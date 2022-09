11 razones por las que los hombres casados son infieles con prostitutas

Un estudio internacional revelo que de el quince al 20% de los varones se involucran en relaciones sexuales con prostitutas en los EEUU.

Sin embargo, desde el 2005, la abundancia de hombres que pagan por sexo se ha duplicado en un periodo sobre 11 anos de vida y no ha transpirado en sintonia a un analisis hecho por la Universidad de Indiana en el anualidad 2010, el 69% de los varones frecuentan prostitutas.

La mayoria de los miembros masculinos que visitan a las prostitutas deben de 18 a 70 anos y no son las estereotipos que creemos, sino cualquier prototipo de varones, incluyendo los de convicciones religiosas y morales. El cincuenta% se encuentran casados o en relaciones de pareja sobre esplendido termino. Deben las siguientes caracteristicas

Educados mas alla del grado escolar

Utilizados a lapso pleno

Respetados miembros de la colectividad

Se conocen igual que hombres decentes

Poseen excelentes modales desplazandolo hacia el pelo destrezas sociales

?Por que, especificamente el varon casado, seri­a infiel con prostitutas?

1. Esta aburrido, y piensa que tener relaciones sexuales con una prostituta es un local carente emociones y no ha transpirado que eso no es acontecer infiel.

2. Desea ciertas cosas que nunca se atreve an exigir a su esposa.

3. Desea tener relaciones sexuales extramatrimoniales anonimas, carente el riesgo de complicaciones emocionales.

4. Aunque Tenemos tantas facilidades de sexo pagado por la Internet o por telefono, estudios revelan que el sexo en pareja libera unos quimicos en el cerebro que no libera el sexo solitario. Esa es una diferente justificacion por la que los varones recurren a las prostitutas.

cinco. Nunca dispone de compromisos y no ha transpirado utiliza los servicios sobre ocasion en cuando, o en buena condicion fisica recurrente.

6. Tenemos parejas que tienen un “uso” personal. Ella no esta interesada en tener sexo desplazandolo hacia el pelo si lo esta, nunca seri­a al estilo que el novio quiere, de este modo que el tiene consentimiento Con El Fin De ver prostitutas. No se le Posibilitan emociones que amenacen el matrimonio, tiene que entrenar sexo con total seguridad desplazandolo hacia el pelo utilizar total discrecion.

7. Es un fanatico sexual asi­ como las prostitutas proveen un alivio siquico temporal a hombres con conflictos de culpa y no ha transpirado seriedad, que piensan que esas relaciones no aportan en peligro su estirpe, su carrera ni su proteccii?n personal.

8. La atraccion que siente hacia las prostitutas podri­a ser, una vez les paga, la mujer esta totalmente entregada a darle placer, satisfacerlo, cuidarlo asi­ como hacerlo acertado. El varon nunca siente que dispone de que agradar a la prostituta, nunca la tiene que realizar feliz ni se goza de que agobiar por sus exigencias emocionales ni las exigencias. Puede dar o recibir desprovisto la exigencia sobre la reciprocidad, ser enteramente avaro, especialmente virulento o pasivo y no ha transpirado no unico la chica nunca se molesta, sino que luce excitada. El novio nunca seri­a responsable por la novia de ninguna forma. Ella esta absolutamente enfocada en el novio, igual que si afuera el foco de el ambiente. Se sabe que estas son actuaciones, sin embargo no importa. Para el, la empeno de autenticidad es suficiente.

9. Con la prostituta, el arreglo seri­a instrumental desplazandolo hacia el pelo a lo largo de el lapso que el hombre esta con ella, disfruta la fantasia sobre que no tiene que efectuar nada por nadie.

diez. El adulto es incapaz sobre combatir las urgencias sexuales y no ha transpirado busca gustar sus impulsos y la diferencia erotica. Efectivamente ni esta pensando en tener una relacion extramarital.

11. Piensa que tener sexo anonimo asi­ como falto compromiso con prostitutas seri­a menor inmoral desplazandolo hacia el pelo arriesgado para su casamiento que tener aventuras significativas sobre generoso termino a espaldas sobre su pareja.