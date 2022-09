6 yksinkertaista tekniikkaa apteekeille Usa 24

Vaikka Kanadalla on omat sääntelysäännönsä reseptilääkkeille, Kanadan apteekit, jotka kuljettavat reseptilääkkeitä Yhdysvaltain paikallisille, ovat itse asiassa vapautettuja Kanadan sääntelyviranomaisista, ja monet tarjoavat myös lääkkeitä, jotka ovat peräisin Kanadan lisäksi muista maista, joilla ei ole asianmukaisia apteekkilakeja. "Oikeusjaosto jatkaa vastuullisten yritysten pitämisessä, jotka tarkoituksessaan tuotto rikkovat hallituksen sääntöä ja uhkasivat myös yhdysvaltalaisten ihmisten terveyttä ja turvallisuutta", huomautti Yhdysvaltain apulaisoikeusministeri Cole.

kuluttajat", totesi Yhdysvaltain asianajaja Neronha. "Se liittyy huomattavaan läpimurtoon, jolla rajoitetaan huijareiden Internet-apteekkien potentiaalia tapaamasta Yhdysvaltojen asiakkaita, vakuuttamalla Googlen muuttamaan tapojaan. Se koskee Googlen saattamista vastuuseen omasta käytöksestään 500 miljoonan dollarin takavarikoinnin määräämisessä, sellaisilla menetyksillä, jotka eivät varmasti kiinnitä vain Google.comin huomiota, vaan ovat kaikkien niiden etu, jotka lisäävät Amerikan lisäravinteiden ongelmaa." "Tämänpäiväinen järjestely osoittaa elintarvike- ja lääkehallinnon sitoutumisen suojelemaan yhdysvaltalaista kuluttajaa sekä pitämään kaikki osallistuvat kokoontumiset vastuullisina toimista, jotka johtavat huomaviin tuloihin kaikkien terveyden kustannuksella", sanoi FDA/OCI:n vt. johtaja Martin- Weis.

Tämä saavutus ei todellakaan olisi todellakaan voinut olla mahdollista ilman Rhode Islen Yhdysvaltain asianajajan työpaikan kekseliäistä omistautumista sekä OCI Rhode Isle Commandoon nimitettyjen poliisikumppaneiden väsymättömiä yrityksiä." Yhdysvaltain syyttäjän työpaikan tarkastus Rhode Island sekä FDA/OCI Rhode Island Job Pressure paljasti, että Google teki jo vuonna 2003 ilmoituksen, että kanadalaiset apteekit markkinoivat reseptilääkkeitä Googlen käyttäjille Yhdysvalloissa Googlen mainonnan ja Wordsin mainossuunnitelman avulla.

Advertisement, Phrasesin kautta ne jatkoivat mahdollistamaan kanadalaisten apteekkien mainostajien kohdistamisen Yhdysvalloissa oleviin henkilöihin. Google tiesi, että yhdysvaltalaiset ostajat itse asiassa hankkivat verkossa reseptilääkkeitä näistä kanadalaisista verkkoapteekeista, ja että monet apteekit hajasivat reseptilääkkeitä, jotka koostuivat säännellyistä reseptilääkkeistä, perustuen verkkokonsultaatioon sen sijaan, että voimassa oleva resepti, joka tulee hoitavalta lääkäriltä.

Vuosina 2003–2009 Google antoi kuluttaja-apua useille näistä kanadalaisista verkkoapteekkien markkinoijista auttaakseen heitä lisäämään ja optimoimaan Add, Phrases -tarjouksia ja vahvistamaan verkkosivustojensa tehokkuutta. Vuonna 2009 Googlen tutustuttuaan Rhode Isle USA:n kokeeseen

kuluttajat. Muutamia asioita mainitakseni mainitakseni, Google alkoi vaatia verkkoapteekkien markkinoijia hankkimaan National Affiliation of Boards of Drug store’s Verified Net Pharmacy Practices Sites -suunnitelman, joka hallinnoi web-sivustojen käyntiä. sillä on tiukat kriteerit online-kokeissa olevien määräysten julkaisemiselle; sekä, monet olennaisesti, ei hyväksy kanadalainen verkkoapteekkien.

Googlen ja liittovaltion kautta valtuutetun sopimuksen mukaisesti Google.com hyväksyy, että se auttoi virheellisesti kanadalaisia verkkoapteekkien markkinoijia näyttämään mainoksia, jotka kohdistettiin Yhdysvaltoihin mainosten, lauseiden avulla, ja että yritys hyväksyy tehtävän tähän toimintaan. Sen lisäksi, että sopimuksessa vaaditaan Google.comin uhraamaan 500 miljoonaa dollaria, sopimuksessa määrätään myös noudattamisen määrä sekä raportointimenettelyt, jotka Google.comin tulee suorittaa oston yhteydessä varmistaakseen, että järjestelyssä selitetty suoritus ei todellakaan tapahdu myöhemmin.

Karenessa hän alkoi julkistaa lääkkeiden laitonta ostamista Google.comin Add, Phrases -suunnitelman kautta. Saavuttuaan Meksikossa ja palattuaan myös Yhdysvaltoihin USA Tip Companyn toimesta, hän alkoi ottaa vastaan temovate hinta poliisia ja toimitti myös tietoja Add, Words -suunnitelman käytöstä.

Tutkintaa johtivat Yhdysvaltain apulaislakimies Andrew J. Reich, Richard B. Myrus Rhode Islen alueelta sekä FDA/OCI:n erikoisvälittäjä Jason Simonian. FDA/OCI Rhode Isle Task Force koostuu poliisista sekä FDA/OCI:n poliiseista; Sisäisen voiton ratkaisu Wrongdoer Investigation; USA:n maahanmuutto- ja perinnevalvonta – kotimaan suojelututkimukset; USA

Corbin A. Weiss, vanhin asianajaja yhdessä Bad guy -divisioonan tietokonejärjestelmän Crime & Trademark Sectionin kanssa, ja Sarah Hawkins, FDA:n vanhempi asianajaja, avustivat Rhode Island USA Lawyer’s Workplacea tässä numerossa.

The Of Inhouse Pharmacy – Reseptilääkkeet toimitettu…

Yleisesti ottaen asiantuntijamme havaitsivat, että apteekkien kustannukset tutkimistamme lääkkeistä olivat todella alhaiset, usein paljon vähemmän kuin tyypillinen 12 dollarin omavastuu, jonka ihmiset maksavat yhdessä työnantajan tarjoaman vakuutuksen kanssa yleislääkkeisiin Kaiserin summien mukaan. Apteekeista kuusi sanoo pitävänsä hintoja alennettuina osittain vakuutusten laskun vuoksi.

Zack Zeller, Manuscript, Co:n perustaja, myöntää, että vakuutuksista luopuminen auttaa hänen yritystään välttämään monimutkaisia sääntöjä ja myös vakuutusalan kustannuksia. Yhtiö, sekä Amazon ja myös Costco, ylläpitävät myös lääkekustannuksia, joita on alennettu osittain laskuttamalla jäsenmaksut. Ja myös Amazonin ja myös Costcon etu, joka tulee heidän valtavasta sähkönostovoimastaan.