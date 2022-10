Affaire Martine Escadeillas : tuee par un amant econduit depuis 35 ans ?

Une petit comptable de 24 annees disparait a Ramonville, en banlieue toulousaine. Son corps n’a jamais ete retrouve. Mais trente-trois ans apri?s, l’un de l’ensemble de ses amis de l’epoque est arrete et accuse de le meurtre. En detention preventive depuis trois annees, il sera juge devant ma cour d’assises en 2022.

C’etait ils font 35 ans. Martine aurait limite 60 ans maintenant. Elle aurait probablement construit une famille et n’aurait jamais autant manque a ses freres et s?urs et ses parents, aujourd’hui decedes sans savoir ce qu’il lui a ete demande aujourd’hui de decembre. Comme constamment a 7 h 45, ce 8 decembre 1986, la jeune secretaire-comptable de 24 ans conduit son compagnon Thierry a l’arret du train qui le mene a son bricolage. Elle revient ensuite chez elle pour se preparer avant de rejoindre son travail. Elle gare sa voiture sur le parking de sa residence, grimpe aupres du troisieme etage de l’immeuble ou se situe le appartement puis s’evapore.

Dans l’apres-midi, aux environs de 15 h 45, Simone, l’une de l’ensemble de ses s?urs, inquiete qu’elle ne se soit nullement presentee a le boulot, se rend dans place. « Je ne sais nullement votre qu’il s’est passe une telle nuit, mais il y a du sang partout », lui lance la femme de menage dans l’escalier. Paniquee, Simone fouille l’immeuble et dans une cave, elle fera une decouverte inquietante. Des bijoux casses appartenant a sa s?ur jonchent le sol bien pres d’une importante flaque de sang. « On s’est evoque qu’elle est morte », confie Nicole Escadeillas, le nouvelle s?ur, a Marianne.

Mediatisation

Aussitot alertes, les gendarmes investissent l’appartement de Martine a Ramonville-Saint-Agne, commune de l’agglomeration toulousaine. A l’interieur, le fer a repasser est branche et le petit-dejeuner servi, comme si la jeune femme s’appretait a revenir d’un moment a l’autre. L’affaire reste prise au serieux et confiee a la gendarmerie. Mes investigations de proximite peuvent permettre de recueillir le temoignage d’une voisine, un medecin dont le cabinet reste installe dans l’immeuble. Elle affirme avoir entendu des cris vers 8 h 30 et decouvert dans la penombre un homme trapu age de la quarantaine d’annees, atteint de calvitie. Un suspect qui aurait probablement agresse Martine concernant le palier puis l’aurait poursuivie dans les escaliers et J’ai cave, pensent nos enqueteurs.

Mes limiers inspectent aussi l’environnement professionnel d’la disparue a Notre recherche de cet homme, puis son entourage amical et personnel, en vain. Martine est une jeune femme dans la fleur de l’age sans souci particulier. Elle frequente Thierry depuis six annees, ils seront heureux. Autour d’eux, une bande d’amis avec laquelle le couple partage des soirees et une passion Afin de la moto. Des jeunes gens de leur age au profil pleinement banal. A la recherche de le corps, ils sondent aussi la Garonne et le canal du Midi sans rendu. Faute d’element, le dossier est referme trois ans apri?s, en novembre 1989. « Un coup dur » pour la famille qui reste active dans la recherche de la jeune femme. « On a fait appel a J’ai presse Afin de parler d’elle. On a ecoute des radiesthesistes. Ils nous ont meme emmenes sur differents lieux ou elle aurait pu etre », explique Nicole Escadeillas.

Fausse piste

En 1995, ils participent a l’emission « Temoin 06 1 » presentee par Jacques Pradel et diffusee dans TF1. Grace a une telle mediatisation nationale, l’affaire est relancee. Quelques jours apri?s, votre homme se fait connaitre et affirme avoir reconnu Martine dans un lieu de prostitution en Espagne. « On s’est accroche a cette piste, poursuit Nicole. On se rattachait a bien. » Malheureusement, c’est une fausse piste. L’espoir renait en 1997 lorsque le tueur en collection toulousain Patrice Alegre est arrete. Au regard des crimes, la question de sa possible implication se pose, d’autant que la victime frequentait 1 bar des rues rose a la aussi epoque que le tueur. Mais la bien, c’est votre echec. Notre dossier reste a nouveau cloture au grand dam en famille de Martine.

En janvier 2016, l’affaire connait un rebondissement inespere lorsqu’une femme adresse un courrier au procureur en Republique et designe un suspect. « En 1986, Martine etait une amie tres proche. Je pense que le coupable est Joel B. Je pense qu’il est tombe amoureux de Martine Escadeillas », ecrit-elle. Elle y explique que l’homme aurait pu etre econduit par la petit cousine cela aurait provoque sa colere et entraine le meurtre. Elle s’etonne que l’homme n’ait nullement ete suspecte plus tot sachant qu’il avait fait preuve de peu d’« empathie » et qu’il avait soudainement quitte J’ai region peu de moment apres le drame. Notre dossier reste rouvert pour la troisieme fois. Sur commission rogatoire, les gendarmes de la section de recherche de Toulouse enquetent discretement au sein d’ l’environnement amical et professionnel de l’homme de 55 annees, devenu pere de deux bambins.

Ils decouvrent aussi que Joel B. avait demissionne de l’Education nationale apres la disparition de Martine, aussi qu’il venait d’etre titularise. Cela s’etait ensuite installe en Isere et aurait totalement change de metier pour i?tre menuisier. La-bas, il avait frequente une jeune femme a qui il avait demande de se coiffer ainsi que se manucurer tel Martine Escadeillas. En audition, cette ex-compagne ajoute que Joel B. lui avait donne une bri?ve montre avec un bracelet elastique dore et un cadran orne de perles en turquoise. Une photo d’un bijou equivalent est alors presentee a la famille de la disparue qui reconnait immediatement l’objet. « J’etais avec Martine le jour ou i§a a achete une telle blendr petite montre au Pas de la Case, en Andorre, c’etait 2 semaines avant sa propre disparition », se souvient Nicole Escadeillas.

Logiciel Anacrim

En sus, nos enqueteurs s’appuient sur les performances deja averees du logiciel Anacrim et y entrent l’ensemble des informations recueillies depuis 1986. « On a repris les realises a travers le prisme de votre nouvelle hypothese emise dans la lettre [denoncant Joel B.] : a J’ai fois pour nos analystes criminels et a la fois pour les comportementalistes, cette hypothese-la paraissait particulierement credible », explique le colonel charge de l’enquete. Cette fois-ci des pandores y croient, le juge et Notre famille aussi. Il va i?tre le meurtrier de leur s?ur. « Trop de choses l’accablent ». Et son audition ne fera que confirmer leur conviction.

Arrete en janvier 2019 concernant son lieu de travail, Joel B. ne manifeste aucun etonnement, ni contestation. « C’est votre homme peu confiant et tres interiorise. Cela ne prejuge en rien de sa culpabilite », explique le conseil, maitre Jean-Baptiste de Boyer Montegut, a Marianne. Place en vais garder a vue, il avoue une partie des faits. Selon le recit, il s’etait presente au domicile de Martin