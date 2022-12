10 frases Con El Fin De conseguir una segunda citacion (o nunca)

No nos enganemos semejante asi­ como igual que se encuentran las cosas es mas comodo acostarse con alguien que mantenerse de ir al celuloide.

Imaginate la siguiente ocasion (pongamos que un viernes/sabado cualquier en todo antro que te guste)

-Vas de punta en blanco (si, con la ropa de sujetar que TU ADEMAS POSEES), te has puesto colonia en lugares que nunca tenias claro En Caso De Que te iba a picar o nunca (que bien te digo yo que si que pica, eso que te ahorro).

– Miraditas que se cruzan .

– Un “no hay huevos” sobre un/a colega .

– Me voy an exigir una copa asi­ como me acerco (ay que bien huele)

– Hablarle [email protected] al cuello por motivo de que la musica esta muy alta (reiteras el tema anterior desplazandolo hacia el pelo quieres come[email protected] a bocaitos).

– Que En Caso De Que bailamos mismamente igual que sobre jiji jaja desplazandolo hacia el pelo tocamos franja blanda .

– Que En Caso De Que ponen reggeaton y no ha transpirado arrimo el txantxangorri… (en este tema da un poquito igual si eres heavy, indie o de Juan Magan inclusive las cachas… el reggeaton se hizo Con El Fin De lo que se hizo, nunca me vengais con milongas)

Asi­ como sobre pronto en sitio de tener una decorado modelo 50 sombras sobre Grey (sin embargo desprovisto las zurragazos) te suelta

“EY QUE TE PARECE En Caso De Que ME DAS TU NUMERO sobre TELEFONO asi­ como QUEDAMOS PARA IR AL GRAN PANTALLA A VER FROZEN??” Que debido a os anticipo que amo Frozen sobre ella de casi todas las cosas en el universo y que Elsa es la p. princesa mas sensacional del universo asi­ como que tiene un pelazo justo de la Vecina Rubia pero… SE TE CAE LA LIBIDO AL ASFALTO , cono.

De este modo que volviendo al ambiente de el realismo donde echarse un polvo en Durante la reciente cita es muy ordinario, puede que despues de ese instante te sobre un poquito sobre “apurillo” el regresar an estar o no sepas igual que decirselo. NOTA suponiendo que merezca la pena reiterar.

Para que eso nunca pase y no ha transpirado emulando al ?un, dos, 3! podriamos jugar por 25 pesetas a “frases que he dicho/me han dicho” No obstante aqui os dejo 12 de estas mi?s grandes frases que he oido/dicho y no ha transpirado que Indudablemente nunca dejan indiferente a tu compan[email protected] de triscamiento

1.- No es por mi, seri­a por ti. Un clasico, sin embargo remasterizado. Nunca falta.

2.- Con mi ex era diferente. Alla te juegas todo a patatus o asesinato o (orificio) puedes [email protected] fermentar asi­ como que ella/el decida.

3.- Tengo el arroz calentito, solo me carencia el bogavante. Desprovisto dificultad esta es tu oracion En Caso De Que eres un f die.

4.- Oye, que dice mi [email protected] que te conoce. Y no me salis por amigos en Twitter… Sueltalo asi­ como disfruta de el caos.

5.- Gas natural/Iberdrola/lacompaniaquesea me acaba sobre crujir en la factura, que te pareceria darme bochorno habitualmente? Muy util Con El Fin De las tiempos que corren.

6.- Tengo el peluche recien lavadito. Y no ha transpirado si, peluche es un eufemismo.

7.- Eres el rival mas debil ADIOS. Si eres de mi estacion lo entenderas.

8.- La una diferente noche nunca te lo dije aunque tengo el sindrome de la Pantoja. Te he observado el minino/pepino y Hoy se me antoja. Homenaje a la Toxico. Cuan enorme era.

9.- Ayer no me quedo claro el valor. Necesito tipos de soporte. Este puede ser la triunfada por todo lo alto o puede ser el encubrimiento sobre “no me llego ni de pipas”

10.- Tengo deseo asi­ como tengo la nevera llena. Con el fin de los fans sobre la sutileza.

Si a estas alturas ni te ha contestado al WhatsApp, aunque sea Con El Fin De ponerte que lo que tomas esta caducado, ma[email protected] por donde amargan las pepinos por motivo de que falto frungir se puede ir tirando (anteriormente o luego se pasan las hambrunas) aunque un/a que no tenga significado de el humor no compensa todos las orgasmos de el universo. Hacedme caso, que los post coitos son extremadamente duros…