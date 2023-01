Ankho Mai Teri Tasveer Hai, Zubaan Pe Tera Naam Hai, Kya Kare Sanam Hum To help you, Teri Chaahat Mai Badnaam Hai

Most readily useful Love Shayari from inside the Hindi Fonts to have Bride to be.

Himmat nahi mujh mein, Ki tujhey duniya se chheen loon, Lekin simple dil se tujhey koi nikale, Itna haq to maine khud ko bhi nhi diya.

Khuda ke baad tera naam liya maine, Kya pata tujhe kitna yaad kiya maine, Kash sunshine sakte tum Dhadkan meri, Har sans ko tere naam se jiya maine.

Sweet Like Shayari For Spouse-Boyfriend

Jis Din Unka Didar Ho Jata Hai, You Raat Sona Duswar Ho Jata Hai, Marta Hai Koi Hum Par Bhi, Ye Soch kar Aapne AapSe Pyar Ho Jata Hai..

Unse Roj milne ko dil chahta hai, kuch sun-ne aur sunane ko dil chahta hai, Tha kisi ke manane ka andaz aisa ki, Ek baar rooth jaane ko dil chahta hai.

Zikar Karta Hai Dil Subah Shaam Tera, Girte Hai Aansu Banta Hai Naam Tera, Kisi Aur Ko Kyu Dekhe Ye Aakhein, Jab Dil Pe Likha Hai Sirf Naam Tera.

Tujhe Paana Hai Aaj Nahi So you can Kal, Saath Dena Mera Simple Humsafar, Dukh Ho Ya Sukh Paar Kar Lenge Har Dagar, Tere Pyar Ke Sahare Kaat Lenge Zindagi Ka Safar.

Us rab ne diya hai sath tumhara, Tere pyar se kam nahi pyar haanna nahi hai ek khwaish ko chhodkar, Na tum rutho na kabhi Chhute ye sath tumhara.

Mujhe Tum Bas Apni Aankhon Me personally Basa Kar To help you Dekho, Sirf Tumhare Liye Hi Hogi Meri Har Muskurahat, Mehak Jaye Gi Tumhari Zindagi Gulaabon Ki Tarah, Bas Apni Saans Ko Meri Saanson Se Takra Kar So you’re able to Dekho.

Pyara Sa Ek Ehsaas Hai Aap, Har Buddy Humhare Paas Hai Aap, Jine Ki Ek Aas Hai Aap, Mann Ka Ek Vishwaas Hai Aap, Shayad Isi Liye Kuch Khaas Hai Aap.

Kuch Record Pyar karte Hain Nibhane Ke Liye, Kuch Record Pyar Karte He BhuL jane ke Liye, Pyar karo To help you aisa karo ki Dono Tadpe, Ek Dusre Ke Paas Aane ke Liye.

Kabhi kabhi aisa bhi hota hai https://datingranking.net/escort-directory/sandy-springs/, Pyar ka asar zara der sa hota hai, Aapko lagta hai hum kuch nahi sochte aap ke uncovered head, Par hamari har baat mai aap ka hey zikr hota hai.

Tum Simple Ho Tumhara Koi Naam Na Le, In Bheegti Ankho Ka Koi Jaam Na Ce, Kuch Was Liye Bhi Maine Tumhara Hath Na Chora, Ki Tum Gir Gaye So you can Tumhe Koi Thaam Na Le.

Ankh se gira aansu koi utha nahi sakta, Kismat mein likha koi mita nahi sakta, Aapka pyaar hai jaan hase koi chura nahi sakta.

Na Jane Kab Wo Rista Prohibit Gaya, Koi Ane Ehsaas Bhi Na Hua Aur Koi, Hamari Zindgi Ki Zarurat Prohibit Gaya.

Lovely Love Shayari For Girlfriend-Date

Dil Chahta Hai Tumse Pyari au moment ou Baat Ho, Khamosh Taraane Hon, Lambi lorsque Raat Ho, Fir Unse Raat Bhar Yahi Meri Baat Ho, Tum Meri Jindgi Ho,Tum Hello Meri Kaynaat Ho.

Udaas Hoon Par TujhSe Naraz Nahi, Tere Dil Mein Hoon Level Tere Paas Nahi, Jhoot Kahoon To help you Sandwich Kuch Hai Mere Paas, Aur Such as Kahoon To help you Ek Tere Siwa Kuch Bhi Khaas Nahi.

Jis Friend Aap Dil Se Muskuraoge, Apni Hasi Mai Hajna Ki Sath Chod Denge Hum, Palat Kar Dekhoge To Har Rah Par Hame Paoge.

Duriyan he dilon ko nazdik lati hain, Duriyan he ek duje ki yaad dilati hain, Dur hokar bhi koi kareeb hai kitna, Duriyan hey is actually baat ka ehsas dilati hain.

Ek tammanna thi jo hasrat ban gayi, Kabhi dosti thi ab mohabat prohibit gayi, Kuch try tarah shamil hue tum zindagi mein ki, Tumhe sochte rehna meri aadat ban gayi.