7 fallos que no debes cometer al pedir matrimonio

La pedida sobre mano es un segundo que toda chica recuerda con especial aprecio e afan. Un instante magico en su vida que no olvidara nunca. Por eso, si te gustaria que sea un triunfo, hay 7 fallos que deberias impedir a toda costa cuando pides casamiento. ?Te las contamos!

1.- DE NINGUN MODO pidas matrimonio sin el argolla Es una indicacion nunca escrita que, aunque parece obvia, en gran cantidad de casos nunca se cumple. Si bien puede que tu chica no te lo recrimine, la novia continuamente recordara ese segundo y se acordara sobre que nunca hubo un argolla sobre por vi­a. Una pedida bien preparada invariablemente debe tener uno.

2.- Precipitarte El aprieto seri­a un camino extremadamente ceremonioso desplazandolo hacia el pelo separado Existen que darlo cuando los 2 esteis preparados de asumirlo. En caso de que crees que tu chica aun nunca esta lista Con El Fin De dar el si quiero o hasta te lo ha llegado la hora a decir alguna oportunidad, no fuerces la etapa. Puede que la novia no se atreva a hablar de que nunca, No obstante las posibilidades de que lo vuestro funcione se reduciran considerablemente.

3.- requerir casamiento por obligacion En Caso De Que eres tu el que nunca estas arreglado, nunca dejes que las ganas sobre casarse de tu chica o tambien la opresion social (si llevais bastantes anos de vida juntos) hagan que te declares. No permanecer Indudablemente de pretender dar el paso, o que posteriormente llegue un instante en que te arrepientas durante los preparativos es el pesimo error que puedes cometer. Inclusive puede regresar a destrozar tu trato.

4.- Contarselo a demasiada muchedumbre primero sobre pedirselo Puede que tu intencion sea excelente, pero las posibilidades de que alguien meta la pierna desplazandolo hacia el pelo tu chica acabe enterandose se multiplican exponencialmente. La sola manera de que sea totalmente la sorpresa es que tu seas el unico que sepa que vas a pedirselo.

5.- reclamar matrimonio delante sobre demasiada publico Las demostraciones publicas sobre amor nunca continuamente son bienvenidas y no ha transpirado deberias tenerlo en cuenta. No sabes como va an actuar tu chica ante la peticion y, sobre precio hinge todo, si la novia querria que ese instante permaneciese unico de vosotros. Puede que le sea mucho mas complicado gozar sobre ese instante si esta sometida a las miradas sobre miles de personas o de las familiares desplazandolo hacia el pelo amigos.

6.- No elegir el momento adecuado Una peticion sobre matrimonio en condiciones necesita la organizacion previa asi­ como que todo el mundo las astros se alineen con el fin de que todo salga an exigir de boca. Si la dia que has elegido coincide con un mal jornada para tu chica, acabais sobre tener una debate o Solamente, los planes no salen igual que tu los tenias ideados, es conveniente posponerlos. Recuerda que sera algo que recordareis Con El Fin De todo el tiempo, por lo que es conveniente no precipitarse.

7.- Nunca meditar lo que le vas a declarar Si no has preparado nada que hablar de a tu chica, seri­a conveniente no improvisar y no ha transpirado cenirte al “?quieres casarte conmigo?” de toda la vida. No puede existir ninguna cosa deficiente que el hecho sobre que, con las nervios de el instante, acabes diciendo una cosa inconveniente o que pudiese empobrecer el momento. ?Cinete al plan!

Hoy por hoy que Ahora sabes que errores no deberias cometer al demandar casamiento a tu chica, ponte manos a la tarea, prepara la ocasion inmejorable y ?lanzate a por el si quiero!

