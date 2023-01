Adu Gaya 5 Karakter Females Direct dari Crisis Korea yang Lagi Lingering Bulan Ini

Kapanlagi – Crisis Korea terbaru Tale Of your own Nine-tailed akan segara tayang. Tentu saja pemain dalam drama ini juga menarik perhatian, salah satunya yaitu Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah.

Bermain bersama dalam crisis fantasy, membuat penggea Korea sudah tidak sabar dengan interaksi antara Lee Dong Wook dan juga Jo Bo Ah. Belum melihat aksi mereka dalam drama, baru-baru ini Lee Dong Wook membagikan potret mesranya dengan Jo Bo Ah dalam sesi photoshoot.

Melihat hal ini tentu saja banyak netizen yang baper, hingga memberikan komentar-komentar lucu. Kira-kira bagaimana ya potret Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah dalam photoshoot tersebut? Yuk langsung saja dicek.

Potret pertama Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah yaitu ketika mereka melakukan perspective manis bersama. Dalam potret ini Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah sama-sama tersenyum dengan sangat manis.

Melakukan twist berdekatan dengan sangat mesra, tentu saja potret ini membuat para penggemar Lee Dong Wook serta Jo Bo Ah patah hati. Mereka terlihat begitu dekat dan serasi dalam potret ini.

Tidak hanya melakukan twist manis saja, kali ini Lee Dong Wook dan juga Jo Bo Ah berpose dalam satu jaket loh. Melihat kemesraan ini tentu saja para poder penggemar sangat baper.

Banyak pula yang tidak sabar untuk melihat mereka berdua bermain dalam crisis Story Of Nine tailed. Terlihat dalam potret tersebut Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah berpegangan tangan satu sama lain dengan begitu mesra.

Selain twist mesra, mereka juga melakukan perspective duduk berdua yang unyu loh. Dalam potret ini Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah duduk berhadapan dengan memberikan ekspresi lirikan manis.

Tidak lupa, gaya mereka yang meletakkan tangan di bibir secara bersama membuat penggemar kedua seleb Korea ini baper. Bahkan banyak yang mengatakan mereka terlihat sangat serasi.

Semakin membuat penggebyar, https://datingranking.net/tr/jaumo-inceleme/ kali ini angle Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah begitu sangat serasi dan juga memukau. Melakukan perspective yang begitu dekat dengan pelukan membuat potret kali ini sukses bikin penggemar baper.

Wajah Lee Dong Wook yang tersenyum manis dengan mata tertutup, serta wajah Jo Bo Ah yang cantik dan polos membuat potret kali ini sangat romantis. Walaupun sangat sederhana, nyatanya potret ini membuat Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah terlihat serasi.

Tidak hanya memberikan tampilan manis dan unyu saja, kali ini Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah berpose lebih berani loh. Dalam potret kali ini Lee Dong Wook memberikan tatapan mata dingin yang memukau. Tidak hanya itu saja, tatapan Jo Bo Ah yang lembut membuat potret ini sangat cocok dengan tema crisis Facts Of one’s Nine tailed yang akan mereka mainkan.

Potret Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah yang selanjutnya yaitu saat mereka berada di bak mandi. Konsep photoshoot kali ini memang sangat memukau, terlihat dalam potret ini Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah berada di dalam satu bak mandi.

Tatapan mata Lee Dong Wook yang berani, dan wajah Jo Bo Ah yang polos, membuat potret kali ini sangat memukau. Walaupun potret kali ini cukup berani, tetapi banyak netizen yang tidak sabar melihat mereka berdua di drama Tale Of your Nine-tailed.

Dan potret photoshoot terakhir Lee Dong Wook serta Jo Bo Ah yaitu ketika mereka terlihat berdiri bersama. Dalam potret ini Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah melakukan ekspresi yang sama. Terlihat lucu dan juga serasi dengan ekspresi tersebut, sukses membuat penggemar baper.

Itulah potret romantis Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah saat sesi photoshoot. Akan bermain dalam drama Tale Of your Nine tailed, potret ini tentu saja sukses menarik perhatian penggemar dan bikin baper.