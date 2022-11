Amour a sens unique : les solutions Afin de y faire face !

Dans un article precedent j’evoquais Notre maniere de transformer votre amour non reciproque en 1 amour partage. Il s’agissait aussi de astuces davantage destines aux couples qui ont pu voir leurs sentiments s’etioler avec moyen. Pourtant, il existe un autre phenomene amoureux qui rejoint un brin une telle idee mais qui concerne des celibataires : claque d’etre dans un amour a sens unique.

C’est-a-dire claque d’aimer une personne qui ne nous aime pas en retour, qui ne ressent rien pour nous ou alors simplement votre sentiment amical, voire qui ne sait meme pas qu’on y a ou qu’on l’aime.

Pour eviter de souffrir si l’on devra faire face a cette situation reellement blessante, il y a plusieurs facons de proceder.

Indeniablement, Il semble possible de faire changer les choses mais vous allez devoir prendre en hauteur, analyser le contexte et surtout adopter une attitude differente si vous souhaitez que la situation evolue au bon sens. Pour i§a, je vous guide et vous invite a respecter des 3 etapes qui suivent.

Comprenez pourquoi vous vous trouvez dans un amour a sens unique

Quand l’on devra faire face a une problematique amoureuse, c’est indispensable d’analyser nos choses convenablement Afin de y faire face. En amour tel en autres domaines il va i?tre donc essentiel de saisir le pourquoi d’une situation si on veut se bouger de cette derniere. La comprehension est donc la cle !

Le fait d’aimer a sens unique reste loin d’etre anodin. Dans les faits, vous souffrez parce que vous aimeriez que celui ou celle que vous aimez ressente J’ai meme chose, mais en plus vous vous sentez rejete(e) et votre ego en prend un coup. Pour couronner l’article, vous ne savez pas De quelle fai§on reagir : faut-il perseverer, abandonner, utiliser une strategie differente ?

J’ai reponse se trouve bien souvent dans la situation auquel vous etes confronte car il existe 3 points conduisant par un amour a sens unique. Et avant meme d’evoquer la maniere de surmonter l’amour a sens unique, Cela reste indispensable de connaitre les causes de ce soir.

1/ j’aime quelqu’un qui l’ignore bien de mes sentiments

La toute premiere raison Afin de laquelle on peut se trouver dans un amour unilateral reste que ce cible ignore tout de vos sentiments. En gros, vous ne vous etes pas declare(e) et l’autre n’a donc aucune idee de ce que vous ressentez. Pourtant, vous vous connaissez, et vous pouvez meme vous cotoyer souvent.

Ce phenomene survient par exemple Quand vous travaillez avec le webmaster proprement dit, que vous pratiquez une activite en commun ou alors c’est un garcon ou une fille avec qui vous etes en cours. Il s’agit donc d’un amour secret.

Le facteur bloquant principal qui vous conduit a ne point aller par lui ou vers elle est la peur de se faire rejeter ou de paraitre ridicule. Di?s lors, vous devez absolument briser la glace car en echangeant quelques mots, vous allez pouvoir minimiser l’enjeu. C’est ce premier jamais qui reste le plus delicat !

Pour connaitre les meilleures techniques de seduction a adapter a ca, je vous conseille de lire mon ebook Le Code de l’Amour qui vous permettra de mettre sur pied une strategie efficace sans paraitre trop acquis(e) et sans tomber dans la zone amicale.

2/ j’aime quelqu’un qui ne sait pas que j’existe

Ici l’idee reste proche une precedente car l’autre n’a gui?re idee de ce amour, mais il existe pourtant une difference de taille : la personne que vous aimez ignore totalement votre existence. Dans votre situation il s’agit plutot de passion car on ne connait moyennement le webmaster qui nous attire et reciproquement.

Cela s’agit donc davantage d’une attirance physique que d’un vrai amour, quand bien aussi votre que vous ressentez au fond de vous est vraiment.

Bien souvent i§a survient si vous croisez un individu mais que vous etre trop intimide Afin de aller lui parler et faire connaissance. C’est en particulier le cas lorsqu’il s’agit de quelqu’un que vous croisez en transports en commun ou que vous voyez regulii?rement. En tout cas, ils font votre lien moins fort que dans le contexte evoque precedemment.