant de le reprendre, maintenant nous sommes de nouveau ensemble et nous sommes a nouveau content, Email: Fayosasolusionhome@gmail.com ou Whatsapp +2348151918774

Moi aussi ,je viens aupres de l’Etenel Dieu implorer sa grace Afin de qu’il me donne Samuel .que son nom soit loue .merci

Moi aussi ,je viens aupres de l’Etenel Dieu implorer une grace Afin de qu’il me procure Samuel .que le nom soit loue .merci

Bonjour, je partage ce temoignage avec tout un chacun sur la facon dont le Dr Fayosa a ramene le ex petit ami Si vous rencontrez des problemes relationnels, veuillez contacter votre Dr Fayosa avec e-mail: (Fayosasolusionhome@gmail.com) Ou directement sur whats-app +2348151918774

Merci que Mon Dieu vous accorde. bien la sagesse et le disernement. j’habite benis je recu,un message je do it partager pour la journee dimanche que Dieu vous bennisse.

Merci concernant le message. L’humilite de Anne et J’ai sympathie du Prophete Elie seront les modeles a suivre dans le quotidien chretienne. Voudriez-vous accepter de me faire grace : m’envoyer a chaque occasion nos predications comme telles. Bravo.

bonjour cher frere et dans la paix de christ j’suis une camerounaise je vie dans mon pays natal je viens vers vous et au secour du sauveur jesus christ qui es notre tous .de me donner un coup elever comme notre mere Anne je exige a avec ma foie de me donner un seul enfant au sein d’ ma vie

gardes la foi ma soeur https://datingmentor.org/fr/dating-for-seniors-review/ le Seigneur t enverras ton samuel amen

Recuperez la mari ou ce petit ami et gardez-le definitivement »Le Dr Emwanta est un veritable lanceur de sorts d’amour. Je viens de denicher mon mari grace a le concours des experts en sorts d’amour du Dr Emwanta. Mathieu m’a quitte pour une nouvelle cousine, ce n’etait que 3 ans de notre mariage. Le plus douloureux, c’est que j’etais enceinte de notre deuxieme bebe. Je voulais qu’il revienne. J’ai fait bien ce qui etait a ma portee concernant le ramener mais bien a ete en vain, je le voulais tellement avec l’amour que j’avais Afin de lui, je l’ai supplie avec tout, j’ai fait des promesses mais il a refuse. J’ai explique mon probleme a mon amie et elle m’a suggere de plutot contacter un lanceur de sorts qui pourrait m’aider a lancer un sort pour le ramener, je n’avais gui?re d’autre choix que de l’essayer. J’ai envoye un message au lanceur de sorts appele Dr Emwanta, et il m’a assure qu’il n’y avait aucune probleme et que tout irait bien avant 48 heures. Cela a jete le sort et etonnamment 48 heures prochainement, mon mari m’a appele. J’etais tellement surpris, j’ai repondu a l’appel et tout votre qu’il a devoile, c’est que celui-ci etait tellement desole Afin de bien cela s’etait passe. Il voulait que je lui revienne. Cela a egalement devoile qu’il m’aimait tellement. J’etais si heureux et j’habite alle le voir, c’est ainsi que nous avons recommence a vivre ensemble heureux. Merci au Dr Emwanta. si vous etes ici et que votre amant vous refuse, ou que ce mari a demenage chez une autre femme, ne hurle plus, c

Bonjour soeur Sophie j’ai lu la texte concernant la priere de Anne j’suis sanctifie et benie