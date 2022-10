10 astuces concernant plus gerer son compte Google

Si vous creez un compte Gmail, Google Plus ou autre, vous ne le savez peut-etre gui?re, mais vous creez finalement votre compte Google vous donnant acces a l’ensemble des prestations du geant americain. Si chaque service dispose des propres astuces, nos comptes Google ne derogent gui?re a la regle. Visitez comment vous connecter concernant diverses comptes simultanement, gerer l’activite enregistree par des services et apprenez a mieux securiser la compte Google.

Notre connexion multicompte sur Gmail, Google Plus, Agenda…

Google permettra d’etre connecte a quelques comptes en aussi temps libre, sur maints services. Cela reste possible d’utiliser 10 comptes Google divers de facon simultanee, sur plusieurs onglets pourquoi pas, sans se deconnecter ! J’ai fonctionnalite est en mesure de s’averer tres commode, notamment pour envoyer des mails de plusieurs adresses via Gmail. Il suffit desormais de deux clics Afin de switcher entre deux comptes Google distincts ! Notre connexion multicompte reste disponible sur les versions PC de nombreux services : Google Agenda, Gmail, Google Plus, Google Maps, YouTube… Les outils qui ne supportent gui?re la gestion multicompte utilisent par defaut le premier compte connecte pendant la session.

Peu importe le service utilise, vous devez au prealable etre connecte concernant votre compte « principal ». Ensuite, il faut juste cliquer sur son nom (ou le adresse email), situe dans l’angle superieur droit de n’importe quel outil Google, puis sur « Ajouter votre compte ». Un coup connecte via 2 identifiants distincts, vous n’aurez plus qu’a cliquer a nouveau concernant la nom pour remplacer de compte.

Le Dashboard Google, pour gerer l’ensemble des prestations

Il s’agit ni plus ni moins du tableau de bord de l’ensemble des prestations Google associes a votre compte. Et tout y marche : Google Plus, Adsense, appareil Android, contacts Gmail, Feedburner, Gmail, Analytics, Google Livres, Moderator, Google Agenda, synchronisation des parametres du navigateur Google Chrome… Si vous souhaitez verifier un parametre, gerer nos parametres de confidentialite des services associes ou vos alertes Google comme, vous etes au bon endroit.

Controler l’activite de son compte Google

Sur votre page dediee a l’activite de votre compte Google, paraissent rassemblees de nombreuses statistiques et autres renseignements vous au sujet de. Ceci vous permet de connaitre les lieux de connexion de votre compte, les navigateurs et les systemes d’exploitation utilises. Les changements lies a l’authentification sont egalement listes (modification d’un commentaire de passe, ajout d’un service utilisant la compte…). Les statistiques de toutes vos comptes Gmail, Google Agenda et YouTube seront egalement rapatriees, ainsi, vous avez acces a votre historique personnel.

Google permet de recevoir mensuellement un recapitulatif de le activite. Pour l’activer, il faut juste cliquer concernant la petite roue dentee situee au sein d’ l’angle superieur droit.

Si vous detectez une activite inhabituelle sur votre rapport d’activite, ou via des connexions actives visibles sur Gmail, des solutions existent. Google met a disposition des usagers une page consacree aux cascades suspectes qui explique De quelle fai§on se premunir d’eventuelles connexions etrangeres. Vous pourrez egalement remplacer votre mot de passe et en choisir un mieux securise.

Supprimer l’acces des applications a son compte Google

I propos des reseaux sociaux, Il semble frequent d’autoriser une application a acceder a ses precisions privees. Un nettoyage de printemps regulier permet de retrouver quelque peu de serenite. Sur Google, Le concept reste le meme, mais l’interface reste moins visible. Vous devez vous rendre via une telle page pour modifier ces autorisations. Il est egalement possible de definir un mot de passe specifique Afin de nos applications.

Securiser le compte Google avec la validation en deux etapes

L’identification en deux etapes permet de mieux securiser le compte Google. Avec l’authentification simple, vous devez saisir votre mot de passe pour vous connecter. J’ai connexion en deux etapes ajoute la saisie d’un code de validation, recu via SMS. Cette methode est en mesure de ralentir le processus de connexion, mais permet d’ajouter une securite supplementaire lequel pourra s’averer essentielle. A avouer qu’il reste egalement possible d’obtenir le code de validation par message vocal.

Google prevoit neanmoins un certain nombre de parades, au cas ou votre portable ne soit jamais accessible : on crois a un deplacement a l’etranger Prenons un exemple, ou un week-end en avion. Vous pourrez generer 1 ou diverses codes d’activation uniques, pour vous connecter dans ces cas-la. Et si vous perdez votre telephone, il sera forcement possible de vous connecter via votre terminal precedemment authentifie. Pour ces appareils definis par l’utilisateur, l’identification n’est soumise qu’a la saisie du mot de passe ; ceci permet d’accelerer le processus concernant ces terminaux et de conserver un recours en cas changement, de chute, de vol ou d’indisponibilite du telephone. Enfin, si vous possedez un smartphone Android, 1 iPhone ou votre Blackberry, vous pouvez telecharger une application dediee pour generer votre code d’authentification. Une fois installee, celle-ci ne necessite aucun couverture reseau.

Recuperer votre compte Google

Pour recuperer 1 compte perdu (mot de passe oublie, compte Google pirate…), le blog propose de multiples options, a configurer avant de perdre le compte, evidemment ! Un coup la fonctionnalite parametree, vous pouvez etre identifie par Google de plusieurs facons, afin de beneficier d’un nouveau commentaire de passe : portable, adresse email de recuperation, secondaire, et/ou question secrete.

Telecharger ses donnees avec Google Takeout

Avec nos outils Google, vous mettez en ligne de nombreuses precisions : vos photos sur Picasa, vos contacts sur Gmail et Google Plus… Vous pouvez prendre de recuperer ces informations en vous rendant concernant votre page dediee aux telechargement des informations. Juste, l’integralite des services ne sont gui?re l’ensemble de accessibles : vous devrez habituellement vous rendre dans les parametres de chacun des autres outils concernant telecharger les donnees liees a ces services.

Gerer les parametres de confidentialite

J’ai confidentialite liee a toutes les informations de votre compte se doit d’etre beaucoup comprise. Google met a disposition un tableau de bord qui recapitule ces reglages. N’hesitez nullement a y faire un tour, Afin de savoir De quelle fai§on vous apparaissez dans les resultats de recherche, connaitre les precisions liees a votre profil public, la visibilite de vos partages sur Google Plus… vous pourrez egalement consulter l’integralite des regles de confidentialite appliquee a l’ensemble des prestations.

Supprimer votre compte Google

Si vous ne souhaitez plus choisir la compte Google, vous pourrez le fermer. Ceci supprime de facto l’ensemble de les acces a toutes les divers services Google… sauf Adsense (l’outil dispose de le propre formulaire de suppression de compte, il va i?tre donc possible de se separer d’un compte Google tout en conservant le acces a Adsense). L’outil vous invitera a confirmer que vous souhaitez fermer l’ensemble de ce compte, ainsi que l’acces tout le monde les services associes (Gmail, YouTube…).